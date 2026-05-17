Mizérie na podání a další nezdar. Bejlek končí ve Štrasburku v prvním kole
Bejlek - Navarrová 1:6, 4:6
S mizernou formou se v posledních týdnech potýkaly jak Bejlek, tak její soupeřka Navarrová. Česká tenistka z posledních šesti zápasů uspěla jen jednou, její soupeřka slavila výhru také jen v jediném případě z posledních sedmi duelů.
Do prvního vzájemného utkání vstoupila lépe bývalá světová osmička, která uspěla na returnu hned při první příležitosti a ujala se vedení 2:0. Servis však nebyl ani pro jednu z tenistek v úvodu utkání žádnou výhodou. V následujících třech hrách si ho ani jedna neudržela, z toho podruhé za sebou Bejlek, což stačilo Američance k vedení 3:1. Rodačka z New Yorku byla v prvním setu jistější hráčkou.
Chybující Češku často dostávala pod tlak, bez problémů si vyhrála své podání a vedla už o tři gamy. Utrápený výkon Bejlek ale pokračoval. Nevyhrála si ani svůj další servis v setu, Navarrová následně vše bez problémů zakončila a úvodní dějství získala hladce za 32 minut 1:6. Znojemská rodačka se prvním setem protrápila. Po svém podání získala jen 30 % výměn, úspěšnější byla paradoxně na příjmu, kde brala 38 % bodů.
Senzační vítězka letošního turnaje v Abú Zabí marně hledala recept na soupeřku i nadále. Neuspěla ani při svých následujících dvou gamech na servisu, Navarrová si ten svůj naopak získala čistou hrou a bez problémů šla do vedení 3:0. Bejlek sice v následující hře dokázala prolomit podání zkušenější soupeřky, vzápětí si ale nedokázala ani na šestý pokus udržet servis a opět ztrácela tři hry.
Znojemská rodačka se prvního vyhraného podání v zápase dočkala až za stavu 1:5, vzápětí vzala i soupeřčin servis a vykřesala ještě naději na případné zdramatizování zápasu. Za stavu 3:5 dokázala Bejlek odvrátit dva mečboly a snížila na rozdíl jediného gamu. Více jí ale Navarrová nedovolila, na svém servisu zápas bez problémů dopodávala a po výsledku 6:1, 6:4 mohla slavit postup do druhého kola.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
