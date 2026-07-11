Kouzlo nizozemského trenéra: Dovede i Muchovou k vysněnému grandslamu?
O Karolíně Muchové se léta mluví jako o jedné z nejtalentovanějších tenistek světa. Specifický, velmi pestrý tenis ji dostal do několika grandslamových semifinále a nyní ve Wimbledonu stojí podruhé v boji o titul. Trofej z turnaje velké čtyřky ale doposud rodačce z Olomouce unikal.
Možná i proto přišla mezi sezonami změna, kterou začíná tenisový svět vnímat pořádně až nyní. Muchová hraje nejlepší sezonu kariéry. Má bilanci 35 vítězství proti osmi porážkám a aktuálně drží šňůru 10 vítězných zápasů v řadě. Je za tím opravdu práce nizozemského kouče?
"Hráčky na téhle úrovni už jsou natolik silné, že své trenéry mají spíš jako vrbu, která je dobře směřuje. Karolína si ve všem ví rady, na kurtu ví, co má hrát, ale ten faktor nového trenéra jí myslím spíš dodal tu správnou atmosféru," všímá si Ondřej Dohnal, trenér z mládežnické akademie Karolíny Plíškové.
Na hře české wimbledonské finalistky si můžeme všimnout razantního zlepšení a minimální chybovosti druhého servisu a také daleko většího klidu při zvládání krizových momentů. A zjevně i atmosféra, ve které se Muchová ocitá, se nyní trochu změnila. Není vůbec vážná, naopak spíše zdravě sportovní.
"Jsou trenéři, kteří v lóžích nehnou brvou, jsou soustředění, až apatičtí. Ale v lóži Karolíny je to jiné. I v zápase má s trenérem opravdu blízký kontakt. Ona pochází z fotbalové rodiny, kde rodiče uměli povzbudit, zdravě zafandit. A na Svenovi Groeneveldovi je opravdu vidět, že sice umí být v klidu i nad věcí, a taky umí zavelet: 'Pojď, jedem!’ Dělá to, co má Kája ráda: podpoří, zatleská, směje se. Je to prostě takové zdravé, týmové, klučičí," myslí si tenisový odborník.
Kouč čtyř vítězek grandslamů
A co se samozřejmě cení, Groeneveld má zkušenosti. Ne náhodou si muže, jenž v 90. letech působil i jako šéftrenér švýcarského tenisu a byl i u začátků Rogera Federera, vybírala do svých týmů spousta tenisových osobností, které nakonec opravdu dotáhl až ke grandslamovým trofejím.
"Kája měla i dřív skvělé trenéry, ráda se vracela k Emilovi Miškemu. Ale nizozemský kouč má samozřejmě ten benefit, že ví, jak se chová vítěz před finále grandslamu. To jsou zkušenosti, které musíte nabýt. Už prostě vedl hráčky, které to dokázaly. Nedovedeme si představit, co před těmi zápasy děje. Tenisté nemůžou spát, i těm velkým jménům se rozklepou kolena," říká Dohnal.
O kterých hráčkách je řeč? Groeneveld byl u titulu Moniky Selešové na Australian Open v roce 1992, v Melbourne pak pomohl k triumfu i Mary Pierceové o tři roky později.
Následně přišla úspěšná spolupráce s Anou Ivanovičovou, jež ovládla French Open 2008 a také s Marií Šarapovovou, která také s nizozemským koučem po boku zvítězila v roce 2014 na pařížském grandslamu. Jejich spolupráce trvala čtyři dlouhé roky.
Pocit triumfu ve Wimbledonu Sven Groeneveld zatím nezná. Tak třeba mu ho pomůže zažít Karolína Muchová…
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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