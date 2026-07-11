Velký přehled: Na seznamu vítězek Wimbledonu je už šest českých jmen!
Po sobotním finále přibylo listině vítězek Wimbledonu další české jméno. Nosková navázala na éru, kterou během posledních desetiletí budovaly české tenisové legendy.
Češky patří na londýnské trávě dlouhodobě mezi nejúspěšnější tenistky v novodobé "open" éře tenisu. Od vzniku samostatné České republiky získalo titul už pět různých hráček. A pokud započítáme i Martinu Navrátilovou, která v roce 1975 emigrovala do USA, figuruje na seznamu šampionek nejslavnějšího grandslamu už šest českých jmen.
Martina Navrátilová (1978 a 1979)
Navrátilová je s devíti triumfy (1978, 1979, 1982–1987 a 1990) nejúspěšnější tenistkou historie Wimbledonu. Rodačka z Prahy ovládla londýnskou trávu vícekrát než kterákoliv jiná hráčka a její rekord dosud nikdo nepřekonal. První dva tituly získala ještě jako československá tenistka, zbývajících sedm pak po získání amerického občanství pod vlajkou Spojených států.
Jana Novotná (1998)
Novotná se svého jediného wimbledonského titulu dočkala v roce 1998. Po bolestivé porážce ve finále v roce 1993 se Steffi Grafopvou se o pět let později dočkala životního okamžiku. Tehdy ve finále porazila Nathalii Tauziatovou a splnila si svůj grandslamový sen.
Petra Kvitová (2011 a 2014)
Kvitová ovládla Wimbledon dvakrát, v letech 2011 a 2014. Dvojnásobná wimbledonská královna uchvátila tenisový svět svým agresivním leváckým stylem. Obě finále zvládla suverénně a dodnes patří mezi nejúspěšnější české hráčky historie. Stala se také první tenistkou narozenou po roce 1990, která získala grandslamovou trofej.
První titul vybojovala po dominantním výkonu proti Marii Šarapovové, o tři roky později pak ve finále přehrála Eugenii Bouchardovou. Právě na londýnské trávě předváděla nejlepší tenis své kariéry a Wimbledon se stal turnajem, s nímž bude její jméno navždy neodmyslitelně spjato.
Markéta Vondroušová (2023)
Vondroušová přidala další český triumf v roce 2023. Stala se první nenasazenou hráčkou historie, která Wimbledon vyhrála. Ve finále přehrála Ons Jabeurovou a završila jeden z největších wimbledonských příběhů posledních let.
Barbora Krejčíková (2024)
Krejčíková navázala na krajanku Vondroušovou o rok později. Ve finále zdolala Italku Jasmine Paoliniovou a zajistila České republice druhý titul v řadě.
Pro vítězku French Open z roku 2021 šlo o druhý grandslamový titul ve dvouhře a zároveň největší úspěch na travnatém povrchu. Krejčíková během turnaje předvedla mimořádně vyzrálé výkony a potvrdila, že české tenistky patří na nejslavnějším turnaji světa dlouhodobě mezi absolutní elitu.
Linda Nosková (2026)
První čistě české finále pro sebe získala Nosková po vypjaté třísetové bitvě s krajankou Karolínou Muchovou. Šampionkou se stala ve svých 21 letech ve svém premiérovém grandslamovém finále, stejně jako při svém prvním triumfu Kvitová.
Finále? To také Češky dobře znají
Vedle šampionek zanechaly výraznou stopu také další české finalistky. Věra Suková bojovala o wimbledonský titul v roce 1962. Hana Mandlíková si zahrála finále v letech 1981, kdy nestačila na Chris Evertovou, a také v roce 1986. Dvě prohraná finále má na kontě i Jana Novotná (1993 a 1997).
Karolína Plíšková bojovala o titul před pěti lety (2021), ale po třísetové bitvě podlehla Ashleigh Bartyové. Na seznam poražených finalistek se letos zapsala i Karolína Muchová.
Mezi semifinalistkami z posledních 15 let lze ještě ještě další dvě česká jména, Lucii Šafářovou a Barboru Strýcovou.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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