Vondroušová obětuje miliony a bude bojovat! Proti drsnému trestu se odvolá

DNES, 12:30
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Po krutém verdiktu Markéta Vondroušová sama nevěděla, zda ještě bude chtít nešťastnou dopingovou kauzu řešit. Podle posledních informací ale wimbledonská šampionka bude bojovat, odvolá se k Mezinárodnímu arbitrážnímu soudu (CAS) a pokusí se o snížení čtyřletého trestu.
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Vondroušová Markéta
Markéta Vondroušová bude usilovat o snížení trestu (© ČTK / imago sportfotodienst / O.Behrendt)

Může to trvat několik měsíců a bude to stát miliony korun. Vondroušová je přesto připravená dál bojovat a podat odvolání ke CAS. Informaci potvrdilo několik zdrojů z okolí wimbledonské šampionky, jak informoval Deník Sport či web iSport.

Vondroušová v prosinci odmítla odevzdat vzorek pro dopingovou kontrolu. Nezávislý soud Mezinárodní jednotky pro bezúhonnost tenisu (ITIA) jí poté v červnu udělil čtyřletý zákaz činnosti. Hlavním důvodem je, že neodevzdání vzorku rovná se pozitivnímu testu.

Sokolovská rodačka se bránila svým psychickým stavem. Konkrétně akutní stresovou reakcí a generalizovanou úzkostnou poruchou. Navíc bylo potvrzeno, že antidopingová komisařka z Německa nepředložila Vondroušové žádný průkaz a při své úplně první kontrole několikrát pochybila.

Rozsáhlá zpověď Vondroušové

Přesto byl nezávislý tribunál naprosto nekompromisní a Vondroušové dal největší možnou sazbu. Podle právníka Vondroušové, Jana Exnera, má česká tenistka velkou šanci uspět s odvoláním u CAS. Sám jí to několikrát doporučoval.

Je pravdou, že v minulosti dosáhly na snížení trestu po odvolání ke CAS třeba Maria Šarapovová či Simona Halepová. Šarapovové byl snížen trest ze dvou let na 15 měsíců. Halepová dokonce dostala čtyřletý zákaz a CAS jí ho snížil na pouhých devět měsíců.

Ty však měly skutečně pozitivní testy a v případu Vondroušové, která test odmítla a podepsala formulář o odmítnutí, může arbitráž rozhodovat jinak. Otázkou je, jak moc bude hrát roli informace, že Vondroušová podepsala formulář s maximálním trestem na dva roky, nikoli čtyři.

CAS nicméně bez ohledu na typ prohřešku začne řešit celou kauzu od nuly. Potřeba budou úplně nové znalecké posudky a všichni svědci včetně komisařky budou muset znovu vypovídat. Navíc se stále čeká na kompletní informace k rozhodnutí nezávislého tribunálu ITIA.

Pokud Vondroušová s odvoláním neuspěje, bude se moct na kurty vrátit nejdříve 21. června 2030. Tedy krátce před oslavou 31. narozenin. Do té doby se nesmí účastnit žádných oficiálních turnajů pod hlavičkou WTA, ITF či grandslamů ani reprezentovat svou zemi například v Poháru Billie Jean Kingové.

Vondroušová zná trest za odmítnutí dopingové kontroly

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

6
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falcon_heavy
15.07.2026 12:41
Její právník z toho má jistě radost, protože ji bude moct dojit další rok, ale za mě je šance na nějaké zásadní snížení trestu naprosto minimální.
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Diabolique
15.07.2026 12:54
Nevim jestli bude mit pravnik radost, protoze podle informaci nekdy pred tydnem ho vymenila. A najala si nejakyho top americkyho pravnika co v minulosti dosahl snizeni trestu jinych tenisovych hvezd. To podle mne mela udelat uz na zacatku a ten by ji rekl ze cela ta obrana na zaklade akutni stresove poruchy byl nesmysl.

A taky je divny, jak v hlavnich prenosech zpravodajstvi z tenisovych turnaju rikaji top komentatori, ze ta baba co ji testovala ji testovala uz ponekolikate a ze ji Marketa dobre znala. To je trochu v rozporu s tvrzenim, ze to byla jeji prvni kontrola v zivote.
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falcon_heavy
15.07.2026 12:58
Elitního zahraničního právníka zastupujícího největší hvězdy jí dohodil právě Exner a on právě tuhle strategii navrhl.
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Diabolique
15.07.2026 13:06
Ta strategie byla absolutni nesmysl tak snad ji to ten American vysvetli.
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GaelM
15.07.2026 12:34
Ekonomicky to smysl bohužel moc nedává. I kdyby si vydobyla návrat po roce nebo dvou, bude mít těžké se vrátit na profi úroveň. Natož mezi nejlepší.

Dávalo by smysl bojovat za očištění jména, nicméně to vzhledem k průběhu asi nějakou velkou škodu neutrpělo, žádný doping u ní nenašli, řeší se nedodržení protokolu.

Každopádně hodně štěstí...
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Blondie
15.07.2026 13:01
Wait, myslíš, že její jméno v průběhu kauzy škodu neutrpělo? :D
To je... vtip?
Její jméno je v prachu.
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