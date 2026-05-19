Nekompromisní vyjádření světové desítky. Čtyřhra není tenis, prohlásil Bublik
Bublik nikdy nepatřil mezi běžné tenisové hráče. Výrazný je především svým chováním na kurtu i mimo něj. Nepředvídatelný styl, kreativní údery i emotivní vystupování z něj udělaly jednoho z nejvýraznějších hráčů mužského okruhu. V rozhovoru pro britský deník The Guardian se aktuální člen světové desítky rozpovídal o tenisu, sociálních sítích, financích i hráčích specializujících se na čtyřhru. A právě poslední zmíněné téma vyvolalo největší rozruch.
"Čtyřhra není tenis. Je to poloviční tenis. Pokud neumíte hrát dvouhru, hrajete čtyřhru. Pokud neumíte hrát čtyřhru, hrajete padel. Je to velmi jednoduché," prohlásil bez obalu osmadvacetiletý Kazach. Vyjádřil se také ke svému chování na kurtu, které bývá často terčem kritiky. Sám však tvrdí, že emoce k profesionálnímu sportu neodmyslitelně patří.
"Emoce jsou emoce. Žijeme ve světě, kde se každý snaží něco předstírat. Nemyslím si, že je špatné občas dát najevo své emoce. Je to velmi stresující sport. Hodně cestujeme, hodně hrajeme a v sázce je opravdu hodně," vysvětloval. Následně si rýpnul i do fungování sociálních sítí. "Myslím, že všechna sociální média jsou falešná. Lidé předstírají, že jsou někým, kým nejsou. Všechno se zdá být falešné," dodal.
Návrat mezi elitu po náročném období
Ještě před rokem Bublik procházel složitým obdobím. Po propadu mimo elitu musel znovu nastupovat i na challengerech, což pro něj představovalo výrazný zásah. "Nikdo nechce být osmdesátý na světě. Bylo to poprvé po sedmi letech, co jsem vypadl z TOP 50. Byla to pro mě rána," přiznal. Právě náročné období ho ale podle vlastních slov přimělo změnit přístup ke kariéře.
"Pochopil jsem, že úspěch znamená brát svou kariéru jako práci a každý den na ní pracovat. Začal jsem si tenis opravdu užívat," uvedl. Následně si na French Open zahrál své první čtvrtfinále na grandslamu, v Halle nečekaně porazil Jannika Sinnera a během půl roku získal pět titulů. Po tom posledním, který slavil v Lednu v Hongkongu se stal poprvé v kariéře hráčem TOP 10.
Otevřeně promluvil také o financích, které podle něj hrají v profesionálním sportu zásadní roli. "Když začnete vydělávat peníze hraním tenisu, rychle si uvědomíte, že je to velký byznys. Je skvělé vyhrávat trofeje a hrát na velkých stadionech, ale nakonec si všechno musíte zaplatit sami. To byla moje první motivace, když jsem se stal profesionálem," řekl.
Ve 28 letech tak Bublik vstupuje do další fáze kariéry jako zkušený hráč a stabilní člen světové špičky. Po turbulentních sezonách a výrazném propadu žebříčkem dokázal znovu najít motivaci i radost ze hry, což se rychle promítlo také do jeho výsledků. Přesto zůstává jednou z nejnevyzpytatelnějších postav mužského tenisu – nejen svým herním stylem, ale i otevřenými názory, které pravidelně rozdělují fanoušky i tenisovou komunitu. Právě následující měsíce ukážou, zda se Bublikovi podaří udržet stabilní výkonnost, obhájit loňské body a zůstat mezi elitou.
