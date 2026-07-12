Češi v akci, pondělí 13. 7. Bejlek by měla vylepšit krizi, Kopřivu čeká brutálně těžká výzva

DNES, 20:30
Aktuality 6
Sára Bejlek, která je už několik měsíců v obrovské krizi, má jedinečnou příležitost si v Aténách připsat důležité vítězství. Vít Kopřiva bude v Umagu čelit velmi těžké výzvě hned v prvním kole. Další Češi budou hrát na challengerech, turnajích ITF a juniorských akcích.
Sára Bejlek rozehraje turnaj v Aténách (© ALI HAIDER / EPA / Profimedia)

Češi v akci (probíhající turnaje)

neděle 12. 7.sobota 11. 7.

 

Bejlek může vylepšit krizi

Sára Bejlek je po šokujícím únorovém triumfu v Abú Zabí v obrovské krizi a v tomto období slavila pouhá čtyři vítězství. Na trávě ale předvedla docela solidní výkony a teď by měla úspěšně zahájit přípravu na US Open Series. V prvním kole v Aténách má totiž coby jedna z nasazených hráček velmi příznivý los a její soupeřkou bude Viktória Morvayová.

Pětadvacetiletá Slovenka, která zatím byla v žebříčku nejvýš na 299. místě, si zahraje hlavní soutěž na nejvyšším okruhu teprve podruhé v kariéře (loňský Hongkong) a bude usilovat o druhé vítězství na této úrovni. V kvalifikaci Morvayová excelovala a snadno přehrála Franzisku Sziedatovou i Jelinu Neplijovou. Proti Bejlek, i když se Češka trápí, by ovšem měla být bez šance.

 

WTA 250 ATÉNY (Řecko), tv. povrch

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
18:00 | Bejlek (5-ČR) – Morvayová (SR)

 

WTA 250 JASY (Rumunsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Malečková/Škochová (2-ČR) – Anghelová/Simionescuová (Rum.)
17:00 | Detiucová/Chromačevová (3-ČR/-) – Bulgaruová/M. S. Popaová (Rum.)

 

Kopřivu čeká těžká výzva

Vít Kopřiva se na antukovém turnaji ATP v Umagu jako poslední vešel mezi nasazené, ale schytal velmi těžký los do prvního kola a bude v roli výrazného outsidera. Český tenista, který prožívá nejlepší sezonu kariéry a má antuku ze všech povrchů nejvíc v oblibě, totiž vyzve domácí talent Dina Prižmiče. S chorvatským mladíkem, jenž rovněž hraje nejlepší tenis kariéry, změří síly poprvé.

Kopřiva si v Umagu poprvé zahrál loni a vypadl v osmifinále s Titouanem Droguetem. Prižmič dotáhl poslední dva starty na domácím podniku do čtvrtfinále. Zatímco Kopřiva má letos na antuce nijak oslnivou bilanci 14:12, Prižmič se může pochlubit statistikou 20:7 a osmifinále na nedávném Masters v Římě.

 

ATP 250 UMAG (Chorvatsko), antuka

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
21:00 | Kopřiva (8-ČR) – Prižmič (Chorv.)

• Čtyřhra - osmifinále •
17:00 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Ivaniševič/Poljičak (Chorv.)

 

ATP 250 BASTAD (Švédsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Krumich (ČR) – Passaro (4-It.)

 

WTA 125 ISTANBUL (Turecko), tv. povrch

Program | Místní časLive výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:00 | Knutsonová (ČR) – Kurtová (Tur.)

• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Leeová/Valdmannová (3-USA/ČR) – Falejová/Jacenková (-)

 

ATP CHALLENGER 75 BUNSCHOTEN (Nizozemsko), antuka

Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Kumstát (11-ČR) – Alves (3-Braz.)

 

ITF W75 OLOMOUC (Česko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | E. Slavíková (ČR)Sedláčková (14-ČR)
10:00 | Švíglerová (ČR) – Artemevová (11-)
11:30 | Michálková (ČR)Šebestová (9-ČR)
11:30 | Krejčová (ČR) – Ceucaová (1-Něm.)
11:30 | Laboutková (5-ČR)Mandelíková (ČR)
13:00 | L. Petruželová (8-ČR)Urbanová (ČR)
13:00 | Ševčíková (16-ČR) – Žabková (SR)
13:00 | Sekerková (ČR) – Kuhlová (6-Něm.)
13:00 | Kopřivová (ČR) – Ivanovová (3-N. Zél.)
14:30 | Hejtmánková (ČR) – Balusová (7-SR)
14:30 | Suchá (13-ČR) – Kmieciková (Pol.)
14:30 | Chytilová (ČR) – Nagyová (2-Maď.)

 

ITF W50 DARMSTADT (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Pulchartová (ČR) – Wirgesová (12-Něm.)

 

ITF M25 KRAMSACH (Rakousko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
14:00 | Vrtílka (ČR) – Klaunzner (Rak.)
14:00 | Kozlovský (8-ČR) – Huszar (Rak.)

 

ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
10:00 | Šmejkalová (ČR) – Plešivcevová (10-)

 

ITF W15 KRŠKO (Slovinsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Kulhavá (16-ČR) – Šroffová (Ind.)

 

J100 MÖNCHENGLADBACH (Německo), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:30 | Chlumská (ČR) – Nowottná (Něm.)

 

J60 CACHKADZOR (Arménie), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:30 | Vávrová (ČR) – Gruntovová (8-)

 

J30 KAUNAS (Litva), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
08:00 | Horský (1-ČR) – N. Poška (Lit.)
08:00 | Rakouš (ČR) – Preger (Švéd.)
08:00 | Wirgler (4-ČR) – Lukševičius (Lit.)
09:30 | Drlík (ČR) – Szary (Pol.)

• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
11:00 | Havelková (2-ČR) – Milaševičiutéová (Lit.)
11:00 | Dufková (4-ČR) – Ketlerová (Brit.)
12:30 | Gottvaldová (ČR) – Botelhová (Portug.)

 

J30 KIŠINĚV (Moldavsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
08:00 | Smolík (7-ČR) – Vainberg (Mol.)

 

J30 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
13:30 | Reifová (7-ČR) – Bujnovová (-)

 

J30 SZENTES (Maďarsko), antuka

Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
13:30 | Jan Svoboda (1-ČR) – čeká na soupeře

• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Merta (10-ČR) – Mos (Rum.)
09:00 | D. Soukup (9-ČR) – Wallace (USA)
09:00 | Blažej (ČR) – Pepe (14-It.)
* bude se hrát i finále

• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:30 | Ciencialová (ČR) – Kováčová (SR)
12:00 | Schmidová (ČR) – Vecseriová (12-Maď.)
12:00 | Jenčíková (ČR) – Mingeaová (9-Rum.)
12:00 | Zaťková (14-ČR) – Nagyová (Maď.)
* bude se hrát i finále


* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

6
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Diabolique
12.07.2026 21:57
Je hrozny tu porad cist o te "obrovske krizi" Sary Bejlek. Sara mela par drobnych zraneni, kdyz hrala tak prohrala s lepsima souperkama po docela dobrych vykonech. Ze prohrala s Cirsteou ve druhym setu 6:7? S tou Cirsteou, co skoro vyradila vitezku Noskovou? Pred tim skvele porazila neprijemnou Siegemund a pro zraneni odstoupila Sonmez? Ze prohrala ve trech setech na trave s Pliskovou? To ale neni zadna ostuda. Ze porazila Stevensovou a pak prohrala s Igou???? To je jako ta "obrovska krize"? V tom pripade bych rekl, ze ma Jirasek trvalou MEGAULTRAGIGAKRIZI.
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tommr
12.07.2026 22:06
Od zisku titulu v Abu Dhabi odehrála Sára 11 turnajů s bilancí 4 výher a 11 porážek. To se jinak než jako krize brát nemůže ...
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Blondie
12.07.2026 21:45
Vylepšit krizi? :D
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GaelM
12.07.2026 21:30
Docela překvapení, že se Bejlek vydala restartovat na tvrdý povrch, když je v nabídce i turnaj stejné kategorie na antuce...
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tommr
12.07.2026 21:37
V Aténách je slabší konkurence. Tři naše hráčky včetně Sáry tam jsou nasazené ...
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hanz
12.07.2026 21:01
Koukám, že holky se zajedou vykoupat do Řecka...
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