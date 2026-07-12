Češi v akci, pondělí 13. 7. Bejlek by měla vylepšit krizi, Kopřivu čeká brutálně těžká výzva
Češi v akci (probíhající turnaje)
Bejlek může vylepšit krizi
Sára Bejlek je po šokujícím únorovém triumfu v Abú Zabí v obrovské krizi a v tomto období slavila pouhá čtyři vítězství. Na trávě ale předvedla docela solidní výkony a teď by měla úspěšně zahájit přípravu na US Open Series. V prvním kole v Aténách má totiž coby jedna z nasazených hráček velmi příznivý los a její soupeřkou bude Viktória Morvayová.
Pětadvacetiletá Slovenka, která zatím byla v žebříčku nejvýš na 299. místě, si zahraje hlavní soutěž na nejvyšším okruhu teprve podruhé v kariéře (loňský Hongkong) a bude usilovat o druhé vítězství na této úrovni. V kvalifikaci Morvayová excelovala a snadno přehrála Franzisku Sziedatovou i Jelinu Neplijovou. Proti Bejlek, i když se Češka trápí, by ovšem měla být bez šance.
WTA 250 ATÉNY (Řecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra
• Dvouhra - 1. kolo •
18:00 | Bejlek (5-ČR) – Morvayová (SR)
WTA 250 JASY (Rumunsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk čtyřhra
• Čtyřhra - osmifinále •
15:30 | Malečková/Škochová (2-ČR) – Anghelová/Simionescuová (Rum.)
17:00 | Detiucová/Chromačevová (3-ČR/-) – Bulgaruová/M. S. Popaová (Rum.)
Kopřivu čeká těžká výzva
Vít Kopřiva se na antukovém turnaji ATP v Umagu jako poslední vešel mezi nasazené, ale schytal velmi těžký los do prvního kola a bude v roli výrazného outsidera. Český tenista, který prožívá nejlepší sezonu kariéry a má antuku ze všech povrchů nejvíc v oblibě, totiž vyzve domácí talent Dina Prižmiče. S chorvatským mladíkem, jenž rovněž hraje nejlepší tenis kariéry, změří síly poprvé.
Kopřiva si v Umagu poprvé zahrál loni a vypadl v osmifinále s Titouanem Droguetem. Prižmič dotáhl poslední dva starty na domácím podniku do čtvrtfinále. Zatímco Kopřiva má letos na antuce nijak oslnivou bilanci 14:12, Prižmič se může pochlubit statistikou 20:7 a osmifinále na nedávném Masters v Římě.
ATP 250 UMAG (Chorvatsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
21:00 | Kopřiva (8-ČR) – Prižmič (Chorv.)
• Čtyřhra - osmifinále •
17:00 | Pavlásek/Rikl (ČR) – Ivaniševič/Poljičak (Chorv.)
ATP 250 BASTAD (Švédsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Krumich (ČR) – Passaro (4-It.)
WTA 125 ISTANBUL (Turecko), tv. povrch
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk dvouhra | Pavouk čtyřhra
• Dvouhra - 1. kolo •
15:00 | Knutsonová (ČR) – Kurtová (Tur.)
• Čtyřhra - osmifinále •
16:30 | Leeová/Valdmannová (3-USA/ČR) – Falejová/Jacenková (-)
ATP CHALLENGER 75 BUNSCHOTEN (Nizozemsko), antuka
Program | Místní čas | Live výsledky | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
11:00 | Kumstát (11-ČR) – Alves (3-Braz.)
ITF W75 OLOMOUC (Česko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
10:00 | E. Slavíková (ČR) – Sedláčková (14-ČR)
10:00 | Švíglerová (ČR) – Artemevová (11-)
11:30 | Michálková (ČR) – Šebestová (9-ČR)
11:30 | Krejčová (ČR) – Ceucaová (1-Něm.)
11:30 | Laboutková (5-ČR) – Mandelíková (ČR)
13:00 | L. Petruželová (8-ČR) – Urbanová (ČR)
13:00 | Ševčíková (16-ČR) – Žabková (SR)
13:00 | Sekerková (ČR) – Kuhlová (6-Něm.)
13:00 | Kopřivová (ČR) – Ivanovová (3-N. Zél.)
14:30 | Hejtmánková (ČR) – Balusová (7-SR)
14:30 | Suchá (13-ČR) – Kmieciková (Pol.)
14:30 | Chytilová (ČR) – Nagyová (2-Maď.)
ITF W50 DARMSTADT (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
11:00 | Pulchartová (ČR) – Wirgesová (12-Něm.)
ITF M25 KRAMSACH (Rakousko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - finále kvalifikace •
14:00 | Vrtílka (ČR) – Klaunzner (Rak.)
14:00 | Kozlovský (8-ČR) – Huszar (Rak.)
ITF W15 MONASTIR (Tunisko), tv. povrch
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 2. kolo kvalifikace •
10:00 | Šmejkalová (ČR) – Plešivcevová (10-)
ITF W15 KRŠKO (Slovinsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouk kvalifikace
• Dvouhra - 1. kolo kvalifikace •
13:00 | Kulhavá (16-ČR) – Šroffová (Ind.)
J100 MÖNCHENGLADBACH (Německo), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:30 | Chlumská (ČR) – Nowottná (Něm.)
J60 CACHKADZOR (Arménie), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
12:30 | Vávrová (ČR) – Gruntovová (8-)
J30 KAUNAS (Litva), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - skupinová fáze •
08:00 | Horský (1-ČR) – N. Poška (Lit.)
08:00 | Rakouš (ČR) – Preger (Švéd.)
08:00 | Wirgler (4-ČR) – Lukševičius (Lit.)
09:30 | Drlík (ČR) – Szary (Pol.)
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
11:00 | Havelková (2-ČR) – Milaševičiutéová (Lit.)
11:00 | Dufková (4-ČR) – Ketlerová (Brit.)
12:30 | Gottvaldová (ČR) – Botelhová (Portug.)
J30 KIŠINĚV (Moldavsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - 1. kolo •
08:00 | Smolík (7-ČR) – Vainberg (Mol.)
J30 BANJA LUKA (Bosna a Hercegovina), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra dívky - skupinová fáze •
13:30 | Reifová (7-ČR) – Bujnovová (-)
J30 SZENTES (Maďarsko), antuka
Program | Místní čas | Pavouky
• Dvouhra chlapci - finále kvalifikace •
13:30 | Jan Svoboda (1-ČR) – čeká na soupeře
• Dvouhra chlapci - 1. kolo kvalifikace •
09:00 | Merta (10-ČR) – Mos (Rum.)
09:00 | D. Soukup (9-ČR) – Wallace (USA)
09:00 | Blažej (ČR) – Pepe (14-It.)
* bude se hrát i finále
• Dvouhra dívky - 1. kolo •
10:30 | Ciencialová (ČR) – Kováčová (SR)
12:00 | Schmidová (ČR) – Vecseriová (12-Maď.)
12:00 | Jenčíková (ČR) – Mingeaová (9-Rum.)
12:00 | Zaťková (14-ČR) – Nagyová (Maď.)
* bude se hrát i finále
* české časy u jednotlivých zápasů jsou pouze orientační / případné další zápasy doplníme
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře