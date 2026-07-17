Bouzková pálila míčky z lodi na turisty. V Praze zažila další netradiční výzvu
"Bylo to moc krásné. Jsem moc ráda, že jsem tu mohla být a zažít si to," uvedla sedmadvacetiletá Bouzková, která bude od pondělí obhajovat na domácí akci WTA titul. Turnaj se koná nově na pražské Štvanici, v minulosti se hrál v areálu pražské Sparty ve Stromovce.
Vedle Bouzkové se na palubě lodi, kde pořadatelé vybudovali improvizovaný kurt, představily také šampionka letošní juniorské dvouhry z Roland Garros Alisa Okťabreva a deblové juniorské vítězky z pařížského grandslamu i Wimbledonu Kateřina Zajíčková s Janou Kovačkovou.
Poté, co vzájemná exhibiční čtyřhra skončila 2:2, Okťabreva si vyzkoušela, zda z paluby dostřelí až na břeh. Oba její míčky skončily ve Vltavě. "Největší kurt, na kterém jsem zatím hrála, byl ten Simonne Mathieuové. Tohle je ale něco speciálního," řekla ruská rodačka, která v Česku žije od dvou let a v červnu dostala české občanství.
Jakmile se loď s tenistkami přiblížila ke Karlovu mostu, pálily hráčky z paluby míčky i na přihlížející turisty, kteří je chytali. Každý úspěch doprovázel jásot. "Je to super zážitek. První pokus se mi hodně nepovedl, ale jsem ráda, že ty další už lidé chytli a měli radost. Taková interakce je super. Jsou to momenty, které zase tolik nemáme," podotkla Bouzková.
Bylo to podruhé, co se podobná akci na Vltavě odehrála. Poprvé spolu na palubě lodi v Praze hráli tenis Švýcar Roger Federer a Tomáš Berdych před Laver Cupem v roce 2017. Vloni si tenistky před startem turnaje WTA v Praze vyzkoušely čtyřhru na střeše obchodního domu. "Už minulý rok to bylo v nákupním centru krásné. Byl tam nádherný výhled a byl tam i tlak, že míček nesmí spadnout dolů," vzpomínala Bouzková.
Během plavby si na palubě zahrála také s maminkou. "Nehrály jsme už spolu hodně dlouho. Tady to bylo speciální. Do budoucna by mě třeba ještě lákalo zahrát si na Karlově mostě," doplnila Bouzková.
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Komentáře
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Už se rozhodla, jestli chce turnaj začít v pondělí, kdy bude naposledy sedmadvacetiletá, nebo až v úterní narozeninový den? Předpokládám, že jako domácí dvojnásobná vítězka a nasazená jednička má možnost volby... Loni hrála Marie 1. kolo v den svých narozenin a po vítězném zápase dostala od pořadatelů kytici a nějaké další dárky
Krásně se čte, že je 21. hráčka světa. Ale ještě lepší by bylo mít možnost si někdy přečíst dvacátá nebo devatenáctá :)
Boty ukazují, že se tentokrát Maruška neopouštěla do žádných větších běžeckých akcí