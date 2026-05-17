Italský titul po 50 letech! Sinner ovládl Řím a vyrovnal Djokoviče
Sinner - Ruud 6:4, 6:4
Ruud vstoupil do zápasu suverénně a bez problémů získal úvodní game čistou hrou. Sinner měl pomalejší start a hned při svém úvodním podání čelil dvěma brejkbolovým hrozbám. Nervózně působící favorit následnou hrubou chybou přišel o své podání a prohrával 0:2. Nevydařený start ale světovou jedničku nevykolejil. Tlakem na Norův bekhend nepovolil soupeři brejk potvrdit a připsal si svou první hru. Vzápětí Sinner vše potvrdil na svém servisu a bylo vyrovnáno – 2:2.
Ruud ale dával zapomenout na poslední vzájemný zápas, kdy zde před rokem uhrál na svého soka jediný game. Často se snažil měnit rytmus hry, pátou hru získal na svou stranu a znovu vedl. V zápase hraném v ideálních podmínkách předváděli oba tenisté agresivní hru, ve výměnách ale postupem času získával převahu Ital. Přesto si bývalá světová dvojka dokázala, byť s problémy, podržet i své další podání a vedla 4:3.
Důležité momenty přišly za stavu 4:4. Sinner si i díky dvěma parádním stopbalům vypracoval vedení 40:15 na příjmu. Ten první sice neproměnil, následně ale Nor poslal bekhendový úder do autu a domácí tenista dostal k nadšení většiny fanoušků možnost úvodní set doservírovat. Té také beze zbytku využil, čistou hrou získal úvodní dějství za 49 minut 6:4.
Zvládnutý závěr prvního setu Sinnerovi dodal potřebný klid. Agresivní hrou nutil svého soupeře k chybám a sebral mu hned jeho úvodní podání. Rozjetý Ital i díky výbornému servisu brejk naprosto bez problémů potvrdil a vedl 2:0. Ruud se čím dál tím častěji dostával ve výměnách pod tlak, přesto dokázal obhájit svůj servis a snížit.
Oba tenisté si v následujícím průběhu drželi svá podání, což světové jedničce naprosto vyhovovalo. Norská hvězda dostala šanci za stavu 3:4 ze svého pohledu, Sinner však brejkbol odvrátil a dostal na rozdíl jediné hry od vítězství. Casper Ruud se čím dál tím častěji dostával ve výměnách pod tlak, přesto dokázal obhájit svůj servis a snížit. Oba tenisté si v následujícím průběhu drželi svá podání, což světové jedničce naprosto vyhovovalo.
Norská hvězda dostala šanci za stavu 3:4 ze svého pohledu, Sinner však brejkbol odvrátil a dostal se na rozdíl jediné hry od vítězství. Ruud následně bez problémů vyhrál svůj servis a snížil na 4:5. Ital si však obrovskou možnost dopodávat utkání nenechal ujít a po výhře dvakrát 6:4 mohl slavit triumf na domácím Masters.
"Nebyl to od nás nějaký zvlášť kvalitní zápas, ale nakonec jsem to dokázal strnout na svou stranu. Casper tady odehrál výborný turnaj a já jsem moc rád, že jsem dokázal finále zvládnout. Je to pro mě skvělý okamžik," říkal po zápase vítěz.
Výsledky mužské dvouhry na Masters 1000 v Římě
a kromě Nadala jediný další hráč, který vyhrál tři antukové Masters v řadě (to neuměl ani Borg)
a nyní útok na kariérní GS
to bude těžší oříšek, ale okolnosti jsou příznivé, což naznačuje i kurz 1,35 (podobný míval i antukový král Nadal)
Sinner by se stal třetím nejmladším hráčem, který by to dokázal
List of men's youngest career Grand Slam winners (Open Era - 1968 onwards)
1 Alcaraz 22y 272d AO 2026
2 Nadal 24y 101d UO 2010
---
? Sinner 24y 295d FO 2026
---
3 Federer 27y 303d FO 2009
4 Djokovic 29y 14d FO 2016
5 Agassi 29y 38d FO 1999
6 Laver 31y 32d UO 1969
Zatracované WTA se blýsklo atraktivnějším finále než chlapi.
Casper začal nadějně, dokázal dostat Janka pod tlak, ale jen po nějaký čas. Prý měl v průběhu 1.setu o 5km/h rychlejší FH i BH a i větší spin než
Janek. Ten se ale oklepal a převzal iniciativu, čímž veškeré naděje Caspera zhasly, když nepočítám ten break při 3:4 ve 2.setu.
Prostě proti nejlepšímu tenistovi současnosti, Carlos je mimo, takže promine, se dá těžko být delší dobu tím, kdo diktuje hru. A i kdyby, Jankova obrana je neskutečná...
Tedy, komu čest, tomu čest, Jankovi gratulace k rekordu a Casperovi k finále a jednomu z nejlepších, (možná nejlepšímu) výkonů proti Jankovi.
