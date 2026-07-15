Žádný konec. Serena Williamsová plánuje další turnaje, ve hře je i debl s Alcarazem
Serena Williamsová se na okruh WTA vrátila během letošního Wimbledonu. Ve dvouhře sice vypadla hned v prvním kole po třísetové porážce s Australance Mayou Jointovou, přesto její návrat vzbudil obrovský zájem fanoušků i médií. Krátce poté však musela odstoupit ze čtyřhry, kterou měla odehrát po boku své sestry Venus. Důvodem byly problémy s kolenem, jež byly podle všeho důsledkem dlouhé zápasové pauzy.
Podle renomovaného novináře Jona Wertheima z Tennis Channel ale Serena s návratem rozhodně nekončí. Naopak chce ještě před US Open absolvovat několik přípravných turnajů, aby byla na vrchol sezony co nejlépe připravená. V plánu má podle dostupných informací start na turnajích WTA 1000 v Torontu a Cincinnati. Zatím ale není jasné, zda nastoupí pouze do čtyřhry, nebo se představí také ve dvouhře.
"Bylo mi řečeno, že Venus se vrátí do Toronta, kde už jako patnáctiletá dostala divokou kartu. Očekává se, že dorazí i Serena. Zatím ale není jisté, jestli nastoupí pouze do čtyřhry, nebo také do dvouhry," uvedl Wertheim. Pokud by Serena skutečně nastoupila do dvouhry v Torontu, představila by se na kanadském turnaji poprvé od roku 2022. Tehdy její cesta skončila ve druhém kole po porážce s Belindou Bencicovou.
Ještě pravděpodobnější je podle amerického novináře účast obou sester v Cincinnati. Wertheim dokonce označil jejich start na poslední generálce před US Open za téměř nezbytný, pokud chtějí být na newyorský grandslam co nejlépe připravené.
Právě US Open má být hlavním bodem Serenina návratu. Vedle dvouhry se znovu nabízí také možnost společného startu s Venus ve čtyřhře. Ve hře navíc zůstává i atraktivní varianta smíšené čtyřhry po boku Carlose Alcaraze, pokud se španělský tenista stihne zotavit ze zranění zápěstí.
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