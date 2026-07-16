Krejčíková zničila outsiderku a vyzve olympijskou šampionku! Ve čtvrtfinále jsou tři Češky

DNES, 19:58
Aktuality 13
WTA ATÉNY - Barbora Krejčíková suverénně potvrdila roli obrovské favoritky ve druhém kole v Aténách. Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře deklasovala 6:0, 6:2 Carole Monnetovou z Francie a zajistila si souboj s olympijskou šampionkou Qinwen Zheng. Ve čtvrtfinále na turnaji v řecké metropoli jsou tak tři české tenistky.
Profily hráčů
Krejčíková Barbora
Monnet Carole
Barbora Krejčíková je v Aténách ve čtvrtfinále (© OWEN HAMMOND / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Krejčíková – Monnetová 6:0, 6:2

Krejčíková začala proti Monnetové vedením 30:0. Přesto obrovskou outsiderku pustila k brejkbolu. S hrozbou si ovšem snadno poradila a úvodní game suverénně otočila. Vzápětí se dostala k brejkbolové příležitosti sama Češka a po dlouhém bekhendu Francouzky byla na rozdíl od soupeřky úspěšná.

Česká favoritka měla potíže i na dalším servisu, ale znovu ukázala obrovské zkušenosti a zlikvidovala další dva brejkboly, což znamenalo luxusní náskok 3:0. Ten následně dalším brejkem navýšila a dál byla na kurtu jednoznačně agresivnější i úspěšnější hráčkou. První hladký game na podání zaznamenala Krejčíková vzápětí a stále Monnetovou nepustila na výsledkovou tabuli.

Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře nakonec nadělila francouzské soupeřce potupného kanára. Monnetová měla tři gameboly na zisk své první hry v zápase, ovšem ani jednu možnost nevyužila a po 31 minutách úvodní set skončil.

 

Ani vstup do druhého dějství neměla Krejčíková ideální a dovolila Monnetové další brejkbol. Zase však ukázala svou sílu v těchto kritických situacích, dělovým forhendem hrozbu smazala a vyhrála i sedmý game v tomto duelu.

Monnetová se dočkala první hry až v osmém gamu utkání. Vzápětí znovu ohrožovala podání Krejčíkové a tentokrát už byla úspěšná. Češka sice dohnala manko 0:30 a smazala další tři brejkboly, nicméně na celkově osmou hrozbu v zápase už odpověď nenašla a poprvé zaváhala na servisu.

Krejčíková ovšem dokázala okamžitě zareagovat, bleskově srovnala a soupeřku do nečekaného trháku nepustila. Poté otočila skóre na 3:2 ve svůj prospěch a opět si vybudovala převahu. Tu potvrdila dalším brejkem a po zisku čtyř her v řadě se dostala z manka o brejk do luxusního vedení 5:2. Češce stačil k ukončení zápasu hned první pokus na returnu.

Připravujeme další podrobnosti.

Valentová zametla se zkušenou Běloruskou

Výsledky turnaje WTA v Aténách

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

13
Přidat komentář
MARECEK7
16.07.2026 20:04
Zase hrozí české finále
Reagovat
horska.kraslice
16.07.2026 20:01
Bára si ve druhém setu trochu zahrávala, možná potřebovala potrénovat?, ale koncovku už vzala zkrátka.
Reagovat
zfloyd
16.07.2026 19:37
Báru s takovýmto výstřihem jsem teda ještě neviděl , většinou bývá víc zahalená než soupeřky
Reagovat
horska.kraslice
16.07.2026 19:44
No, začala to už trochu ve Wimbledonu, konkrétně částečně odhalenými zády, a teď odhalila záda ještě vc a přidala i dekolt.
Reagovat
tommr
16.07.2026 19:34
Bára po jasném prvním setu ve druhém výrazně polevila a začíná mít problémy ...
Reagovat
Diabolique
16.07.2026 19:32
Tak ... snad to Bara ve tretim setu urve
Reagovat
Krisboy
16.07.2026 19:21
Dej jí dva, vole!
Reagovat
The_Punisher
16.07.2026 19:19
Barča zatim s prehledem!
Reagovat
pantera1
16.07.2026 19:07
Barbora řádí v Aténách .
Reagovat
pantera1
16.07.2026 19:34
Baruno to dáš ve dvou .
Reagovat
Diabolique
16.07.2026 18:59
Zajimave je, ze Ibragimova, ktera vyradila Dominiku Salkovou, ted vypraskava Badosu 6:7 6:1 4:1 ...
Reagovat
The_Punisher
16.07.2026 19:18
A Badosa to nakonec treba i otoci
Reagovat
Diabolique
16.07.2026 19:26
A otocila, woow!
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist