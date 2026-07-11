České finále očima hokejových hvězd. Nečas i Plekanec prozradili, komu budou fandit
"Já osobně neznám ani jednu z holek. Ve čtvrtek v semifinále to ale byly neskutečné zápasy na fandění, hlavně Kája Muchová," řekl Nečas na adresu nasazené desítky, která vyřadila Američanku Coco Gauffovou. "U toho třetího setu jsem se zpotil víc, než kdybych sám hrál na kurtu. Je mi to tedy asi jedno, fandím oběma. Budeme mít českou vítězku, což je skvělé a neskutečné," uvedl.
Plekanec, který je manželem bývalé wimbledonské semifinalistky Lucie Šafářové, to vnímal stejně. České finále na grandslamech se uskuteční poprvé. Jedna z nich se stane další českou šampionkou Wimbledonu po Barboře Krejčíkové, Markétě Vondroušové, Petře Kvitové a Janě Novotné. "Je skvělé, že to zůstane v Česku, to je jasné. Ale malinko víc bych to asi přál Tomáši Krupovi, se kterým se víc známe a máme to tak k nim o kousek blíž. Jinak je to pro obě holky neskutečný výsledek. Obě hrají hrozně hezky," podotkl Plekanec.
Když mají čas, tenis si rádi zahrají. Zatímco Plekanec žertoval, že by proti Šafářové uhrál zhruba dva míčky a to ještě poté, co by se ji snažil rozhodit různými řečmi, o Nečasovi například jiný bývalý hokejista Zbyněk Irgl tvrdil, že je výborným tenistou.
"Na hokejistu bych řekl, že jsem docela dobrý tenista. Samozřejmě hraju jenom přes léto, ale mezi hokejisty asi nejsem úplně špatný," připustil. "Přestože jsem pravák na hokej i na psaní, tenis hraju levou rukou. Obouručný bekhend držím úplně stejně jako hokejku," řekl Nečas, který si na místních tréninkových dvorcích dnes i zahrál s Plekancem zápas. "Bylo to vyrovnané. Přecházeli jsme z jednoho kurtu na druhý, vždycky nás vyhodili, tak jsme šli zase jinam. Bylo to trochu překotné, ale zahrát si na zdejší trávě je moc hezký zážitek," podotkl Nečas.
Zatímco jeho idolem je vítěz 22 grandslamů Španěl Rafael Nadal, Plekanec nikoho takového nemá. "Tenis jsem sledoval obecně, ale vyloženě jeden idol to nebyl. Fandil jsem obecně Čechům, a když někde hráli, sledoval jsem to," uvedl.
Podle sportovního ředitel Kladna Plekance je tenisový svět od hokejového zcela odlišný. "V tomhle se to hrozně těžko srovnává. My jsme týmoví hráči. Každý den přijdete do kabiny a máte tam 25 lidí, se kterými žijete v kolektivu. Tenis je strašně samostatný, individuální sport, což je pro ně na psychiku daleko těžší se tím prokousat. U nás je každý den jiný. Ta komunita a počet lidí tvoří mnohem živější organismus než v tenise," srovnával.
Zmínil i fakt, že v tenise záleží jen na daném člověku. "Tam vám to nemá kdo pokazit, kazíte si to sám. Je to hrozně těžké hlavně na hlavu. Každý sport má své výhody a nevýhody, ale tohle je zrovna v tenise nesmírně složité," podotkl. Wimbledon není jejich prvním turnajem v roli diváka. Plekanec během působení v NHL byl v Montrealu, Nečas viděl grandslam US Open. "To mohly být tři nebo čtyři roky zpátky. Viděl jsem finále (Daniila) Medveděva s (Novakem) Djokovičem, ale na Wimbledonu jsem poprvé," řekl Nečas.
Atmosféra se jim líbí. "Musím říct, že to tady je neskutečné. Byli jsme až překvapení. Samozřejmě jsme dopředu slyšeli, jak je to tu krásné, ale když to pak člověk vidí naživo a může si projít i zázemí, je to prostě nádhera," uvedl Nečas. Zapůsobila na něj celkově kultura slavného turnaje. "Všechno je tady čisté a samozřejmě zelené. Líbí se mi, že tu nejsou žádné rušivé reklamy, celé si to drží takový ´classy´styl´," doplnil Nečas.
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