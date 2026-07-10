Dal Djokovič Wimbledonu poslední sbohem? Rád bych si tu ještě zahrál, říká srbská legenda
Devětatřicetiletý Djokovič si po porážce od Sinnera vyslechl od diváků obrovský aplaus, ale nebral ho jako loučení. "Rád bych, minimálně ještě jednou. Uvidíme," odpověděl v rozhovoru s novináři na otázku, zda se příští rok vrátí se čtyřmi křížky na krku na jubilejní 150. Wimbledon.
"Samozřejmě jsem zklamaný, chtěl jsem Wimbledon vyhrát. Proto pořád tak dřu," řekl sedminásobný londýnský šampion, jenž dosud poslední grandslamový titul získal na US Open 2023. "Jsem pyšný na to, čeho jsem dosáhl před třemi dny. Félix je třetí, čtvrtý hráč světa. Dokázal jsem sobě a ostatním, že stále můžu hrát na nejvyšší úrovni," připomněl Djokovič více než pětihodinovou bitvu s Kanaďanem Augerem-Aliassimem ve čtvrtfinále.
"Dostal jsem se mezi nejlepší čtyři ve Wimbledonu. Pak jsem prohrál ve třech setech proti nejlepšímu tenistovi světa. Dobře. Je to, jak to je. Ale turnaj byl pozitivní v ohledu přístupu, bojovného ducha a odhodlání. Pořád jsem tady," řekla dlouholetá světová jednička.
Nyní svou pozornost Djokovič upře k závěrečnému grandslamu sezony US Open. "Trochu trpkého pocitu tam zůstane, protože jsem dnes nehrál tak dobře, jak jsem chtěl. Ale otočíme list a jdeme dál. Nic a nikdo mě nenutí pokračovat. Dělám to, protože chci a protože pořád můžu. Stále dokážu hrát jako jako jeden z pěti, deseti nejlepších hráčů světa. Tak uvidíme, co budoucnost přinese," dodal nejúspěšnější hráč historie.
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Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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