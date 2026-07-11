Deset let stačilo. Auger-Aliassime se rozhodl po konci ve Wimbledonu vyměnit trenéra
"Chci vyjádřit nejhlubší úctu, vděčnost a obdiv za jeho oddanost a vášeň, se kterou každý den přicházel, aby mi pomohl splnit si sny a cíle," poděkoval Auger-Aliassime francouzskému trenérovi Fontangovi, s nímž začal spolupracovat v 16 letech.
"Byl po mém boku i v nejtěžších chvílích kariéry. I tehdy jsem v něm vždy nacházel rozvahu, klid a moudrost, které jsem k překonání těchto výzev potřeboval. Krom toho, že byl vynikajícím trenérem, byl i skutečným mentorem na mé cestě do dospělosti," dodal kanadský tenista.
Felix Auger-Aliassime announces that he's splitting with his coach Frederic Fontang after 10 years together:
"After nearly ten years of working together, it has recently been decided that Wimbledon would be my last tournament with Frédéric by my side as my coach.
Today, I want… pic.twitter.com/9pGxxDfRQn — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) July 10, 2026
S Wimbledonem se Auger-Aliassime rozloučil po více než pětihodinové bitvě, nejdelší ve čtvrtfinále v historii slavného travnatého grandslamu. I po něm zůstane ve světovém žebříčku na čtvrtém místě. Na US Open se už dvakrát dostal do semifinále, na zbývajících grandslamech Australian Open i Roland Garros je jeho maximem čtvrtfinále.
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