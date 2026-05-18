Fritzův návrat po dvou měsících: Není to dokonalé a nebude to hned, ale musím hrát
Fritz uvedl, že k úplnému zotavení potřebuje více času, než původně očekával, zároveň ale dodal, že jeho aktuální pocity jsou pozitivní a že antuka mu pomáhá lépe zvládat pohyb. Američan také hovořil o důvodech své pravidelné účasti v Ženevě a vyjádřil se i k debatě mezi hráči a grandslamy ohledně finančního rozdělení v profesionálním tenise.
"S kolenem je to mnohem lepší. Samozřejmě jsem potřeboval hodně volna, abych ho posílil. Když jsem po Miami absolvoval testy, už bylo patrné výrazné zlepšení ve srovnání s tím, co testy ukazovaly na začátku sezony. Chtěl jsem problémy vyřešit v průběhu sezony, ale bolest přetrvávala," říkal Fritz.
"Není to dokonalé a nebude to hned, protože to chce čas. Momentálně je to na úrovni, kdy cítím, že můžu hrát bez bolesti. Můžu se vrátit k tréninku druhý den, aniž bych cítil, že je koleno příliš podrážděné. Hodně se to zlepšilo," dodal.
"Je těžké to s jistotou říct, ale když jsem se vrátil k tréninku na antuce, měl jsem velmi dobré pocity, protože na tomto povrchu nemusím tolik brzdit při práci nohou. Samozřejmě budu hrát i delší výměny, takže ještě nevím, jak přesně bude moje tělo reagovat, ale prozatím se na antuce cítím dobře. Opravdu to poznám, až budu znovu hrát na trávě a pak na tvrdém povrchu," doplnil.
Svůj úkol pro následující dny vidí Američan jasně: "Teď musím získat herní praxi. Chci si před Roland Garros a Wimbledonem být se svou hrou jistý. Jsou to dva měsíce, co jsem nehrál oficiální zápasy, a to se v tenise téměř nikdy nestává. Potřebuji zápasy."
Jasný názor má Fritz i ohledně otázky odměn pro hráče na grandslamech. "Scházel jsem se s dalšími důležitými hráči ohledně této záležitosti. Pro grandslamy je snadné nevyplácet stejné procento z příjmů jako jiné turnaje, protože už tak rozdělují více peněz než ostatní. Ale nakonec jsme to my hráči, kdo generuje turnaj a pohání příjmy. Jedna z věcí, které mi nepřipadají spravedlivé, je, že procento přidělené na prize money je nižší než loni. Myslím, že to vůbec není spravedlivé," uzavřel.
