Sedmkrát prolomil Dimitrovův servis. Ani to však Svrčinovi na postup nestačilo
Svrčina – Dimitrov 6:7, 6:1, 4:6
Před pár dny nadchl Dimitrov svými výkony i náročné fanoušky ve Wimbledonu. Sílu bulharské legendy poznal mimo jiné i Jakub Menšík, který se před bývalou světovou trojkou musel sklonit ve druhém kole.
Na nic takového ale nebral ohled další český tenista. Svrčina měl v úvodu duelu s Dimitrovem jednoznačně navrch. Na kurtu působil mnohem živějším a aktivnějším dojmem. V úvodních dvou gamech dovolil soupeři jediný fiftýn, sebral mu hned jeho první servis a když brejk potvrdil, dostal se do překvapivého vedení 3:0.
V následujících gamech se ale pro oba tenisty stalo vlastní podání spíše přítěží. Jak Svrčina, tak Dimitrov marně hledali recept na to, jak dostat do hry kvalitní první podání. Od stavu 3:1 v dalších pěti gamech pokaždé kraloval returnující hráč. Podání si obhájil až za stavu 5:4 pro Svrčinu favorit a srovnal stav divokého utkání na 5:5. Poté, po třech ztracených servisech v řadě, uspěl i ostravský rodák a zajistil si minimálně tie-break.
A ten také musel rozhodnout o vítězi prvního setu. V něm se dostal do vedení 3:0 Dimitrov, český tenista dokázal srovnat na 4:4, ale závěr si už zkušenější soupeř pohlídal. Zkrácenou hru získal 7:5 a po hodině a třech minutách šel do vedení 1:0 na sety.
Rodák z Haskova ale psychickou výhodu po vyhraném prvním setu nevyužil. Ve třetím gamu pomohl rivalovi několika jednoduchými chybami, o svůj servis přišel čistou hrou a prohrával 1:2. Svrčina se v ten moment mohl pochlubit stoprocentním využíváním brejkbolů, když proměnil všechny čtyři, které do té doby měl.
Rozjetý Čech neztratil bod ani v následujícím gamu, který znovu získal bez ztráty fiftýnu, a vedl už o dva gamy. Dimitrov zastavil šňůru deseti ztracených výměn až za stavu 0:30 při svém podání, další ztrátě podání ale nezabránil a ztrácel 1:4. Bulhar působil ve druhém setu pasivním dojmem, dopouštěl se celé řady nevynucených chyb. V šesté hře sice vedl na returnu 40:15, Svrčina ale žádné problémy nepřipustil, druhou sadu ovládl jednoznačně 6:1 a poslal utkání do třetího setu.
Trojnásobný grandslamový semifinalista se z mizerné druhé sady rychle oklepal. Výrazně zpřesnil hru, prolomil hned první soupeřovo podání a šel do vedení 2:0. O výhodu brejku přišel Dimitrov v šesté hře, Svrčina ale situace využít nedokázal, znovu přišel o podání a prohrával 3:4. Favorit si už třetí set utéct nenechal, získal ho 6:4 a mohl slavit postup do druhého kola.
Výsledky dvouhry na turnaji ATP 250 v Bastadu
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře