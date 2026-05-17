Tohle byla vážně lekce, budu si to pamatovat, smutnila po ztraceném finále Gauffová
Gauffová litovala především neproměněných brejkbolů, kterých měla během utkání hned čtrnáct. "Myslím, že to byla spíš otázka nervozity. Když máte tolik příležitostí, nejde o vaši hru, protože vaše hra je v pořádku, když si ty šance vytváříte. Jde jen o zlepšení v těchto bodech," řekla americká hráčka.
Přiznala také, že v některých momentech prvního setu měla smůlu a několik nepovedených úderů, zatímco soupeřka postupně zvýšila svou úroveň. "V mnoha dalších výměnách jsem prostě dostatečně netrefila míček," dodala. Přesto hodnotila celý turnaj pozitivně. Připomněla, že měla několik náročných úvodních kol a je ráda, že se dostala až do finále. Bezprostředně po porážce však převládalo zklamání.
"Letos mám často pocit, že moje hra je kvalitní. Ale když přijdou klíčové momenty, nedaří se mi. Pro mě je to spíš mentální věc, ze které se musím poučit," uvedla Gauffová. Zároveň odmítla, že by šlo o psychický blok. "Nemyslím si, že je to blok. Dnes to byl jeden z těch zápasů, kdy si dáváte tolik brejkových příležitostí a prostě je neproměňujete. Tohle byla vážně lekce, budu si to pamatovat," řekla.
Hra Svitolinové Gauffovou nepřekvapila. "Už jsem s ní hrála v Dubaji a na Australian Open. Věděla jsem, co očekávat. Hrála téměř stejně. Je na mně, abych přišla na to, jak se proti ní zlepšit," uvedla směrem ke své soupeřce.
Před Roland Garros vidí Gauffová řadu pozitiv. Podle svých slov během turnaje zažila situace, které ji mohou připravit na grandslamový tlak. "Tento týden jsem zažila všechny vzestupy a pády turnaje, které vás mohou dovést k grandslamu. Prohrávala jsem, měla jsem výhodu, ztratila jsem ji, byla jsem ve finále, nevyužila jsem šance. Doufám, že se z každé situace poučím a zlepším se," doplnila.
V parádní finálové řežbě uspěla Svitolinová. V Římě získala největší trofej v roli matky
