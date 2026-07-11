Nosková svým výkonem okouzlila i zahraniční legendy. McEnroe či Laver ocenili úroveň českého finále
Noskové gratulovaly bezprostředně po vyhraném českém finále s Muchovou dvě velké tenisové legendy. Nová wimbledonská šampionka se po slavnostním ceremoniálu setkala s Billie Jean Kingovou i Martinou Navrátilovou, které historické české finále sledovaly z královské lóže.
"Gratuluji. Ve třetím setu sis to skvěle vybojovala," pochválila čerstvou grandslamovou šampionku devítinásobná wimbledonská vítězka. Nosková se hned po finále setkala s dalšími významnými osobnostmi jako Janem Kodešem či zdejší dvojnásobnou královnou Petrou Kvitovou.
Na sociálních sítích se krátce poté přidal i jedenáctinásobný grandslamový šampion Rod Laver. Australská legenda pogratulovala Noskové k premiérovému wimbledonskému titulu a nezapomněla ani na Karolínu Muchovou. "Gratuluji Lindě Noskové k prvnímu wimbledonskému titulu, jednomu z největších úspěchů v tenise," napsal na síti X.
"Gratuluji také Karolíně Muchové ke skvělému turnaji. Český tenis je ve výborných rukou. Přeji oběma mnoho dalších úspěchů," vyzdvihl také poraženou finalistku, která ke konci druhé sady zabojovala a jednoznačné finále proměnila v dramatickou bitvu.
Nad českým úspěchem se rozplýval také trojnásobný wimbledonský vítěz Boris Becker. Německá legenda připomněla dlouhou tradici českého tenisu a vyjmenovala řadu šampionů, kteří se z tuzemska prosadili na světové scéně.
"Miluji Česko. Má skvělou tenisovou historii a neustále přichází s novými hráči. V mých časech tu byli Navrátilová, Lendl, Šmíd, Složil, Berdych, Mandlíková, Novotná, Kvitová, Krejčíková a Menšík… Ten seznam pokračuje," napsal Becker.
Emotivní okamžiky po finále zasáhly také Saschu Bajina, bývalého trenéra Karolíny Plíškové. Ten přiznal, že ho závěrečný ceremoniál dojal. "Kdo po tom finálovém projevu ve Wimbledonu neplakal, měl by si nechat zkontrolovat životní funkce. Mám z Lindy obrovskou radost, je to skvělý člověk. A neboj, tvoje maminka se dívala," napsal v reakci na dojemný projev české šampionky.
Velká slova uznání zazněla i od bývalých amerických šampionů během vysílání BBC. Dvojnásobnou grandslamovou vítězku Tracy Austinovou ohromil především způsob, jakým se Nosková dokázala vrátit do zápasu. "A ještě působivější bylo vrátit se po pěti ztracených gamech a neproměněných mečbolech, dokázat se sebrat a vyhrát třetí set 6:3. Ale doufám, že i Karolína Muchová jednou vyhraje velký turnaj," uvedla.
Stejně nadšený byl i trojnásobný wimbledonský vítěz John McEnroe. "To byl jeden z největších výkonů, jaké kdy na tomto kurtu uvidíte. Obě dělaly vše, co mohly, aby získaly titul," ocenil dramatickou bitvu.
Obdiv neskrývala ani zahraniční média. BBC připomněla, že se Nosková ve 21 letech stala nejmladší vítězkou Wimbledonu od triumfu Petry Kvitové v roce 2011. Agentura AP zase upozornila na pokračující českou dominanci v All England Clubu. Nosková je třetí českou šampionkou za poslední čtyři roky po Markétě Vondroušové a Barboře Krejčíkové. Připomněla také, že finálový duel z královské lóže sledovaly právě Petra Kvitová i Martina Navrátilová.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
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