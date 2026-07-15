Skvělá zpráva pro tenis! Největší rival Sinnera se po vážném zranění vrací na kurty
Alcaraz prožil snový vstup do letošní sezony, když vyhrál úvodních 16 zápasů. To zahrnuje první triumf na Australian Open, kterým zkompletoval kariérní Grand Slam, titul z Dauhá a postup do semifinále v Indian Wells.
Další týdny se však pro španělskou hvězdu postupně proměnily v noční můru a hlavně po prohraném finále na antukovém Masters v Monte Carlu musel kousat tvrdou ránu. Alcaraze totiž začaly trápit potíže s pravým zápěstím.
Po odstoupení z domácího podniku v Barceloně to nejprve vypadalo, že se nebude jednat o nic vážného. Vyšetření však ukázala, že tohle zranění se brzy nezahojí. Alcaraz tak přišel o zbytek oblíbeného antukového jara i celou travnatou část sezony včetně Wimbledonu. Poslední zápas odehrál před třemi měsíci.
Po sérii nepříjemných zpráv ale začaly chodit už jen pozitivní. Již před několika dny začal Alcaraz s velmi lehkým tréninkem a podle posledních informací má od lékařů zelenou. Majitel sedmi grandslamových trofejí se konečně může postupně vrátit do plného tréninku a následně i do turnajového kolotoče.
Podle španělského deníku La Verdad je jeho zápěstí kompletně zahojeno a cílem je návrat na Masters v Cincinnati. Turnaj startuje 13. srpna a je poslední velkou generálkou před US Open, kde by měl Alcaraz obhajovat loňský triumf.
Alcaraz je momentálně v péči doktora Ángela Ruize-Cotorra, který pomáhal se zdravotními problémy i španělské legendě Rafaelovi Nadalovi. Podle vyjádření La Verdad k němu půjde Alcaraz před Cincinnati na poslední kontrolu, zda bude moct vyrazit už na turnaj do Ohia, nebo se raději počká s návratem až na US Open.
Naposledy Alcaraz navštívil tohoto lékaře v minulém týdnu a výsledky vyšetření byly velmi pozitivní. Hvězdný Španěl je ale velmi opatrný a návrat nechce uspěchat. Proto už předem zrušil účast na kanadském Masters v první polovině srpna.
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