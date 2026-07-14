Domů jako wimbledonská královna. Přerov chystá Noskové velkolepé přivítání
Přerov přivítání Noskové, která získala ve své kariéře první grandslamový titul, plánoval hned po jejím vítězství. Primátor Petr Vrána (ANO) ČTK řekl, že se pouze ladil termín. Tenistka po návratu do země zůstala nejdříve v Praze.
Noskovou, která žije v Přerově na dohled od zdejších kurtů, nejdříve v 17:00 přivítá na radnici primátor, následovat bude setkání s novináři. "Poté se dění přesune na náměstí T. G. Masaryka, kde se uskuteční veřejná část programu. Krátce po 18:00 zde začne autogramiáda a vystoupení kapely," uvedla mluvčí radnice Lenka Chalupová.
Atmosféru slavného travnatého grandslamu připomene fanouškům také tradiční wimbledonské občerstvení. "Návštěvníci akce se mohou těšit na jahody se smetanou, které jsou s Wimbledonem neodmyslitelně spjaty už od prvního ročníku turnaje v roce 1877. Tradice vznikla díky tomu, že se šampionát koná v době vrcholící jahodové sezony, a jahody se smetanou se postupně staly jedním z jeho symbolů. Město Přerov připraví pro fanoušky 300 porcí, které budou rozdávány zdarma," doplnila mluvčí města.
Přerov je na výkon zdejší sportovkyně patřičně hrdý, město během několika hodin zajistilo i vysílací práva z wimbledonského finále, které Přerované mohli hromadně sledovat v sobotu na velkoplošném plátně v parčíku na břehu řeky Bečvy. Podpořit Noskovou tam přišlo na 300 lidí. Její výhru při historickém finálovém duelu dvou českých tenistek ve Wimbledonu ocenili obrovským potleskem, pískáním a voláním.
Nechyběli přitom ani zástupci přerovského tenisového klubu, na jejichž kurtech Nosková roky hraje. "Wimbledonský titul je splněným snem každého tenisty a Linda Nosková dokázala něco mimořádného. Jsme hrdí, že právě Přerov je městem, které dnes nazývá svým domovem," podotkl primátor Vrána.
Wimbledonská šampionka se narodila ve Vsetíně, vyrůstala v obci Bystřička na Vsetínsku. S tenisem začínala ve Valašském Meziříčí, později trénovala v Trojanovicích a v roce 2018 se kvůli tenisu přestěhovala do Přerova, kde pokračovala v kariéře v TK Precheza Přerov.
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Komentáře
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...chci vidět ty výsledky na US betonech, to se zas budou někteří "divit" ( )... .