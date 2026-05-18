Hraju tenis na nejvyšší úrovni, ale na tohle nemám slov, poklonil se Sinnerovi Ruud
Ani nevypadal příliš zklamaně. Při slavnostním finálovém ceremoniálu se Ruud prezentoval s výrazem člověka, který ví, že dokázal maximum. Není divu. Udolat v současné době italského suveréna je věc s troškou nadsázky prakticky nemožná. Letos se to povedlo jen na Australian Open Novaku Djokovičovi a v Dauhá Jakubu Menšíkovi. To je vše.
A více než výstižně tak znějí slova poraženého finalisty. "Je těžké popsat, co letos předvádíš. Sám hraju tenis na nejvyšší úrovni, ale k tomuhle prostě nemám slov. Je ale fantastické být u toho," ocenil současného hegemona Ruud.
Sinner tak kromě zmiňovaného zisku i posledního chybějícího titulu z turnajů Masters ukončil přesně padesátileté čekání italského tenisu na domácího vítěze římského turnaje. To se naposledy povedlo v roce 1976 legendárnímu Adrianu Panattovi.
"Neuvěřitelné. Ital tady dlouho nevyhrál, naposledy před padesáti lety. Jsem rád, že jsem dokázal využít skvělého období pro italský tenis. Vždycky do toho dávám úplně všechno. Ne vždycky to vyjde, ale poslední dva a půl měsíce byly fantastické. Mám obrovskou radost," řekl Sinner, který letos vyhrál všech 17 zápasů na antuce.
A tím výčet Sinnerových neuvěřitelných výsledků nekončí. Posledních šest turnajů série Masters nepoznalo jiné jméno než úřadující světové jedničky. Nikdo jiný takový výkon v minulosti nedokázal. Ano, ani legendární Novak Djokovič ne. Mimochodem, Srbovi, který jako jediný před Sinnerem dosáhl na legendární Golden Masters, bylo v té době 31 let, tedy o sedm více, než je současnému tenisovému králi.
French Open startuje 24. května a obhájce titulu a hlavní Sinnerův vyzyvatel Carlos Alcaraz u toho kvůli zdravotním problémům nebude. Právě v Paříži si Ital může splnit další sen. Titul z Roland Garros mu totiž jako jediný v jeho grandslamové sbírce chybí...
Italský titul po 50 letech! Sinner ovládl Řím a vyrovnal Djokoviče
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře