Výjimečné gesto fair play. Dimitrov v duelu se Svrčinou zazářil
Začněme však popořádku. Svrčina svedl v prvním kole s o dvanáct let starším soupeřem v prvním setu naprosto vyrovnanou bitvu. Český tenista sice přišel proti Dimitrovovi o náskok 3:0, později byl dva míčky od vítězství v prvním setu, přesto musel o vítězi úvodního setu rozhodnout tie-break.
Do něj vstoupil zkušený Dimitrov mnohem lépe a ujal se vedení 3:0. Respektive tak to původně vypadalo. Po třetí výměně totiž bulharský tenista ukázal, že navzdory pokročilému tenisovému věku neztratil nic ze své rychlosti. Po zkrácení hry ze strany českého tenisty míček na poslední chvíli doběhl, vrátil ho na druhou stranu kurtu a výměnu vyhrál.
Podle ostravského rodáka se tak ale stalo poté, co míček na Bulharovu stranu dopadl dvakrát. Na turnaji v Bastadu ale není možnost využít opakovaný záběr, a bod tak umpirová sudí přisoudila bulharské legendě. V ten moment ale ukázal vítěz devíti turnajů na okruhu, že je skutečnou osobností světového tenisu.
Sám si nebyl rozhodnutím hlavní rozhodčí jistý a po krátké konzultaci navrhl nový míč. Za potlesku diváků i uznalého gesta Svrčiny se tak výměna rozehrála znovu. Dimitrov ji nakonec získal, stejně tak i dramatický tie-break v poměru 7:5 a po více než hodině šel do vedení 1:0 na sety.
Ve druhém setu vládl na kurtu ostravský rodák a vyhrál ho naprosto suverénně 6:1. Ani to ale nakonec Svrčinovi nestačilo. V rozhodujícím dějství se odehrával na kurtu vyrovnaný boj. V závěru ale ukázal své zkušenosti Dimitrov, který třetí set získal 6:4 a navzdory sedmi ztraceným podáním mohl slavit postup do druhého kola.
Sedmkrát prolomil Dimitrovův servis. Ani to však Svrčinovi na postup nestačilo
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