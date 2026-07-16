Nosková dorazí s trofejí na Štvanici! Kdy můžete wimbledonskou šampionku vidět naživo?

DNES, 11:00
Aktuality 0
Lindu Noskovou jsme byli zvyklí vídat jako účastnici největšího českého tenisového turnaje. Tentokrát však na Livesport Prague Open dorazí v úplně jiné roli. A sice jako čerstvá královna Wimbledonu, která zpestří už tak zajímavý program na pražské Štvanici. Kdy se zbrusu nová grandslamová šampionka v areálu objeví?
Profily hráčů
Nosková Linda
Linda Nosková s wimbledonskou trofejí (© KIRILL KUDRYAVTSEV / AFP)

Pokud chcete vidět Noskovou naživo, i když její výkon na kurtu si neužijete, zapište si pátek 24. července. V tento den se totiž zbrusu nová wimbledonská královna a grandslamová šampionka na pražské Štvanici objeví.

Sice ne v roli hráčky, ale i tak budou mít nejen čeští fanoušci příležitost ji vidět v akci. Chybět samozřejmě nebude slavný talíř Venus Rosewaterové, stříbrná trofej pro vítězku nejslavnějšího tenisového turnaje.

Po náročném tažení na posvátném londýnském pažitu chce Nosková osobně pozdravit a poděkovat českým tenisovým příznivcům za jejich veškerou podporu během jejího vystoupení v All England Clubu. Čas bude teprve upřesněn a vstupenky můžete zakoupit zde.

Po letech na Spartě se Livesport Prague Open uskuteční na Štvanici. A právě na tento turnaj má Nosková hořkosladké vzpomínky. Už dvakrát si zahrála finále, ale pokaždé oplakala porážku, konkrétně v roce 2023 proti lucky loserovi Nao Hibinové a také loni v domácím derby s Marií Bouzkovou.

Livesport Prague Open je jedním z podniků, které Nosková touží nejvíc vyhrát. O titul se ale znovu nejdříve pokusí v příštím roce, protože má za sebou psychicky i fyzicky vyčerpávající Wimbledon a ani start na domácí akci v letošní sezoně neplánovala.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

0
Přidat komentář
Zatím nebyly přidány žádné komentáře.

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist