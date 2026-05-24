Jsem pyšný, jak na antuce hraju. A Zverev? Ukáže mi, jak na tom jsem, říká Macháč
"Byl jsem trochu zvědavý, co mi tělo dá, protože příprava nebyla optimální. Tolik času po nemoci nebylo. Věděl jsem ale, že budu hrát dobrý tenis," řekl Macháč. "Na antuce jsem si zvykal velice slušně, hrál jsem slušné zápasy a byl jsem rozehraný. Počasí není optimální na to, když člověk nedělá čtyři týdny v kuse kondici a může to být všelijaké. Byl jsem ale překvapený, jak jsem se od začátku do konce cítil," uvedl pětadvacetiletý rodák z Berouna, který se probojoval do 2. kola Roland Garros podruhé.
Na začátku května musel odstoupit z turnaje v Římě před utkáním 2. kola s Rusem Daniilem Medveděvem. "Myslel jsem, že je to krátkodobá viróza a zvracení, jak to tam lítalo už v Madridu. Tam bylo hodně skrečí. V Římě jsem měl intenzivní břišní nevolnost a slabost se mě držela dlouho. Ležel jsem pět šest dní, takže si dovedete představit, jaká byla příprava. Musím být vděčný tělu, že jsem se za tak krátkou dobu připravil herně i fyzicky. Na to, že jsem hrál dvě a půl hodiny ve 33 stupních, jsem dnes ukončil zápas slušně," uvedl Macháč.
Přestože vloni nebyl s výkony v antukové části sezony spokojený, letos vnímá posun. "Překvapila mě. Cítím se na antuce slušně a mám stabilní výsledky. Jsem pyšný, jak na ní momentálně hraju. Po prvním kole se tady cítím opravdu slušně a daleko lépe než vloni. Cítím se i tenisově vyspělejší, takže musím říct, že jsem se sezonou strašně spokojený. Byť tam bohužel bylo to zranění kolena, které mi ji trošku brzdilo," uvedl.
Po vítězství nad Bergsem, kterému patří ve světovém žebříčku 38. místo, čeká Macháče finalista turnaje z roku 2024 Zverev. "Mrzí mě, že proti sobě hrajeme už druhé kolo a ne třeba čtvrté. Výzev se ale nebojím. Na grandslamu jsem s ním ještě nehrál a bude to nová zkušenost. Uvidíme, jak to půjde, ale nejdu tam po pěti vydřených setech. Fyzicky na tom budu snad dobře," řekl Macháč.
O čtyři roky staršího Zvereva, s nímž prohrál v Paříži před dvěma lety na olympijských hrách 3:6, 5:7, vnímá jako stabilního člena světové špičky. "Po (Jannikovi) Sinnerovi, (Carlosi) Alcarazovi a (Novaku) Djokovičovi se tam motá každý rok. Na French Open předvádí poslední roky nejlepší tenis. Je to skvělá výzva a ukáže mi, jak na tom jsem," prohlásil Macháč.
