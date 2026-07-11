Deset let stačilo. Auger-Aliassime se rozhodl po konci ve Wimbledonu vyměnit trenéra

DNES, 13:30
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Po téměř deseti letech se čtvrtý tenista světového žebříčku Félix Auger-Aliassime rozhodl vyměnit trenéra. Pod vedením Frédérica Fontanga získal na okruhu ATP devět titulů a naposledy hrál čtvrtfinálovou bitvu s Novakem Djokovičem ve Wimbledonu. Ve středu držiteli rekordních 24 titulů z grandslamů podlehl po více než pěti hodinách a o dva dny později změnu kouče oznámil pětadvacetiletý Kanaďan na sociálních sítích.
Profily hráčů
Auger Aliassime Felix
Félix Auger-Aliassime mění trenéra (@ Mathias Schulz / Zuma Press / Profimedia)

"Chci vyjádřit nejhlubší úctu, vděčnost a obdiv za jeho oddanost a vášeň, se kterou každý den přicházel, aby mi pomohl splnit si sny a cíle," poděkoval Auger-Aliassime francouzskému trenérovi Fontangovi, s nímž začal spolupracovat v 16 letech.

"Byl po mém boku i v nejtěžších chvílích kariéry. I tehdy jsem v něm vždy nacházel rozvahu, klid a moudrost, které jsem k překonání těchto výzev potřeboval. Krom toho, že byl vynikajícím trenérem, byl i skutečným mentorem na mé cestě do dospělosti," dodal kanadský tenista.

S Wimbledonem se Auger-Aliassime rozloučil po více než pětihodinové bitvě, nejdelší ve čtvrtfinále v historii slavného travnatého grandslamu. I po něm zůstane ve světovém žebříčku na čtvrtém místě. Na US Open se už dvakrát dostal do semifinále, na zbývajících grandslamech Australian Open i Roland Garros je jeho maximem čtvrtfinále.

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Pavel Novotný, ČTK
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Komentáře

1
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Pe3k_
11.07.2026 14:29
Takže jakého trenéra bude nyní mít se nedozvím? No on by spíše potřeboval sportovního psychologa. V rozhodujících momentech se vždy roztřepe. Všechny největší zápasy kariéry prohrál...
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