Nosková by měla mít jistý Turnaj mistryň, Muchové chybí kousek

DNES, 16:00
Aktuality 9
Letošního Turnaje mistryň by se měly zúčastnit dvě české tenistky. Linda Nosková si zřejmě zajistila start na závěrečném vrcholu sezony už triumfem na posvátném londýnském pažitu a Karolíně Muchové teoreticky chybí jen pár bodů. Finalistky nedávného Wimbledonu by si prestižní turnaj zahrály poprvé v kariéře.
Profily hráčů
Muchová Karolina
Nosková Linda
Linda Nosková a Karolína Muchová po wimbledonském finále (© Chryslene Caillaud / PsnewZ / Bestimage / Profimedia)

Nosková má oproti Muchové obrovskou výhodu. Díky triumfu ve Wimbledonu jí totiž stačí v hodnocení letošní sezony skončit v TOP 20, stejně jako Barboře Krejčíkové předloni. A to je vlastně ze dvou důvodů jisté.

Momentální světová dvacítka Anna Kalinská má v žebříčku 2 300 bodů a Nosková letos získala už 3 674 bodů. Podívat se můžeme i na pořadí loňské sezony. Jekatěrina Alexandrovová, která skončila na desáté pozici, měla 3 375 bodů.

Nosková má tak luxusní náskok a už se de facto čeká jen na potvrzení, že aktuální sedmička v živém žebříčku letošní sezony pojede do Indian Wells, kde se letošní ročník Turnaje mistryň uskuteční.

Ještě výše je v žebříčku aktuálního roku Muchová. Se ziskem 4 270 bodů figuruje na čtvrtém místě. A už tak velký počet bodů by teoreticky mohl na letenku do Indian Wells stačit. Loni se jako poslední kvalifikovala se 4 325 body Jasmine Paoliniová. I kdyby Nosková výjimku v pravidlech využila, stačilo by Muchové na start na loňském Turnaji mistryň 4 335 bodů.

Navíc tenistky v letošní sezoně čeká ještě spousta štědře bodovaných turnajů. Jen v následujících týdnech to budou Toronto, Cincinnati a US Open. Muchová má v plánu hrát všechny tyto podniky a po skončení US Open Series následuje asijská šňůra, při níž se definitivně o všech osmi účastnicích Turnaje mistryň rozhodne.

Olomoucké rodačce tak s největší pravděpodobností chybí k jistotě jen pár bodů a turnajů, na kterých si je bude moct připsat, odehraje ještě spoustu, pokud bude stoprocentně fit.

Pro wimbledonskou šampionku Noskovou i dvojnásobnou grandslamovou finalistku Muchovou by se jednalo o premiérový start na Turnaji mistryň. Poslední českou zástupkyní na závěrečném vrcholu sezony byla předloni Krejčíková.

Dvě české tenistky naposledy hrály jeden ročník Turnaje mistryň v roce 2021. Konkrétně Krejčíková, která tehdy získala na French Open první ze svých dvou grandslamových triumfů ve dvouhře, a Karolína Plíšková, jež došla do finále Wimbledonu.

Žebříček letošní sezony

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

9
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tommr
15.07.2026 17:10
Karolína Muchová sice ještě na TM nehrála ale už se na něj jednou kvalifikovala. V sezoně 2023 skončila na 8.místě ale na TM nemohla jet kvůli zranění ...
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paprikovygulas.
15.07.2026 17:06
Článok pre štatistických nerdov, garantujem že ani jedna hračka nemá v mysli turnaj majstrov
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falcon_heavy
15.07.2026 16:27
Noskové ani Wimbledon a umistěni do top 20 nemusí stačit, pokud by ji na 8. - 20. místě přeskočila vítězka US Open (resp. obecně jiného GS).
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Ondřej.Jirásek
15.07.2026 16:30
To je ale spíš nepravděpodobné :) Navíc očekávám, že si Linda ještě třeba tisíc bodů posbírá a bude mít jistotu. Rybakina i Andreeva jsou před ní. Jedině možná Šwiatek.
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tommr
15.07.2026 17:04
Spoléhat na pravidlo o vítězkách GS je příliš riskantní. Doufám že se Linda zaměří na to aby se udržela v top-8. Pokud nebude na turnajích vypadávat už v prvních kolech tak by to měla zvládnout ...
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Ondřej.Jirásek
15.07.2026 17:08
Věřím, že si to uhraje sama. Pokud bychom to brali podle loňska, tak jí chybí nějakých 600 bodů. I kdyby to pravidlo musela využít, tak je dost pravděpodobné, že na TM pojede právě ona :)
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pantera1
15.07.2026 16:08
Karoli ty to zvládneš a potřebné body nahraješ a TM si zahraješ a možná znovu proti smile a dáte si odvetu .
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HAJ
15.07.2026 17:00
Jo, odveta Káji a Lindy ve finále TM. smile Ale, to už bych chtěl od tenisového boha velmi mnoho. Budu skromný, odveta ve skupině TM by stačila.
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pantera1
15.07.2026 17:04
smile taky jsem na to myslela, finále TM znovu proti sobě, to by byla paráda . Ale jak říkáš, stačí ve skupině, i tak by to byl velkej úspěch
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