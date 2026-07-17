Zbavme se toho, vždyť je to k ničemu. Navrátilová apeluje na změnu pravidel

DNES, 12:45
Téma 7
O tenisu ví všechno. Grandslamový turnaj vyhrála osmnáctkrát, samotný Wimbledon devětkrát. A právě během posledního ročníku se legendární Martina Navrátilová pro BBC rozpovídala o nutnosti změny, která by podle jejího názoru zápasy zatraktivnila.
Profily hráčů
Navratilova Martina
Martina Navrátilové během letošního Wimbledonu (@ ČTK / AP / Dave Shopland)

Už roky se v tenisovém světě mluví o nutnosti úpravy pravidel, které by zkrátily mnohahodinové duely. A k řadě změn již také došlo. Páté sety končí tie-breaky, ve čtyřhrách se rozhodující sada často řeší pomocí super-tiebreaků, shody a výhody jsou v řadě případů za stavu 40:40 nahrazeny rozhodujícím bodem.

Ve hře jsou i další návrhy. S jedním právě přišla i Navrátilová. Týká se opakování podání v případě, kdy míček škrtne o pásku. "Zrušte dotyk pásky při servisu. Většina z nich je tak nepatrná, že to stejně ani nepostřehnete," tvrdí rodačka z Prahy. "Často jsem to zmiňovala, ale nikdo s tím nic nedělá. Když se míč dotkne pásky, mělo by se normálně pokračovat ve hře, rozhodně by se zvýšilo tempo zápasů," pokračuje legenda.

Již dříve přišla s návrhem na změnu i bývalá deblová světová jednička Rennae Stubbsová, která by za stavu 2:2 na sety řešila vítěze zápasu super-tiebreakem, místo pátého setu. "Myslím, že ideální by bylo hrát maximálně na čtyři sety, a pokud by byl stav 2:2, rozhodl by tie-break do deseti bodů. Muži dnes hrají dlouhé výměny stejně jako ženy, zároveň ale mají mimořádně kvalitní servis, zejména na trávě. Na antuce navíc nejsou čtyřicetiúderové výměny ničím výjimečným," uvedla Stubbsová ve svém podcastu.

Už v minulosti se objevily návrhy na zkrácení grandslamových zápasů na dva vítězné sety. S úplně opačným postojem ale přišel šéf Australian Open Craig Tiley, který navrhoval, aby se zápasy žen od čtvrtfinále hrály na tři vítězné sady.  "Myslím, že ženy by měly hrát na tři vítězné sety. Měli bychom zvážit, aby se od čtvrtfinále hrálo stejně jako u mužů. Je to téma, které bychom měli otevřít a probrat s hráčkami."

Podle jeho názoru by prodloužení duelů zvýšilo zájem fanoušků a zároveň by to byl další krok směrem k rovnoprávnosti mezi muži a ženami.

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Pavel Novotný, TenisPortal.cz
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Komentáře

7
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tommr
17.07.2026 13:13
Navrátilová má pravdu. Když se míček dotkne pásky během výměny tak se výměna neopakuje. Proč je to u podání jinak? To nemá žádnou logiku ...
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aligo
17.07.2026 13:00
Teč o pásku = chyba a žádný opakování
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aligo
17.07.2026 12:59
Souhlasím..
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NOLE_unvaccinated_GOAT
17.07.2026 12:56
Na tohle jsem přišel už dávno. Ale bylo by třeba definovat přesně, jak by to bylo. Je totiž třeba odlišit případy, kdy to škrtne o síť a není v silách tenisty na příjmu to returnovat, od případů, kdy to v silách tenisty returnovat je. Možná rozdělit ty obdélníky na dopad podání na dvě poloviny (případně 2/3 a 1/3)? Pokud by to od sítě spadlo do té bližší poloviny od prodávajícího (2/3?), tak by bylo nové podání, pokud do té vzdálenější části, tak by se to počítalo do hry. Dává smysl to upravit, protože hráč, jehož podání škrtne síť, se sám vlastní vinou připraví o část rychlosti míčku, a měl by za to nést zodpovědnost. Dalším benefitem by byla samozřejmě úspora času.
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Serpens
17.07.2026 12:50
A kolik času asi celkově zabere opakování podání po teči za jeden zápas? Tři minuty? Místo toho budeme sledovat plejádu nechytatelných "es"? Podobný škvár už je k vidění v soutěži juniorů, a fakt je to úplná volovina.
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Preview.lover
17.07.2026 13:09
hlavně u juniorů se to zavedlo kvůli tomu, že se mnoihdy hraje bez rozhodčích a bylo by hodně sporných situací, tam o plynulost tak moc nešlo
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RFanousek
17.07.2026 13:42
přesně... zas někteří hledají problém tam kde není. Nesnažme se neustále změnit sport, který krásně funguje tak, jak je...
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