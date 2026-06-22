Krutý verdikt! Vondroušová zná trest za odmítnutí dopingové kontroly

DNES, 15:55
Téma 88
Wimbledonská vítězka z roku 2023 Markéta Vondroušová dostala kvůli neodevzdanému vzorku při loňské dopingové kontrole čtyřletý zákaz činnosti. Obdržela tedy maximální možný trest jako v případě pozitivního testu. Na svém webu o tom informovala Mezinárodní agentura pro bezúhonnost tenisu (ITIA).
Profily hráčů
Vondroušová Markéta
Markéta Vondroušová si od tenisu odpočine (© SARAH STIER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Šestadvacetiletá Vondroušová neodevzdala vzorek při mimosoutěžní kontrole 3. prosince. Hájila se tím, že komisařka německé antidopingové agentury se nechovala podle obvyklých postupů. Za Vondroušovou přišla mimo hodinový interval, který sportovci denně uvádějí v aplikaci ADAMS. Jejím prostřednictvím informují, kdy a kde budou k zastižení.

Vondroušová proto komisařku do svého bytu nevpustila. Při obhajobě se opírala o skutečnost, že se komisařka nelegitimovala a neukázala pověření. Ta ale ve své zprávě tvrdila, že všechny náležitosti splnila. Případem Vondroušové se zabýval nezávislý tribunál.

"Chápeme, že proces testování je nepříjemný, a uvědomujeme si, že představuje další zátěž pro hráče, jejichž práce je už tak spojena s vysokou mírou tlaku a veřejné kontroly. Je však nezbytný pro ochranu férové soutěže," řekla generální ředitelka ITIA Karen Moorhouseová.

"Bezpečnost a blaho hráčů a našich komisařů je pro nás velmi důležité. Naši komisaři jsou dobře vyškolení, profesionální a pohlaví pracovníků vždy odpovídá pohlaví testovaného hráče. Vždy u sebe nosí průkaz totožnosti, a pokud si hráči nejsou jistí, mohou jejich totožnost ověřit i jinými způsoby," řekla Moorhouseová.

Bývalá světová šestka Vondroušová se také hájila tím, že se potýkala s akutní stresovou reakcí, kvůli níž nejednala racionálně. Tribunál to ve svém rozhodnutí zohlednil, dospěl ale k rozhodnutí, že důkazy nepředstavují "žádné přesvědčivé ospravedlnění" odmítnutí dopingového testu.

"Nepředvídatelné testování je nezbytným nástrojem pro ochranu čistého sportu. Nezávislý tribunál tento princip nakonec podpořil. Tento případ je důležitou připomínkou toho, že hráči mohou být testováni kdykoli a kdekoli a že odmítnutí s sebou nese značná rizika," uvedla Moorhouseová.

Distanc má Vondroušové vypršet 21. června 2030. Do té doby nesmí hrát, trénovat ani se účastnit žádných akcí pořádaných nebo schválených organizacemi ITF, WTA, ATP, grandslamovými turnaji ani národními tenisovými svazy. Proti rozhodnutí se může vítězka ankety český Sportovec roku za rok 2023 odvolat k arbitrážnímu sportovnímu soudu CAS.

"Seznámíme se s odůvodněním a rozhodneme se, jaký zvolíme další postup. Nejdříve se musíme poradit s Markétou, o dalším krocích teď nechci spekulovat," řekl ČTK právní zástupce tenistky Jan Exner. V minulosti byli kvůli porušení dopingových pravidel potrestáni čeští tenisté Karel Nováček, Petr Korda, Bohdan Ulihrach, jemuž byl trest později zrušen, Ivo Minář a Barbora Strýcová. Naposledy měla před dvěma lety pozastavenou činnost Nikola Bartůňková.

Co víme o kauze Vondroušové? Verdikt může padnout už zítra, hrozí i konec kariéry

Pavel Novotný, TenisPortal.cz, ČTK
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Komentáře

91
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Pe3k_
22.06.2026 16:46
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jirkaS
22.06.2026 16:41
požene to k soudu, řekne že se cítí být černoška a uhraje to na rasizmus
a dostane 2 měsíce
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hanz
22.06.2026 16:39
Být jí, pošlu celý soud do PR.ELE... sbalím prachy, co si vydělala, otevřu si byznys a mám po starostech... ať si prudí ostatní
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The_Punisher
22.06.2026 16:30
Markét, stojíme za tebou! Tohle je opravdu nespravedlivý verdikt. Myslím, že i mezi tenisty bude docela nevole ...
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SpacialRecognition
22.06.2026 16:27
Jen je vtipný, že halepce uvěřili ty báchorky o kontaminaci, přestože měla vzorků pozitivních a podezřelých více, jednalo se o tzv "blood doping" který se používá jen k léčbě anémie a firma, která ho vyrábí, nevyrábí žádné doplňky stravy. Dostala po odvolání 9 měsíců.
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falcon_heavy
22.06.2026 16:33
No oni to Halepce neuvěřili, původní trest byl tvrdý. Snížil jí ho CAS, kde ovšem žádní odborníci na doping nesedí, jen právníci.
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SpacialRecognition
22.06.2026 16:24
Trest zaslouzeny.
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Giant
22.06.2026 16:29
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powerchuze@seznam.cz
22.06.2026 16:22
To opravdu je přehnané. WADA jsou neetičtí lumpové, neměří všem stejně. Viz Bartůňková - Swiatek. Když přijde někdo v noci do domu bez ohlášení, kde je samotná žena , tak se nedivím, že neotevřela. Jednoznačně stojím za Vondroušovou.
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ccarloss
22.06.2026 16:25
jenže ona jí otevřela. jen jí odmítla dát vzorek. kdyby jí neotevřela, na což měla právo, nic zvláštního by se nestalo.
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Ondra979
22.06.2026 16:30
treba byla jen sjeta ale to taky nesmi..ona mi prijde takovy typ na tyhle veci ale je to jen spekulace..no kazdopadne je to jeji naprosty fail, nemela otvirat a snad dostane po odvolani dva
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ccarloss
22.06.2026 16:33
jako když se člověk nad tím případem zamyslí, tak jde fakt o čirou Markétinu blbost. a jak známo, za blbost se platí. já si teda myslím, že jí to nakonec zkrátí na polovinu.
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Ondra979
22.06.2026 16:34
jj je to jeji naprosta konina a sanci na polovinu urcite ma, snad to tak dopadne
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Nereknu
22.06.2026 16:34
Ty jsi blb. Doby sjetých sportovců jsou dávno pryč, s tímhle jdi do prdele.
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Ondra979
22.06.2026 16:36
a co takovy Evans?? a urcite jich bude vic, takovy Gyros asi taky, ale ten uz moc nehraje..na vsechny se nikdy neprijde, Agassi samo driv a budou i dalsi, to je jasna vec
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Nereknu
22.06.2026 16:39
Píšu sportovců, ne trotlů.
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Mac
22.06.2026 16:37
taky jsem si říkal, že si dala jointa, a pokud to byla indica, i ta panika tam mohla být...
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com
22.06.2026 16:39
smile taky bych to tak videl, ze si dala špeka nebo neco tvrdsiho.. Protoze kdyz uz ji otevrela, tak se klidne mohla vychcat.. Ale ona néééé, divny
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hanz
22.06.2026 16:41
Ty prasáku
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com
22.06.2026 16:21
smile tož tak za 4 roky
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darek.vrana
22.06.2026 16:17
Tak to je síla. Chudák Markéta. Taková skvělá hráčka a má po kariéře. Ku.vy jsou to, fakt , když si člověk uvědomí, že Sinner a Swiatek měli pozitivní test...
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Nola
22.06.2026 16:19
ked tu vidim, ako im tu niekto fandi doslova sa mi dviha zaludok..... a to som uz Igu zacala lutovat....
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farr
22.06.2026 16:21
Tak tak. V týhle souvislosti začínám hříšníka a toho polského chlapce nesnášet ještě víc a těžko se mi bude bránit ještě většímu hejtu a myslím že nebudu sám
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aligo
22.06.2026 16:16
Ti co jsou pozitivně testovaní dostanou méně...
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Mony
22.06.2026 16:20
O to nejde, spíš o ty argumenty
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Nola
22.06.2026 16:15
ja tomu nemozem uverit..... to ti dvaja fetaci, ktorym dokazali doping mali dostat 4 roky, ti ceria zuby, a robia si zo vsetkych dobry den, hraju si nadalej, zarabaju money, podporuju ich sponzori, slepi fans, ktori vidia iba vykony, ktore neboli nikdy ciste, jeden nezvlada teplo a kolabuje, a to mu este umoznuju dokonca aj prednostne zaobchadzanie v zapasoch, ta druha sa prepadava rankingom, prehrava s kdekym a pritom je este mlada, snad si ich spravodlivost najde......
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Blondie
22.06.2026 16:19
Komu dokázali doping? Sinnerovi a Ize fakt ne.
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Nola
22.06.2026 16:20
s takymi slepymi skoda stracat cas.....
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tenisman1233
22.06.2026 16:24
U Sinnera šlo o doping,u Igy špatná shoda náhod,té bych to se zavřenýma očima odpustil.
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Nola
22.06.2026 16:32
u Igy bola najdena latka, ktora ma rovnake ucinky ako u Marie Sharapovej a ta dostala peknu palku.....
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tenisman1233
22.06.2026 16:38
U Igy to byla kontaminace,u Sharapky cílený doping.
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Ondra979
22.06.2026 16:28
a uz to jede, hejtri jedou, nesnaseji Sinnera, protoze si dovolil porazit jejich modlu, pritom to rozhodne nebyl doping za ucelem zvyseni vykonnosti, to je uplne jasne vsem, kdo nemaji nakydano v hlave. A nic to nemeni na tom, ze trest pro Marketu je sileny, ale dalo se to trochu ocekavat, snad se odvola a dostane jen dva...
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George_Renel
22.06.2026 16:12
Očekávám, že letos se ve Wimbledonu objeví coby vítězka nové české jméno.
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Nereknu
22.06.2026 16:37
Linda Nosková
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ccarloss
22.06.2026 16:11
jako ale řekl bych, že se ještě může odvolat a mám pocit, že ta odvolací komise nakonec ty tresty většinou pokrátí. Troicky dostal původně rok a půl za neodevzdání vzorku krve a trest mu byl po odvolání zkrácen jen na rok myslím. každopádně ty čtyři roky je síla a zřejmě má jít o exemplární trest. ale pokud se Maky odvolá, tak jí to asi zkrátí.
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tenisman1233
22.06.2026 16:13
Aktuálně jde o trest ITIA ,u arbitrážního soudu to sníží minimálně o rok.
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ccarloss
22.06.2026 16:15
minimálně? tak z toho ještě může vyklouznout s mnohem nižším trestem?
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tenisman1233
22.06.2026 16:17
Tady nepřihlíželi nejspíš k okolnostem,protože by sami sebe potopili,u arbitrážního soudu se snižuje většinou o čvrt-půl trestu.
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ccarloss
22.06.2026 16:18
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falcon_heavy
22.06.2026 16:36
Nebo se to taky nesníží vůbec. Což je bohužel poměrně reálná možnost.
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Mony
22.06.2026 16:09
Pořádná facka, nebo spíš pěst do nosu, za neprofesionalitu
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muster
22.06.2026 16:37
spíš za blbost...zvorala to, pod 2 roky už to u odvolání nedostane
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Mac
22.06.2026 16:09
je třeba se na to dívat pozitivně, jak říkají cinani, každá katastrofa je příležitost ke změně! v kapse má talíř, pokud to ještě nerozstrousila za blbosti, je nadosmrti za vodou a může se v pohodě věnovat, třeba golfu...
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Kuba4Win
22.06.2026 16:09
čekal jsem spíš rok max dva, je to opravdu škoda protože hraček co mají na to vyhrát GS či větší turnaj máme pomálu.
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Kuba4Win
22.06.2026 16:10
Na druhou stranu byla od Maky blbost něco podepisovat
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PaYaB
22.06.2026 16:09
Čistá sabotáž její kariéry. Za tohle má být max. jeden rok.
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vojta912
22.06.2026 16:08
Přitom stačilo říct něco o mastičce a fyzioterapeutovi
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farr
22.06.2026 16:14
Přesně tohle je do očí bijící a měl by někdo bouchnout do stolu, usvědčení feťáci si odbydou měsíc dva volna ale jelikož to jsou světové jedničky jede se dál a tady skrz domněnky vynesou likvidační trest, civilní sportovní soud by jim to měl shodit ze stolu, maximální možný trest bez předchozí recidivy ani ty okolnosti toho případu nejsou standardní je nemyslitelné, v kontextu to je něco jako když si omylem naberu o rohlík víc zaplatím tedy o jeden míň a dostanu za krádež trest smrti ...
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Nola
22.06.2026 16:17
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Mac
22.06.2026 16:28
to nejsou domněnky, odmítnutí rovna se pozitivní, jinak by to odmítal každý. holka asi úplně tupá, otevře dveře a pak ještě nějaký wokisticky výmluvy, v uplnem rozporu s jejím chováním. a to ani nezná nějakého právníka, brnknout a optat se co má dělat?
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farr
22.06.2026 16:31
Ano souhlasím že musí být potrestána, píšu to samé o kousek níže. Ale není prostě v pořádku dostat likvidační trest za blbost to nemůže u soudu obstát argumentovat výstrahou a zničit proto někomu život to je mimo total...
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Mac
22.06.2026 16:40
nemyslím, že výstraha, takový případy už určitě byli...
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farr
22.06.2026 16:07
Se divím že jí nedali i víc třeba doživotní nebo i rovnou trest absolutní, nojo obětní beránek na kterém si smlsli zadarmo pokrytci , ale může si za to sama i kdyby tý trapný kr*vě co ji otravovala stupidně mimo okno někde v noci nac*cala na hlavu, tak vzorek by byl odevzdán a byla by z obliga , takhle to ale bylo jasný. Jak může někdo někomu cokoliv takhke zplezíru podepsat absolutně nechápu. Já se nepodepisuju zásadně nikdy a nikam než si to 10 krát nerozmyslím klidně i po poradě s někým jiným. Bejt jí zkusím CAS a tohle rozšťourat ať to stojí co to stojí. Nemá co ztratit stejně má nejspíš po kariéře ...
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Primos
22.06.2026 16:05
Čtyři roky za co? Ok, snad 1 rok, by byl přiměřený, pozitivní nebyla, fuj, to je novodobá inkvizice! Bastardi!!
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Mony
22.06.2026 16:13
Většinou se odmítá, když nemáš čisté svědomí..Maky je v tomhle unikát ..Bůh ví, co v tu chvíli nebo před dělala, proč jí ta hlava takhle vypla..
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Mony
22.06.2026 16:21
Ani bych se nedivil kokainovému dýchánku
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frenkie57
22.06.2026 16:25
Bylo to v prosinci, po sezoně, klidně si mohla něco s tím svým takytenistou šňupnout. Ale to asi nikdy nepřizná.
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Mony
22.06.2026 16:30
Asi ne
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Mony
22.06.2026 16:31
Známe to..když se něco po...., tak vše najednou..den blbec
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Ondra979
22.06.2026 16:46
no ja taky ne..mela to zatlouct..
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Mony
22.06.2026 16:05
Čumím jak vejr ..!!!
To je sen nebo realita?
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Blondie
22.06.2026 16:02
TVL... :/
Doufám, že nepřijde zpětně o trofeje...
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Nereknu
22.06.2026 16:03
To určitě ne, Hingis za kokain taky neodevzdávala trofeje :-D, Šarapka za Meldonium taky ne :D
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Blondie
22.06.2026 16:13
Ufff, díky! :-)
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Preview.lover
22.06.2026 16:08
V tenise se to asi nikdy nestalo
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Blondie
22.06.2026 16:13
Jsem ráda, díky!
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Serpens
22.06.2026 16:01
Konec kariéry, likvidační, zcela záměrný úmysl, šmejdi jedni.
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vojta912
22.06.2026 16:00
To bude chtít novou tetovačku teď
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vojta912
22.06.2026 15:58
Nojono co s tím, Makyna nikdy nebyla nějaký myslitel. Karma za to, jak se zachovala ke svému manželovi.
Jdu si dát RedBull
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horska.kraslice
22.06.2026 16:00
A jak se prosím zachovala ke svému manželovi? Vy víte, proč se od ní odstěhoval?
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Blondie
22.06.2026 16:03
Jen upozorňuji, že pán se tu dlouhodobě projevuje..... inu, zvláštně.
Na jeho spolehlivost bych nevsadila ani rok staré ponožky.
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vojta912
22.06.2026 16:07
Klepy ze Stromovky, nedávám jim moc relevanci proto nepíšu nic konkrétního
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Salamander134-
22.06.2026 15:57
Je ji jen 26. Stopro se vrati. 28 je nejlepsi tenisovy vek a vetsina hracek jsou v tomhle veku ve svem primu a zivotni forme. Horsi by byli ty 4 roky. To uz by bylo tezsi
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Nereknu
22.06.2026 15:59
Ach, problém je matika, nebo porozumění textu? Dostala 4 roky, ne 2.
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Salamander134-
22.06.2026 16:09
Poprve tady bylo napsane 2 roky
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Mony
22.06.2026 16:06
Obávám se, že hrdost jí vrátit se nedovolí
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Nereknu
22.06.2026 15:57
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LiJ
22.06.2026 15:56
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vojta912
22.06.2026 15:56
Pravidla jsou pravidla a to uzná i každý vidlák, jestli chceš výjimku vrať se ke Sněhurce
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misa
22.06.2026 15:55
Stačilo nereagovat na zvonění, neotvírat dveře a mohla být v pohodě...
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ccarloss
22.06.2026 16:00
právě. tím, že jí odevřela a podepsala jí to si sama podepsala verdikt. jako elitní tenistka tyhle pravidla přece musí znát.
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Alexandris
22.06.2026 16:18
Dost divný pravidla, tak na co jsou ty termíny?
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lars
22.06.2026 16:46
treba nevedela , ze je za dvermi doping. komisarka
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horska.kraslice
22.06.2026 15:54
Tsssssss.....
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EllNino
22.06.2026 15:54
Tak to je konec bohužel :/
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aligo
22.06.2026 15:53
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Salamander134-
22.06.2026 15:53
Masakr!
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tenisman1233
22.06.2026 15:54
Přijde odvolání, s tím se určitě nesmíří.
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frenkie57
22.06.2026 16:07
No dobře, odvolání, možná jí to stáhnou na půlku (když bude dobře argumentovat), ale to je pořád strašná doba.
WADA, nebo jak se ta org. jmenuje, chtěla tímto trestem vyslat jasný signál, že obstrukce sportovců při dopingových kontrolách nebude v žádném případě tolerovat.
Výše trestu je prozatím likvidační, ale já pevně doufám, že se to Maki podaří stáhnou na přijatelnější délku.
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Mony
22.06.2026 16:14
Buďme optimisti..snad
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Otmar
22.06.2026 16:45
I kdyby s odvoláním uspěla (moc v to nevěřím), tak to bude dvouletá pauza, a to je horší než špatné. Tohle je trest za intelektuální nesmělost, zvolila tu nejblbější možnost řešení daného stavu a nezlobte se, to její vysvětlení.....Já ji moc nemusím, ale uznávám, že hraje zajímavý tenis, rád se na ni dívám a i kdyby to byly dva roky, bude na kurtech chybět, a to dost citelně.
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