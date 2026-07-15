Menšík má v týmu španělské klenoty. Prestižní turnaj je téměř kompletně obsazen

DNES, 17:30
Aktuality 1
Letošní ročník Laver Cupu má téměř kompletní obsazení. Výběr Evropy, ve kterém stále zbývá jedno místo, rozšířil debutant Rafael Jódar a doplnil mimo jiné hvězdného Carlose Alcaraze. Oba španělské klenoty budou v týmu s Jakubem Menšíkem, jenž se chystá na svůj druhý start na této prestižní akci.
Profily hráčů
Alcaraz Carlos
Menšík Jakub
Jodar Rafael
Jakub Menšík debutoval v Laver Cupu loni (© CLIVE BRUNSKILL / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP)

Menšík si odbyl premiéru na prestižní exhibici, u jejíhož zrodu stál i legendární Roger Federer, loni v San Franciscu, kde evropský tým podlehl výběru světa 9:15. Letošní edice se uskuteční v Londýně, přičemž britská metropole hostí Laver Cup už podruhé (2022).

Obsazení je téměř kompletní. V evropském týmu, kde stále zbývá jedno volné místo, budou kromě Menšíka působit Flavio Cobolli, Jódar, Alexander Zverev a Alcaraz.

Světový výběr, který bude obhajovat loňský triumf, spoléhá na Learnera Tiena, Bena Sheltona, Alexandera Bublika, Taylora Fritze, Alexe de Minaura a Tommyho Paula.

Loni nastoupil Menšík celkem třikrát. V úvodním hracím dnu porazil Alexe Michelsena a společně s Alcarazem pak skolili ve čtyřhře Michelsena a Taylora Fritze. V posledním dnu, kdy se za vítězství udělují tři body, naopak český tenista nestačil na De Minaura.

Jedním z náhradníků evropského týmu byl v loňském roce Tomáš Macháč. Do akce se ale nakonec nedostal a užil si atmosféru netradiční soutěže pouze na lavičce. V minulosti hrál Laver Cup z českých tenistů už jen Tomáš Berdych.

Letošní ročník Laver Cupu je na programu od 25. do 27. září v londýnské O2 Areně. Tým Evropy povede Yannick Noah, členům světového výběru bude radit legendární Andre Agassi. Očekává se i přítomnost Federera.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

1
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com
15.07.2026 17:50
španělské drahokamy a budouci majitel 10ti GS.. a pohromade
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