Proti Alcarazovi a Sinnerovi jsme to vzdali. Já také, přiznal otevřeně Bublik
Bublik letos pronikl po vydařené sezoně 2025 do elitní desítky světového žebříčku. V Halle navíc dokázal porazit právě Sinnera, přesto své šance na zisk grandslamového titulu hodnotí velmi střízlivě. "Na to, abyste porazili Sinnera v Halle, potřebujete hodně štěstí, a myslím to naprosto vážně. Na grandslamech, kde jsou Sinner i Alcaraz perfektně připravení a hrají svůj nejlepší tenis, nemáte prakticky žádnou šanci. Mám pocit, že se s tím ostatní hráči smířili. Vzdali jsme to. A mimochodem i já. To pak změní vaše cíle," řekl Bublik v rozhovoru pro magazín Tennis Magazin.
Podle devětadvacetiletého tenisty je zisk grandslamového titulu při současném rozložení sil téměř nedosažitelný. "Nedávno jsem o tom mluvil se svým trenérem. Vyhrát grandslam je téměř nemožné, pokud jsou oba na vrcholu. Mým cílem je proto čtvrtfinále, možná semifinále. Když se tam dostanu, pojedu domů spokojený. Musíte si uvědomit, že nejste Novak Djokovič. Nebudete vyhrávat grandslamy jako Rafael Nadal nebo Roger Federer. Musíte se naučit přijímat porážky a nenechat je ovlivnit vaši výkonnost."
V rozhovoru se rozpovídal také o tom, jak výrazně se podle něj změnil profesionální tenis. "Když jsem začínal na okruhu, zhruba třicet hráčů z první stovky cestovalo bez fyzioterapeuta, jen s kamarádem nebo členem týmu. Dnes podle mě takový hráč neexistuje. A tím to nekončí. Každý má fyzioterapeuta, kondičního trenéra i mentálního kouče. Je to vidět i v šatně. Všechno je mnohem profesionálnější."
A pokračuje: "Když mi bylo devatenáct, dostal jsem se do první stovky. Dnešní sedmnácti- a osmnáctiletí hráči by mě tehdy úplně převálcovali. Dnes jsou z nich dokonalí atleti. Servírují rychlostí přes 220 kilometrů za hodinu, hrají s obrovskou přesností a skvěle se pohybují. S tenisem před několika lety se to nedá srovnat.“
Připomněl také slova Gaëla Monfilse, který současný vývoj přirovnal k přechodu z dřevěných raket na moderní vybavení. Bublik zároveň odmítl častou kritiku, že tenis nikdy nebral dostatečně vážně. "To, že beru vážně i jiné věci než tenis, neznamená, že tenis neberu vážně. Ve devatenácti jste mladí jen jednou. Hrál jsem dobře, lidé mě měli rádi a byl jsem šťastný. Pak ale člověk dospěje a uvědomí si, že je to profese. Jedna skvělá sezona vám může zajistit finanční jistotu na deset let."
Přiznal také, že velký vliv na jeho přístup měla manželka Tatjana. „Na konci roku 2024 jsem byl v první dvacítce světa. Život byl skvělý a užíval jsem si ho. Manželka hodně fotí a když se dnes dívám na tehdejší fotografie, říkám si, jak jsem byl šťastný. Ona mi ale vždy připomene, že jsem tehdy prohrál jedenáct zápasů v řadě. Byl jsem až příliš spokojený, protože jsem splnil všechny své cíle. Jenže dnešní tenis je jiný. Když se přestanete zlepšovat nebo vás přibrzdí zranění, velmi rychle se propadnete třeba na 50. nebo 80. místo světového žebříčku,“ uzavřel.
Pro zajímavost: Se Sinnerem má Bublik negativní bilanci 2:6, s Alcarazem se potkal jen jednou, když s ním prohrál letos ve čtvrtfinále Masters v Monte Carlu.
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