Jde ve stopách Siniakové? 16letá Češka je královnou grandslamů a drží neskutečný rekord
Žádná z juniorek nikdy nebyla úřadující deblovou šampionkou všech podniků velké čtyřky, i když osm hráček k tomu mělo blízko. Povedlo se to až Kovačkové před pár dny ve Wimbledonu. Společně s krajankou Kateřinou Zajíčkovou po obrovské bitvě ve finále zdolaly brazilské hvězdičky Victorii Luizu Barrosovou a Nauhany Vitóriu Lemeovou da Silvaovou.
Nebyl to obyčejný triumf. Kovačková totiž v této disciplíně ovládla už čtvrtý grandslam po sobě. Na loňském US Open a letošním Australian Open kralovala se starší sestrou Alenou a po boku Zajíčkové se radovala i na nedávném French Open.
Kovačková má tak všechny předpoklady k tomu, aby se stala elitní deblistkou i na nejvyšším ženském okruhu. Podobně jako Siniaková, která se vyhřívá v čele žebříčku čtyřhry, útočí na rekord legendární Martiny Navrátilové a má na kontě už 11 grandslamových vavřínů v deblu žen.
Čtyři triumfy po sobě na grandslamech ve čtyřhře dívek rozhodně nejsou u Kovačkové náhoda. Za sebou má sedm startů v této disciplíně na majorech a pokaždé se podívala minimálně do semifinále. Ještě k tomu získala ve Wimbledonu už 18. deblový titul na juniorském okruhu a většinu z nich vybojovala na těch největších turnajích.
Úspěchy už sbírá Kovačková i mezi ženami. Dohromady zatím zapsala sedm triumfů na akcích ITF, všechny se sestrou Alenou. Letos kralovaly čtyřikrát a dvakrát na úrovni W75, konkrétně na domácí půdě v Praze a České Lípě.
Kovačková na sebe několikrát upozornila i ve dvouhře, nicméně její deblové úspěchy jsou samozřejmě mnohem víc vidět.
Má tedy skutečně potenciál napodobit a případně za několik let plnohodnotně nahradit už teď legendární Siniakovou? To ukáže čas, ale výsledky teprve 16leté rodačky z Trutnova jsou vzhledem k jejímu věku fantastické.
Kovačková se Zajíčkovou ovládly wimbledonskou čtyřhru
Komentáře
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Ještě je ve hře kalendářní GS, pokud by se podařilo vyhrát i US Open. To by byl ještě mnohem hlubší zářez do historie, který má jen pár velikánů napříč kategoriemi.
Stále nechápu, co vedlo Alenu k rozhodnutí o tyhle mety nebojovat (ona by měla kariérní GS zkompletovaný dokonce už po RG). Pachtit se na ITF může celý zbytek roku, zatímco na grandslamu už si možná nikdy nezahraje, stejně jako >90% juniorů a juniorek.