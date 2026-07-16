Noskovou vynesl Wimbledon na první místo. Češka předčila další šampionky i světovou jedničku
Ještě před pár týdny neměla Nosková na kontě ani jedno finále v tomto roce a figurovala okolo hranice TOP 10, co se výdělků v této sezoně týče. Nečekaný triumf ve Wimbledonu ovšem českou tenistku katapultoval do čela finančního žebříčku.
Ve Wimbledonu, kam přijela krátce po prvenství v Berlíně, si přišla na zhruba 4,8 milionu dolarů. To je téměř polovina jejího celkového prize money (10 749 051 dolarů).
Nosková hlavně díky zisku prvního grandslamového titulu výrazně vylepšila své osobní maximum na jednu sezonu. Tím předchozím bylo 2 223 383 dolarů vydělaných v loňském roce, kdy si třikrát zahrála finále, ale triumf ani jednou neslavila.
V elitní desítce tohoto pořadí najdeme i Karolínu Muchovou. Další z českých finalistek nedávného Wimbledonu je vysoko i s pomocí triumfů v Dauhá (529 945 dolarů) a Bad Homburgu (185 507 dolarů).
Také ona si samozřejmě přišla na nejvyšší částku v All England Clubu, a to 2 415 378 dolarů coby finalistka. Její celkový výdělek v kariéře činí 12 284 782 dolarů a zahrnuje mimo jiné i finále na French Open 2023.
Nosková nemá na prvním místě nijak obrovský náskok. O přibližně půl milionu dolarů za ní figuruje šampionka nedávného French Open Mirra Andrejevová. Na čtvrté pozici je úřadující vítězka Australian Open Jelena Rybakinová a mezi nimi se nachází světová jednička Aryna Sabalenková.
TOP 10 letošních výdělků (v amerických dolarech)
1. Linda Nosková - 6 025 709
2. Mirra Andrejevová - 5 580 118
3. Aryna Sabalenková - 5 083 826
4. Jelena Rybakinová - 4 660 205
5. Karolína Muchová - 4 459 277
6. Coco Gauffová - 4 110 431
7. Elina Svitolinová - 3 547 885
8. Marta Kosťuková - 3 506 707
9. Jessica Pegulaová - 3 465 949
10. Iga Šwiateková - 2 246 059
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