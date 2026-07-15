Nosková by měla mít jistý Turnaj mistryň, Muchové chybí kousek
Nosková má oproti Muchové obrovskou výhodu. Díky triumfu ve Wimbledonu jí totiž stačí v hodnocení letošní sezony skončit v TOP 20, stejně jako Barboře Krejčíkové předloni. A to je vlastně ze dvou důvodů jisté.
Momentální světová dvacítka Anna Kalinská má v žebříčku 2 300 bodů a Nosková letos získala už 3 674 bodů. Podívat se můžeme i na pořadí loňské sezony. Jekatěrina Alexandrovová, která skončila na desáté pozici, měla 3 375 bodů.
Nosková má tak luxusní náskok a už se de facto čeká jen na potvrzení, že aktuální sedmička v živém žebříčku letošní sezony pojede do Indian Wells, kde se letošní ročník Turnaje mistryň uskuteční.
Ještě výše je v žebříčku aktuálního roku Muchová. Se ziskem 4 270 bodů figuruje na čtvrtém místě. A už tak velký počet bodů by teoreticky mohl na letenku do Indian Wells stačit. Loni se jako poslední kvalifikovala se 4 325 body Jasmine Paoliniová. I kdyby Nosková výjimku v pravidlech využila, stačilo by Muchové na start na loňském Turnaji mistryň 4 335 bodů.
Navíc tenistky v letošní sezoně čeká ještě spousta štědře bodovaných turnajů. Jen v následujících týdnech to budou Toronto, Cincinnati a US Open. Muchová má v plánu hrát všechny tyto podniky a po skončení US Open Series následuje asijská šňůra, při níž se definitivně o všech osmi účastnicích Turnaje mistryň rozhodne.
Olomoucké rodačce tak s největší pravděpodobností chybí k jistotě jen pár bodů a turnajů, na kterých si je bude moct připsat, odehraje ještě spoustu, pokud bude stoprocentně fit.
Pro wimbledonskou šampionku Noskovou i dvojnásobnou grandslamovou finalistku Muchovou by se jednalo o premiérový start na Turnaji mistryň. Poslední českou zástupkyní na závěrečném vrcholu sezony byla předloni Krejčíková.
Dvě české tenistky naposledy hrály jeden ročník Turnaje mistryň v roce 2021. Konkrétně Krejčíková, která tehdy získala na French Open první ze svých dvou grandslamových triumfů ve dvouhře, a Karolína Plíšková, jež došla do finále Wimbledonu.
Žebříček letošní sezony
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