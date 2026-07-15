Češi v akci, čtvrtek 16. 7. Dominance Krejčíkové a problémy Valentové? Devět nadějí hraje o čtvrtfinále
Češi v akci (probíhající turnaje)
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Krejčíková a Valentová o čtvrtfinále
Dvě české tenistky budou ve čtvrtek bojovat o postup do čtvrtfinále na turnaji WTA 250 v Aténách. V řecké metropoli nastoupí Barbora Krejčíková a Tereza Valentová a obě zřejmě čeká úplně rozdílná cesta za vítězstvím.
Krejčíková je znovu obrovskou favoritkou. V úvodním kole si poradila se ztrátou šesti gamů s Viktorijí Tomovovou a možná ještě hladší výhru by měla zapsat proti zástupkyni až třetí stovky žebříčku Carole Monnetové. Francouzka přežila v prvním zápase bitvu s Rebekou Masárovou a zaregistrovala teprve druhou kariérní výhru v hlavních soutěžích na nejvyšší tour.
Valentová je také kurzovou favoritkou, nicméně ne tak výraznou. Navíc se jí do cesty postaví bývalá členka TOP 30 Aljaksandra Sasnovičová. Běloruska na úvod turnaje porazila Annu Blinkovovou a poprvé od začátku února překročila první kolo na nejvyšším okruhu. Valentové se letos zatím nedaří navazovat na průlomovou loňskou sezonu, ovšem v Aténách začala drtivým vítězstvím nad talentovanou Sofií Costoulasovou.
WTA 250 ATÉNY (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
16:30 | T. Valentová (7-ČR) – Sasnovičová (-)
18:30 | Krejčíková (3-ČR) – Monnetová (Fr.)
WTA 250 JASY (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
12:00 | Malečková/Škochová (2-ČR) – Fossaová Huergová/Saldenová (Arg./Belg.)
WTA 125 KITZBÜHEL (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | Samson (6-ČR) – Feistelová (Pol.)
14:00 | Palicová (ČR) – Carléová (Arg.) 6:0, 1:3 / dohrávka
WTA 125 ISTANBUL (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
15:30 | Valdmannová (ČR) – Xinyu Gao (Čína)
ATP CHALLENGER 75 CORDENONS (Itálie), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
10:00 | Mrva (ČR) – Roncadelli (Urug.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
10:00 | Jecan/Poljak (3-Rum./ČR) – Binda/Prihodko (It./Mak.)
ATP CHALLENGER 75 BUNSCHOTEN (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
12:30 | Bartoň (ČR) – Den Ouden (Niz.)
12:30 | Kumstát (ČR) – Broska (Něm.)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
11:00 | Paulson/Vliegen (4-ČR/Belg.) – Forger/Van Sambeek (Niz.)
16:00 | Bartoň/Kumstát (ČR) – Romios/Uesugi (1-Austr./Jap.)
ATP CHALLENGER 75 POZOBLANCO (Španělsko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
22:00 | Palán (ČR) – Almazán (Šp.)
ITF W75 OLOMOUC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - osmifinále •
10:30 | Paštiková (ČR) – Štruplová (3-ČR)
10:30 | Sedláčková (ČR) – Vargová (8-SR)
12:00 | Laboutková (ČR) – Fitaová (1-Šp.)
12:00 | Kučmová (ČR) – Žoldáková (ČR)
13:30 | Sisková (2-ČR) – Balusová (SR)
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | Nagyová/Šebestová (3-Maď./ČR) – Ševčíková/Voraceková (ČR/Něm.)
15:00 | Mandelíková/Svatíková (ČR/SR) – Štruplová/Zelníčková (4-ČR/SR)
15:00 | Kučmová/Laboutková (1-ČR) – T. Mordergerová/Y. Mordergerová (Něm.)
ITF M25 KRAMSACH (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
10:00 | Kozlovský (ČR) – Stäheli (7-Švýc.) 7:5, 1:6 / dohrávka
* bude se hrát i osmifinále
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
13:30 | Dadaová-Mascollová/Šmejkalová (Brit./ČR) – Bendhiaová/Boussaffirová (Tun.)
ITF W15 KRŠKO (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - semifinále •
14:30 | Kulhavá/F. Trevisanová (ČR/It.) – Goinaová/Kovačevičová (Rum./Bosna)
ITF M15 NOVA GORICA (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - čtvrtfinále •
14:30 | Hrazdil/Lánik (ČR/SR) – Castagnola/Fellin (3-It.)
ITF M15 USLAR (Německo), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - osmifinále •
14:00 | Kučera (ČR) – Oetzbach (4-Něm.)
J30 KAUNAS (Litva), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
08:00 | Wirgler (ČR) – Narmont (Est.)
08:00 | Rakouš (ČR) – Maskolaitis (Lit.)
09:30 | Horský (ČR) – Dalderis (Lot.)
• Dvouhra dívky - čtvrtfinále •
08:00 | Gottvaldová (ČR) – Ostrowkaová (Pol.)
08:00 | Havelková (ČR) – Zajčenková (Ukr.)
• Čtyřhra chlapci - semifinále •
11:00 | Rakouš/Wirgler (2-ČR) – Smailys/Vaškys (Lit.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
12:00 | Cabreraová Burnsová/Havelková (1-Brit./ČR) – Dufková/Gottvaldová (ČR)
J30 KIŠINĚV (Moldavsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - čtvrtfinále •
08:00 | Smolík (7-ČR) – Nicolini (It.)
• Čtyřhra dívky - semifinále •
12:30 | Drobcaová/Janoviaková (1-Mol./ČR) – Petruková/Šrejderová (Ukr.)
J30 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Čtyřhra dívky - čtvrtfinále •
13:00 | Jezerská/Reifová (1-Ukr./ČR) – Bujnovová/Workmanová (-/USA)
J30 SZENTES (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
09:00 | Blažej (ČR) – Hansen (6-Dán.)
10:30 | Jan Svoboda (ČR) – Fazekas (Maď.)
10:30 | Merta (ČR) – Švarc (SR)
10:30 | Laššan (3-ČR) – Messerli (Švýc.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
10:30 | Schmidová (ČR) – Nováková (SR)
12:00 | Jenčíková (ČR) – Szimandelová (Maď.)
12:00 | Zaťková (ČR) – Ismailová (3-SAE)
12:00 | Kohoutková (ČR) – Kovácsová (7-Maď.)
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
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