Vondroušová obětuje miliony a bude bojovat! Proti drsnému trestu se odvolá
Může to trvat několik měsíců a bude to stát miliony korun. Vondroušová je přesto připravená dál bojovat a podat odvolání ke CAS. Informaci potvrdilo několik zdrojů z okolí wimbledonské šampionky, jak informoval Deník Sport či web iSport.
Vondroušová v prosinci odmítla odevzdat vzorek pro dopingovou kontrolu. Nezávislý soud Mezinárodní jednotky pro bezúhonnost tenisu (ITIA) jí poté v červnu udělil čtyřletý zákaz činnosti. Hlavním důvodem je, že neodevzdání vzorku rovná se pozitivnímu testu.
Sokolovská rodačka se bránila svým psychickým stavem. Konkrétně akutní stresovou reakcí a generalizovanou úzkostnou poruchou. Navíc bylo potvrzeno, že antidopingová komisařka z Německa nepředložila Vondroušové žádný průkaz a při své úplně první kontrole několikrát pochybila.
Rozsáhlá zpověď Vondroušové
Přesto byl nezávislý tribunál naprosto nekompromisní a Vondroušové dal největší možnou sazbu. Podle právníka Vondroušové, Jana Exnera, má česká tenistka velkou šanci uspět s odvoláním u CAS. Sám jí to několikrát doporučoval.
Je pravdou, že v minulosti dosáhly na snížení trestu po odvolání ke CAS třeba Maria Šarapovová či Simona Halepová. Šarapovové byl snížen trest ze dvou let na 15 měsíců. Halepová dokonce dostala čtyřletý zákaz a CAS jí ho snížil na pouhých devět měsíců.
Ty však měly skutečně pozitivní testy a v případu Vondroušové, která test odmítla a podepsala formulář o odmítnutí, může arbitráž rozhodovat jinak. Otázkou je, jak moc bude hrát roli informace, že Vondroušová podepsala formulář s maximálním trestem na dva roky, nikoli čtyři.
CAS nicméně bez ohledu na typ prohřešku začne řešit celou kauzu od nuly. Potřeba budou úplně nové znalecké posudky a všichni svědci včetně komisařky budou muset znovu vypovídat. Navíc se stále čeká na kompletní informace k rozhodnutí nezávislého tribunálu ITIA.
Pokud Vondroušová s odvoláním neuspěje, bude se moct na kurty vrátit nejdříve 21. června 2030. Tedy krátce před oslavou 31. narozenin. Do té doby se nesmí účastnit žádných oficiálních turnajů pod hlavičkou WTA, ITF či grandslamů ani reprezentovat svou zemi například v Poháru Billie Jean Kingové.
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Komentáře
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A taky je divny, jak v hlavnich prenosech zpravodajstvi z tenisovych turnaju rikaji top komentatori, ze ta baba co ji testovala ji testovala uz ponekolikate a ze ji Marketa dobre znala. To je trochu v rozporu s tvrzenim, ze to byla jeji prvni kontrola v zivote.
Dávalo by smysl bojovat za očištění jména, nicméně to vzhledem k průběhu asi nějakou velkou škodu neutrpělo, žádný doping u ní nenašli, řeší se nedodržení protokolu.
Každopádně hodně štěstí...
To je... vtip?
Její jméno je v prachu.