Muchová s Noskovou v číslech: Zkušenost versus mladí i fantastická forma
1 – obě hráčky proti sobě v kariéře nastoupily pouze jedinkrát. Také to bylo na grandslamu. Loni v boji o osmifinále US Open uspěla zkušenější Muchová, i když první sadu získala v tie-breaku Nosková. Už to bylo dílem štěstí, neboť silně kazila. Celkem v utkání nasbírala 12 dvojchyb a 47 nevynucených chyb (Muchová 2 a 25).
2 – pro Muchovou to bude už druhé grandslamové finále. To premiérové si zahrála před třemi lety na pařížské antuce. Tehdejší světové jedničce Ize Šwiatekové kladla nečekaný odpor, prohrála až ve třech setech (2:6, 7:5, 4:6), přičemž v tom rozhodujícím vedla po dvou čistých hrách za sebou 2:0.
3 – z posledních čtyř ročníků turnaje budou tři kořistí české tenistky. Pikantní je tento fakt v tom, že pokaždé šlo o jinou hráčku (v roce 2023 se radovala Markéta Vondroušová, od níž stříbrný talíř převzala Barbora Krejčíková; a to byla ještě v roce 2021 Karolína Plíšková ve finále). Američankám se v 50. letech minulého století povedlo ovládnout Wimbledon dokonce čtyřikrát po sobě zásluhou jiné tenistky.
4 – tolikáté finále turnaje WTA si letos střihne Muchová. O celkové vítězství bojovala v Dauhá, Stuttgartu a Bad Homburgu a je tak vedle Američanky Jessiky Pegulaové jednou ze dvou hráček, která v této sezoně došla do závěrečného zápasu na všech třech površích.
7 – účastí včetně letošní má na kontě Muchová v All England Clubu. S pozoruhodnou bilancí. Buď vypadla v 1. kole (4x), nebo postoupila alespoň do čtvrtfinále (3x). Přičemž všechna čtyři vyřazení hned v úvodním dějství se zrodila v předešlých čtyřech ročnících.
8 – Nosková se probojovala do svého osmého finále na okruhu WTA. Po šesti účastech v boji o trofej na turnajích pořádaných na tvrdém povrchu přišly letos v létě dvě na trávě (Berlín a Wimbledon).
10 – tolik vyhraných utkání v řadě má aktuálně na kontě Muchová. Je to nejdelší vítězná šňůra její kariéry.
11 – vítězství si v této sezoně připsaly obě finalistky v zápasech na trávě, nejvíc ze všech. Před Wimbledonem si totiž došly pro turnajová vítězství (Muchová v Bad Homburgu, Nosková v Berlíně). Nosková dokonce vládne na trávě od začátku loňské sezony (19 výher)
21 – Nosková je ve 21 letech a 224 dnech nejmladší wimbledonskou finalistkou od Kanaďanky Eugenie Bouchardové. Té bylo v roce 2014 teprve 20 let a 118 dní, od Petry Kvitové tehdy ve svém prvním grandslamovém finále utržila debakl 3:6 a 0:6.
29 – Muchová je naopak ve 29 letech a 312 dnech nejstarší hráčkou, která se probila do svého premiérového finále ve Wimbledonu, od Francouzky Nathalie Tauziatové (30 let a 249 dní) v roce 1998. Tauziatová tehdy v duelu o stříbrný talíř podlehla Janě Novotné.
Muchová – Nosková (17:00 + audiokomenář)
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře