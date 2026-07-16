Krejčíková zničila outsiderku a vyzve olympijskou šampionku! Ve čtvrtfinále jsou tři Češky
Krejčíková – Monnetová 6:0, 6:2
Krejčíková začala proti Monnetové vedením 30:0. Přesto obrovskou outsiderku pustila k brejkbolu. S hrozbou si ovšem snadno poradila a úvodní game suverénně otočila. Vzápětí se dostala k brejkbolové příležitosti sama Češka a po dlouhém bekhendu Francouzky byla na rozdíl od soupeřky úspěšná.
Česká favoritka měla potíže i na dalším servisu, ale znovu ukázala obrovské zkušenosti a zlikvidovala další dva brejkboly, což znamenalo luxusní náskok 3:0. Ten následně dalším brejkem navýšila a dál byla na kurtu jednoznačně agresivnější i úspěšnější hráčkou. První hladký game na podání zaznamenala Krejčíková vzápětí a stále Monnetovou nepustila na výsledkovou tabuli.
Dvojnásobná grandslamová šampionka ve dvouhře nakonec nadělila francouzské soupeřce potupného kanára. Monnetová měla tři gameboly na zisk své první hry v zápase, ovšem ani jednu možnost nevyužila a po 31 minutách úvodní set skončil.
Ani vstup do druhého dějství neměla Krejčíková ideální a dovolila Monnetové další brejkbol. Zase však ukázala svou sílu v těchto kritických situacích, dělovým forhendem hrozbu smazala a vyhrála i sedmý game v tomto duelu.
Monnetová se dočkala první hry až v osmém gamu utkání. Vzápětí znovu ohrožovala podání Krejčíkové a tentokrát už byla úspěšná. Češka sice dohnala manko 0:30 a smazala další tři brejkboly, nicméně na celkově osmou hrozbu v zápase už odpověď nenašla a poprvé zaváhala na servisu.
Krejčíková ovšem dokázala okamžitě zareagovat, bleskově srovnala a soupeřku do nečekaného trháku nepustila. Poté otočila skóre na 3:2 ve svůj prospěch a opět si vybudovala převahu. Tu potvrdila dalším brejkem a po zisku čtyř her v řadě se dostala z manka o brejk do luxusního vedení 5:2. Češce stačil k ukončení zápasu hned první pokus na returnu.
Připravujeme další podrobnosti.
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