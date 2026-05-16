Svitolinová po triumfu v Římě: Extrémně těžký boj. Jsem na sebe nesmírně hrdá
"Byl to bezpochyby extrémně těžký boj. Jsem velmi spokojená s tím, jak jsem zvládla nervy, a to nejen dnes, ale i po celý turnaj," uvedla Svitolinová po finálovém vítězství. Zároveň ocenila, jak její tělo reagovalo během náročných zápasů. „Jsem na sebe nesmírně hrdá,“ doplnila.
Svitolinová připomněla, že každý titul v její kariéře měl svůj vlastní příběh, letošní triumf v Římě ale řadí mezi nejtěžší. "Myslím, že tohle je jeden z nejtěžších losů, které jsem v turnaji zažila. Jsem velmi hrdá na to, jak jsem to zvládla, jak jsem zvládla nervy a jak jsem byla konzistentní," řekla ukrajinská hráčka.
Před blížícím se Roland Garros cítí velké sebevědomí, zároveň však zůstává opatrná. "Musíte být připraveni na zápasy prvního kola, velké bitvy. Všichni jsou tam, aby vás porazili," uvedla. Podle svých slov chce jít zápas od zápasu a soustředit se na co nejlepší přípravu.
Po vítězství v Římě mluvila také o svém manželovi Gaëlu Monfilsovi. "Byl velmi šťastný, velmi hrdý na mé výsledky. Ví, jak moc pro mě znamená vyhrát tady a získat svůj dvacátý titul," řekla Svitolinová. Přiznala také, že po neúspěchu v Madridu pro ni předchozí dny nebyly jednoduché. Monfils podle ní sledoval všechny její zápasy během turnaje.
Ukrajinská tenistka zároveň popsala, jak se postupně měnila její očekávání po návratu po mateřství. Nejprve se chtěla vrátit do první stovky žebříčku WTA, později mezi nasazené hráčky a následně zpět do elitní desítky. "Postupně jsem tomu začala věřit. Jsem velmi hrdá na to, jak se dokážu udržet v kondici a dávám do toho všechno, abych podávala výkony na nejvyšší úrovni," uvedla Svitolinová, která před dvěma lety podstoupila první operaci v kariéře.
Triumf v Římě podle ní potvrzuje, že znovu hraje na nejvyšší úrovni. Připomněla, že během turnaje porazila několik špičkových hráček a ocenila intenzitu, kterou dokázala proti elitním soupeřkám předvést. "Mně to samozřejmě dodává velké sebevědomí před Roland Garros," dodala.
