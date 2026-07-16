Nosková dorazí s trofejí na Štvanici! Kdy můžete wimbledonskou šampionku vidět naživo?
Pokud chcete vidět Noskovou naživo, i když její výkon na kurtu si neužijete, zapište si pátek 24. července. V tento den se totiž zbrusu nová wimbledonská královna a grandslamová šampionka na pražské Štvanici objeví.
Sice ne v roli hráčky, ale i tak budou mít nejen čeští fanoušci příležitost ji vidět v akci. Chybět samozřejmě nebude slavný talíř Venus Rosewaterové, stříbrná trofej pro vítězku nejslavnějšího tenisového turnaje.
Po náročném tažení na posvátném londýnském pažitu chce Nosková osobně pozdravit a poděkovat českým tenisovým příznivcům za jejich veškerou podporu během jejího vystoupení v All England Clubu. Čas bude teprve upřesněn a vstupenky můžete zakoupit zde.
Po letech na Spartě se Livesport Prague Open uskuteční na Štvanici. A právě na tento turnaj má Nosková hořkosladké vzpomínky. Už dvakrát si zahrála finále, ale pokaždé oplakala porážku, konkrétně v roce 2023 proti lucky loserovi Nao Hibinové a také loni v domácím derby s Marií Bouzkovou.
Livesport Prague Open je jedním z podniků, které Nosková touží nejvíc vyhrát. O titul se ale znovu nejdříve pokusí v příštím roce, protože má za sebou psychicky i fyzicky vyčerpávající Wimbledon a ani start na domácí akci v letošní sezoně neplánovala.
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