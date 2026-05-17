Italský titul po 50 letech! Sinner ovládl Řím a vyrovnal Djokoviče

DNES, 16:45
ATP ŘÍM - Dokázal to. Jannik Sinner porazil ve finále Masters v Římě Caspera Ruuda po setech 6:4, 6:4 a ve 24 letech tak završil kariérní Golden Masters. Jediným hráčem, kterému se něco takového povedlo, byl ve věku 31 let Novak Djokovič. Italský tenista se tak stal prvním domácím vítězem římského Masters od legendárního Adriana Panatty, který tady vládl v roce 1976.
Jannik Sinner s vítěznou trofejí za triumf v Římě (@ Filippo MONTEFORTE / AFP / AFP / Profimedia)

Sinner - Ruud 6:4, 6:4

Ruud vstoupil do zápasu suverénně a bez problémů získal úvodní game čistou hrou. Sinner měl pomalejší start a hned při svém úvodním podání čelil dvěma brejkbolovým hrozbám. Nervózně působící favorit následnou hrubou chybou přišel o své podání a prohrával 0:2. Nevydařený start ale světovou jedničku nevykolejil. Tlakem na Norův bekhend nepovolil soupeři brejk potvrdit a připsal si svou první hru. Vzápětí Sinner vše potvrdil na svém servisu a bylo vyrovnáno – 2:2.

Ruud ale dával zapomenout na poslední vzájemný zápas, kdy zde před rokem uhrál na svého soka jediný game. Často se snažil měnit rytmus hry, pátou hru získal na svou stranu a znovu vedl. V zápase hraném v ideálních podmínkách předváděli oba tenisté agresivní hru, ve výměnách ale postupem času získával převahu Ital. Přesto si bývalá světová dvojka dokázala, byť s problémy, podržet i své další podání a vedla 4:3.

Důležité momenty přišly za stavu 4:4. Sinner si i díky dvěma parádním stopbalům vypracoval vedení 40:15 na příjmu. Ten první sice neproměnil, následně ale Nor poslal bekhendový úder do autu a domácí tenista dostal k nadšení většiny fanoušků možnost úvodní set doservírovat. Té také beze zbytku využil, čistou hrou získal úvodní dějství za 49 minut 6:4.

Zvládnutý závěr prvního setu Sinnerovi dodal potřebný klid. Agresivní hrou nutil svého soupeře k chybám a sebral mu hned jeho úvodní podání. Rozjetý Ital i díky výbornému servisu brejk naprosto bez problémů potvrdil a vedl 2:0. Ruud se čím dál tím častěji dostával ve výměnách pod tlak, přesto dokázal obhájit svůj servis a snížit.

Oba tenisté si v následujícím průběhu drželi svá podání, což světové jedničce naprosto vyhovovalo. Norská hvězda dostala šanci za stavu 3:4 ze svého pohledu, Sinner však brejkbol odvrátil a dostal na rozdíl jediné hry od vítězství.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Norská hvězda dostala šanci za stavu 3:4 ze svého pohledu, Sinner však brejkbol odvrátil a dostal se na rozdíl jediné hry od vítězství. Ruud následně bez problémů vyhrál svůj servis a snížil na 4:5. Ital si však obrovskou možnost dopodávat utkání nenechal ujít a po výhře dvakrát 6:4 mohl slavit triumf na domácím Masters.

"Nebyl to od nás nějaký zvlášť kvalitní zápas, ale nakonec jsem to dokázal strnout na svou stranu. Casper tady odehrál výborný turnaj a já jsem moc rád, že jsem dokázal finále zvládnout. Je to pro mě skvělý okamžik," říkal po zápase vítěz.

Výsledky mužské dvouhry na Masters 1000 v Římě

 

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
PTP
17.05.2026 20:27
Panattu jsem tam zahlíd.
paddy
17.05.2026 20:24
kariérní Masters dle očekávání dokončen smile
a kromě Nadala jediný další hráč, který vyhrál tři antukové Masters v řadě smile (to neuměl ani Borg)

volejte sláva a tři dny se radujte smile smile smile
https://www.youtube.com/watch?v=wkrbO-trFzg

a nyní útok na kariérní GS smile
to bude těžší oříšek, ale okolnosti jsou příznivé, což naznačuje i kurz 1,35 (podobný míval i antukový král Nadal)
Sinner by se stal třetím nejmladším hráčem, který by to dokázal

List of men's youngest career Grand Slam winners (Open Era - 1968 onwards)
1 Alcaraz 22y 272d AO 2026
2 Nadal 24y 101d UO 2010
---
? Sinner 24y 295d FO 2026
---
3 Federer 27y 303d FO 2009
4 Djokovic 29y 14d FO 2016
5 Agassi 29y 38d FO 1999
6 Laver 31y 32d UO 1969
Patik
17.05.2026 20:22
Tak v treťom štvrtom kole RG jeho telo povie ďakujem dovidenia
vojta912
17.05.2026 20:21
Mastičkář
Tomas_Smid_fan
17.05.2026 19:56
tady je vidět, že vyšší kvalita neznamená lepší podívanou.
Zatracované WTA se blýsklo atraktivnějším finále než chlapi.

Casper začal nadějně, dokázal dostat Janka pod tlak, ale jen po nějaký čas. Prý měl v průběhu 1.setu o 5km/h rychlejší FH i BH a i větší spin než
Janek. Ten se ale oklepal a převzal iniciativu, čímž veškeré naděje Caspera zhasly, když nepočítám ten break při 3:4 ve 2.setu.
Prostě proti nejlepšímu tenistovi současnosti, Carlos je mimo, takže promine, se dá těžko být delší dobu tím, kdo diktuje hru. A i kdyby, Jankova obrana je neskutečná...

Tedy, komu čest, tomu čest, Jankovi gratulace k rekordu a Casperovi k finále a jednomu z nejlepších, (možná nejlepšímu) výkonů proti Jankovi.
tenisman1233
17.05.2026 20:04
Za mě Ruud nejvíce za turnaj Sinnera ,,potrápil".V SF medvěděv využil zdravotních problémů Sinnera,jinak v dohrávce a když byl Sinner v pohodě tak ho předjížděl.
hanz
17.05.2026 19:24
Aneb NUDA, NUDA, NUDA ...tohle může tak bavit akorát Italy... jinak je to OPRUZ....
tenisman1233
17.05.2026 19:33
Tak se na to nedívej, nikdo tě nenutí.
hanz
17.05.2026 19:36
Nedívám, vždyť to je předem jasný...
PTP
17.05.2026 19:38
Šukání taky většinou dopadne stejně a přesto to pořád všichni opakujou.
Pe3k
17.05.2026 19:49
YOU wish. Mě připadá, že většina populace má velice intenzivní vzat se svým mobilem.
hanz
17.05.2026 19:54
Záleží, jak s kým.
frenkie57
17.05.2026 19:57
Ale to je podstatně zábavnější. A všichni ne, třeba incelové mají smolíka.
GaelM
17.05.2026 20:12
easymoneysniper
17.05.2026 19:16
Sinner těží z toho, že ty tisícovky jsou teď skoro všechny dvou týdenní. Kdyby to bylo nahuštěný jako dřív, tak by tohle, s tou jeho celkem chatrnou kondicí, nikdy nedokázal. Nikdo se na to ptát nebude, ale porovnávat to s těma předchozíma rekordama prostě není možný
Georgino
17.05.2026 19:21
No, "vyvíjí" se to. Ale podobně jako dřívější Grand Slam, který vyhrál dvakrát Laver, čítal tři travnaté turnaje a jeden antukový, bude neustále poměřován s výkony v dnešní době.
peek
17.05.2026 19:22
Krindy pindy, kecy v kleci, bláboly v alobalu...
Tak proč z toho teda netěží i někdo jinej? Prostě je nejlepší.
annah
17.05.2026 19:23
sojka1
17.05.2026 19:26
presne to jsem chtela napsat i o vyse zminovanem Lejvrovi.... proc tedy ten Svaty gral nemeli tenkrat vsichni, kdyz to bylo tak jednoduche..... :-)
Tomas_Smid_fan
17.05.2026 19:39
děda: kam všichni na těch kolech jedou?
pocestný: jedou závod, dědo, ten kdo vyhraje, dostane pohár.
děda: jo ták, ale kam teda jedou ti ostatní?
sojka1
17.05.2026 19:43
:-)
easymoneysniper
17.05.2026 19:47
Však jsem psal že se na to nikdo ptát nebude
Georgino
17.05.2026 19:26
Ale na druhou stranu je dnešní tenis fyzicky ještě náročnější, než býval. Za mě dobrý, že se to natáhlo.
easymoneysniper
17.05.2026 19:45
Jo za mě taky v pořádku, že to je teď na dva týdny. Říkám jenom, že se to nedá porovnávat s Djokovičem. Samozřejmě že Sinner nevyhrává jenom kvůli tomu, ale to že mu to tu cestu k těm titulům výrazně usnadnilo je nezpochybnitelnej fakt. Pokud jde ale čistě o tenis, tak ten jeho průměrnej performance rating 9.1 mluví za vše a bohužel ten rozdíl mezi ním a zbytkem je momentálně propastnej
GaelM
17.05.2026 20:14
Náročnější než v době prime big4? Když aktuální světová jednička dokáže vyřídit světovou trojku za cca hodinu ve dvou jednoznačných setech? Ale no tak
ing.tenis
17.05.2026 19:42
uz netrep a nezavid Sinner THE GOAT
com
17.05.2026 19:16
Georgino
17.05.2026 19:17
Já ti palec do krku nedával.
com
17.05.2026 19:18
já vím, tys mi tam dával něco jinýho smile
Georgino
17.05.2026 19:22
Bože chraň
Tomas_Smid_fan
17.05.2026 19:40
sis naběhl
Georgino
17.05.2026 20:28
No jo no.
Georgino
17.05.2026 19:16
Jannik
PTP
17.05.2026 19:15
Jestlipak se koukal Karel Zápěstíčko?
Tennisfan77
17.05.2026 19:15
Ježíš to je super. Hned to oslavím, dam tomu minutu.

Jo a už mě to nezajímá. Strašně nudný hráč, ať se mu daří
peek
17.05.2026 19:14
A můžeme si zajódlovat:
Janíček Sinnerů
předved spoustu winnerů
ten italskej Jenda
už je z něj legenda!
GaelM
17.05.2026 20:16
a je světová jednička
za to může mastička!
Kreuz
17.05.2026 17:35
Rudla zacal dobre, jen tak dal
com
17.05.2026 17:33
Giganticky RuUD je vic nez jen gigant smile

Joooo Casper jedééém smilesmile
Mantra
17.05.2026 17:33
mají osušky jak amateri.com
com
17.05.2026 17:33
taky na amatery chodim hoňkat smile
Mantra
17.05.2026 17:36
fajnšmekr se pozná
Pe3k
17.05.2026 17:44
Tak ještě, že ses s námi o tuto velice důležitou a vůbec né nechutnou informaci podělil
com
17.05.2026 17:47
Nebuď zlej Petříku smile
Mantra
17.05.2026 18:07
alcaraz.dva
17.05.2026 17:31
ja tohle stejne nikdy nepochopim
ma zapotrebi pred RG sbirat tisicovky
Mantra
17.05.2026 17:32
letos ještě jo, za rok už ne - rekord je rekord
alcaraz.dva
17.05.2026 19:14
mel jedinecnou moznost na RG...a ted uz mu moc neverim... na ty petisetaky v horku.. Mozna testuje vlastni hranice
Ale...5000 bodu je vic nez 2000, to je pravda
RFanousek
17.05.2026 19:15
Jaké pětiseťáky? Však ztrácí v průměru jeden set za turnaj. :D
alcaraz.dva
17.05.2026 19:17
naprosto nesnasi horko...podle me
PTP
17.05.2026 19:19
Mně to taky vadí
annah
17.05.2026 19:25
Taky horko nesnáším. Jak se teplota blíží k třicítce, ploužím se jak želva. Vůbec nechápu, jak k tom můžou hrát.
pantera1
17.05.2026 19:31
Dřív jsem se na sluníčku vyhřívala celý léto, ale poslední dobou vedro taky nedávám. Mám ráda těch 25-27 polojasno a když pofukuje větřík. Jak to valí přes třicet, mám to stejně.
PTP
17.05.2026 19:33
Ta černá barva to ještě zhoršuje.
pantera1
17.05.2026 19:34
Na léto kožíšek odkládám, vlezu do něj zas až na podzim
Mantra
17.05.2026 19:40
mám rád natural
PTP
17.05.2026 19:42
Ale ne 98, nýbrž 68.
pantera1
17.05.2026 19:58
Všimla jsem si, že jsi takový animalní tvor .
alcaraz.dva
17.05.2026 19:26
proto rikam...opatrujte se
Mantra
17.05.2026 19:32
španělákům se to pindá
Saulnier
17.05.2026 17:13
Jednoduché: nezastaví... má v sebe niečo na spôsob Zvereva, niečo vlastné, čo ho bude od najväčších úspechov vždy tak trochu deliť
ale pokojne nech sa mýlim
aspoň to nebude druhé nudné finále mužskej tisícky po sebe
ženy bavia viac
Pe3k
17.05.2026 16:56
Poslední jejich zápas loni v Římě 6:0 a 6:1 bejRuud s ním ještě nikdy neuhrál set
Tomas_Smid_fan
17.05.2026 16:50
win-win finále, tak se mi to líbí!
Buď bude rekord nebo vyhraje Skautík
PTP
17.05.2026 16:50
Rudo, věřím ti!
pantera1
17.05.2026 16:55
Dala jsem přednost Hamburku .
PTP
17.05.2026 16:56
Nepřepínáš, neřešíš ?
pantera1
17.05.2026 18:45
Skautík se drží zuby nehty, ale stejně prohraje .
PTP
17.05.2026 18:47
Jenda je dneska silnej jako černá ty
annah
17.05.2026 18:55
Je to velký sympaťák, a kdyby na druhé straně nehrál Janek, fandila bych mu všema deseti.
(Mimo jiné má úžasnou barevnou kombinaci oblečení. Nádhera)
pantera1
17.05.2026 18:58
Jj má, aji Tommy je moc pěkně oblečenej od NB, ty barvy mu krásně ladí k očím .
annah
17.05.2026 19:15
Jo, Tommy je fešák. Pak ještě Drápal... To jsou dva nejhezčí chápci na tour. Sympaťáci k tomu.
PTP
17.05.2026 19:17
Kluci jako buci v parádní uniformě SS.
pantera1
17.05.2026 19:25
No tak Tommy by v ní byl prvotřídní nácek, to je bez debat.
annah
17.05.2026 20:31
Prvotřídní nácek by byl jen vrchní deratizér - vládní zmoštěnec...
