Zbavme se toho, vždyť je to k ničemu. Navrátilová apeluje na změnu pravidel
Už roky se v tenisovém světě mluví o nutnosti úpravy pravidel, které by zkrátily mnohahodinové duely. A k řadě změn již také došlo. Páté sety končí tie-breaky, ve čtyřhrách se rozhodující sada často řeší pomocí super-tiebreaků, shody a výhody jsou v řadě případů za stavu 40:40 nahrazeny rozhodujícím bodem.
Ve hře jsou i další návrhy. S jedním právě přišla i Navrátilová. Týká se opakování podání v případě, kdy míček škrtne o pásku. "Zrušte dotyk pásky při servisu. Většina z nich je tak nepatrná, že to stejně ani nepostřehnete," tvrdí rodačka z Prahy. "Často jsem to zmiňovala, ale nikdo s tím nic nedělá. Když se míč dotkne pásky, mělo by se normálně pokračovat ve hře, rozhodně by se zvýšilo tempo zápasů," pokračuje legenda.
Již dříve přišla s návrhem na změnu i bývalá deblová světová jednička Rennae Stubbsová, která by za stavu 2:2 na sety řešila vítěze zápasu super-tiebreakem, místo pátého setu. "Myslím, že ideální by bylo hrát maximálně na čtyři sety, a pokud by byl stav 2:2, rozhodl by tie-break do deseti bodů. Muži dnes hrají dlouhé výměny stejně jako ženy, zároveň ale mají mimořádně kvalitní servis, zejména na trávě. Na antuce navíc nejsou čtyřicetiúderové výměny ničím výjimečným," uvedla Stubbsová ve svém podcastu.
Už v minulosti se objevily návrhy na zkrácení grandslamových zápasů na dva vítězné sety. S úplně opačným postojem ale přišel šéf Australian Open Craig Tiley, který navrhoval, aby se zápasy žen od čtvrtfinále hrály na tři vítězné sady. "Myslím, že ženy by měly hrát na tři vítězné sety. Měli bychom zvážit, aby se od čtvrtfinále hrálo stejně jako u mužů. Je to téma, které bychom měli otevřít a probrat s hráčkami."
Podle jeho názoru by prodloužení duelů zvýšilo zájem fanoušků a zároveň by to byl další krok směrem k rovnoprávnosti mezi muži a ženami.
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