Famózní výkon Bejlek! V Aténách vypráskala rakouskou hvězdičku a ukončila hrozivou sérii

DNES, 21:20
Aktuality 13
WTA ATÉNY - Sára Bejlek po více než pěti měsících vyhrála dva zápasy na jednom turnaji a zlomila hrozivou sérii trvající od šokujícího únorového triumfu v Abú Zabí. V osmifinále v Aténách po výborném výkonu smetla 6:2, 6:2 rakouskou hvězdičku Lilli Taggerovou a postoupila do čtvrtfinále.
Profily hráčů
Bejlek Sara
Tagger Lilli
Sára Bejlek prolétla do čtvrtfinále v Aténách (© OWEN HAMMOND / NURPHOTO / NURPHOTO VIA AFP)

Taggerová – Bejlek 2:6, 2:6

Bejlek rozehrála souboj s Taggerovou tím nejhorším možným způsobem. Hned v úvodní hře si prohrála ze stavu 30:0 servis a okamžitě se ocitla v manku brejku. Česká hráčka ovšem výborně zareagovala. Po dělovém vítězném úderu si vypracovala brejkbol a soupeřka jí ho pomohla proměnit chybou z forhendu. Následně se Bejlek podařil vynikající game na podání a vývoj otočila na 2:1.

Vzápětí zazářila Bejlek i na returnu. S pomocí agresivní hry donutila Taggerovou k chybám a hned na první ze dvou brejkbolů vytáhla fenomenální čop z hluboké obrany. Rakušanka ovšem ihned přidala na agresivitě a zaslouženě si vzala ztracený servis zpět. Bejlek se nicméně zase prezentovala útočnou a sebevědomou hrou na returnu a náskok brejku ihned obnovila. Taggerová si tak ani na třetí pokus nedokázala uhájit podání.

Tentokrát už se Bejlek po dalším boji podařilo brejk potvrdit. Češka se tak ocitla jeden game od zisku úvodního dějství. Set ukončila hned při první příležitosti na returnu a Taggerové ani počtvrté nedovolila vyhrát si servis.

Bejlek měla potíže na podání v úvodním gamu také ve druhé sadě, ovšem i díky skvěle trefeným servisům suverénně otočila stav 15:30 a tentokrát soupeřku do náskoku brejku nepustila. Vzápětí mohla Taggerovou definitivně zlomit. Rakouská naděje se však vyhrabala z nepříznivého skóre 0:30, poprvé si uhájila podání a srovnala na 1:1.

Taggerovou první udržený servis povzbudil a začala mnohem víc diktovat výměny. Bejlek v závěru třetího gamu doplatila na vlastní chyby a stejně jako v předchozím setu šla do vedení o brejk jako první soupeřka. Česká tenistka však opět okamžitě reagovala, k čemuž jí dvojchybou na brejkbol pomohla sama Rakušanka.

Hned v následujícím gamu Bejlek nastoupila s útočnou hrou z úvodního setu a okamžitě dostávala Taggerovou pod tlak. Odměnou byl další brejk, už třetí získaný game v řadě a nadějné vedení 4:2. Poté brejk snadno potvrdila, Taggerové opět sebrala podání a rychlý souboj mladých talentů za pouhých 71 minut ukončila.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport)

Pro Bejlek se jedná o první turnaj po šokujícím triumfu na začátku února v Abú Zabí, na kterém dokázala vyhrát více než jeden zápas. Na vítěznou sérii tak čekala pět měsíců a hrozivou šňůru nepovedených turnajů přerušila dnes po skalpu loňské šampionky juniorského French Open.

V Aténách zatím absolvovala dva duely a set nepovolila ani slovenské kvalifikantce Viktórii Morvayové, i když k tomu neměla daleko. V pátek si zahraje své druhé letošní a celkově třetí čtvrtfinále na nejvyšším okruhu.

Ve čtvrtfinálových utkáních na nejvyšší úrovni má bilanci 1:1, loni neuspěla na domácím Livesport Prague Open a letos na pětistovce ve Spojených arabských emirátech to z kvalifikace dotáhla až k titulu. Její soupeřkou bude nasazená jednička Clara Tausonová, nebo lucky loser Miriana Tonaová.

Výsledky turnaje WTA 250 v Aténách

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
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Komentáře

13
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Preview.lover
15.07.2026 22:04
Sára soupeřky s jednoručním backhandem občas šikanuje, své by mohla vyprávět Parry
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tommr
15.07.2026 21:34
Sára dneska překvapila. A to nejen výhrou ale i velmi dobrým výkonem. Takhle dobře jsem jí neviděl hrát hodně dlouho ... smile
Proti Tauson to bude mít velmi těžké ale pokud opět zahraje tak jako dneska tak nemusí být úplně bez šance ...
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EdinaElwes
15.07.2026 21:33
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frenkie57
15.07.2026 21:22
Pěkné to bylo dneska od Sáry. Její dnešní výkon je určitým příslibem pro následné turnaje na betonu i samotný USO.
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Ondřej.Jirásek
15.07.2026 21:24
Dneska to bylo fakt výborný. Asi nejlepší výkon od toho šokujícího triumfu :) Tak snad to bude pokračovat.
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Otmar
15.07.2026 21:34
Jo, bylo to dobrý a kdyby to vydržela alespoň do konce roku, bylo by se na co těšit. Dokáže i přes svůj handicap odehrát hodně, až jsem někdy překvapen.
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Diabolique
15.07.2026 20:36
Nadherny vymeny.
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Ondřej.Jirásek
15.07.2026 20:38
Dneska Sára hraje fakt dobře a hodně útočně :)
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frenkie57
15.07.2026 20:42
To teda a co všechno vrátí. Moc pěkné.
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Diabolique
15.07.2026 20:53
Ja to vim, ona je strasne sikovna, fakt nevim kde se to v ni bere
Ale i kdyz jsem koukal na to jeji prvni spatny utkani kde rupla 1:6 0:6 s Gibson tak se mi hrozne libilo jak hrala. Skvely udery, zkousela vsechno mozny, dokonce sebrala Gibson podani. Az tak za stavu 1:4 kdyz zjistila ze se proti Gibson v te forme neda hrat, tak se na to vykaslala.
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Ondřej.Jirásek
15.07.2026 20:54
To utkání jsem viděl a bohužel to bylo zoufalý. Ale můj názor
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Diabolique
15.07.2026 20:59
Sebrala ji podani!!! :D
Snad jako jedina hracka krome pak Rybakiny.
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Ondřej.Jirásek
15.07.2026 21:00
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