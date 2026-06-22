Krutý verdikt! Vondroušová zná trest za odmítnutí dopingové kontroly
Šestadvacetiletá Vondroušová neodevzdala vzorek při mimosoutěžní kontrole 3. prosince. Hájila se tím, že komisařka německé antidopingové agentury se nechovala podle obvyklých postupů. Za Vondroušovou přišla mimo hodinový interval, který sportovci denně uvádějí v aplikaci ADAMS. Jejím prostřednictvím informují, kdy a kde budou k zastižení.
Vondroušová proto komisařku do svého bytu nevpustila. Při obhajobě se opírala o skutečnost, že se komisařka nelegitimovala a neukázala pověření. Ta ale ve své zprávě tvrdila, že všechny náležitosti splnila. Případem Vondroušové se zabýval nezávislý tribunál.
"Chápeme, že proces testování je nepříjemný, a uvědomujeme si, že představuje další zátěž pro hráče, jejichž práce je už tak spojena s vysokou mírou tlaku a veřejné kontroly. Je však nezbytný pro ochranu férové soutěže," řekla generální ředitelka ITIA Karen Moorhouseová.
"Bezpečnost a blaho hráčů a našich komisařů je pro nás velmi důležité. Naši komisaři jsou dobře vyškolení, profesionální a pohlaví pracovníků vždy odpovídá pohlaví testovaného hráče. Vždy u sebe nosí průkaz totožnosti, a pokud si hráči nejsou jistí, mohou jejich totožnost ověřit i jinými způsoby," řekla Moorhouseová.
Bývalá světová šestka Vondroušová se také hájila tím, že se potýkala s akutní stresovou reakcí, kvůli níž nejednala racionálně. Tribunál to ve svém rozhodnutí zohlednil, dospěl ale k rozhodnutí, že důkazy nepředstavují "žádné přesvědčivé ospravedlnění" odmítnutí dopingového testu.
"Nepředvídatelné testování je nezbytným nástrojem pro ochranu čistého sportu. Nezávislý tribunál tento princip nakonec podpořil. Tento případ je důležitou připomínkou toho, že hráči mohou být testováni kdykoli a kdekoli a že odmítnutí s sebou nese značná rizika," uvedla Moorhouseová.
Distanc má Vondroušové vypršet 21. června 2030. Do té doby nesmí hrát, trénovat ani se účastnit žádných akcí pořádaných nebo schválených organizacemi ITF, WTA, ATP, grandslamovými turnaji ani národními tenisovými svazy. Proti rozhodnutí se může vítězka ankety český Sportovec roku za rok 2023 odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu CAS.
"Seznámíme se s odůvodněním a rozhodneme se, jaký zvolíme další postup. Nejdříve se musíme poradit s Markétou, o dalším krocích teď nechci spekulovat," řekl ČTK právní zástupce tenistky Jan Exner. V minulosti byli kvůli porušení dopingových pravidel potrestáni čeští tenisté Karel Nováček, Petr Korda, Bohdan Ulihrach, jemuž byl trest později zrušen, Ivo Minář a Barbora Strýcová. Naposledy měla před dvěma lety pozastavenou činnost Nikola Bartůňková.
Co víme o kauze Vondroušové? Verdikt může padnout už zítra, hrozí i konec kariéry
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
a dostane 2 měsíce
To je sen nebo realita?
Doufám, že nepřijde zpětně o trofeje...
Jdu si dát RedBull
Na jeho spolehlivost bych nevsadila ani rok staré ponožky.
WADA, nebo jak se ta org. jmenuje, chtěla tímto trestem vyslat jasný signál, že obstrukce sportovců při dopingových kontrolách nebude v žádném případě tolerovat.
Výše trestu je prozatím likvidační, ale já pevně doufám, že se to Maki podaří stáhnou na přijatelnější délku.