Ital se vrací k nepříjemnému momentu. Po velkém přešlapu a vlně kritiky poslal omluvu
Darderimu vyšel domácí prestižní podnik v Římě lépe, než se očekávalo. Domácí tenista vyřadil postupně Yannicka Hanfmanna, po obratu Tommyho Paula, po odvrácení mečbolů jedno z největších favoritů Alexandera Zvereva a v dramatickém nočním duelu i španělský talent Rafaela Jódara. Poslední dva jmenované navíc vyprovodil kanárem v rozhodujícím setu. Všechny tyto skalpy však mezi fanoušky převyšuje jeden nepříjemný moment.
Při nástupu do svého životního semifinále se Ital dopustil velkého přešlapu. Během nástupu na kurt minul nataženou ruku jednoho ze sběračů míčků a k lavičce kráčel ve slunečních brýlích sám. Zmatený chlapec následoval až pár kroků za ním. Za toto gesto schytal na internetu velkou vlnu kritiky. V boji o finále následně schytal velký výprask, když uhrál s Ruudem pouhé dva gamy a turnaj pro něj tak skončil velmi nepříjemně.
Následující den se však Darderi rozhodl pro správnou věc a veřejně se dítěti omluvil. "Velice se omlouvám, že jsem Camillovi nepodal ruku: bylo to nedobrovolné gesto, udělané v okamžiku velkého soustředění a napětí. Ti, kteří mě dobře znají, vědí, že mám vždy lidský vztah k fanouškům a respekt ke všem lidem, kteří jsou součástí tohoto sportu," napsal na svém instagramovém účtu.
Zda jeho omluva změní obrázek, který si o něm mnoho fanoušků udělalo, je otázkou. Video kontroverzního momentu se totiž rychle rozšířilo po sociálních sítích a mezi tenisovými nadšenci vyvolalo výrazné reakce. Malé dítě, kolem kterého bez všimnutí prošel, už na tento moment rozhodně nikdy nezapomene a při případném následujícím čekání na jednoho z hráčů si tento okamžik rozhodně vybaví.
