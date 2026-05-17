Mizérie na podání a další nezdar. Bejlek končí ve Štrasburku v prvním kole

DNES, 15:45
Aktuality 5
WTA ŠTRASBURK - Nedaří se. Sára Bejlek dohrála na turnaji ve Štrasburku hned v prvním kole, když nestačila po jednoznačném průběhu 1:6, 4:6 na americkou tenistku Emmu Navarrovou. Vítězka se ve druhém kole potká s třetí nasazenou krajankou Ivou Jovicovou.
Profily hráčů
Navarro Emma
Bejlek Sara
Sára Bejlek skončila ve Štrasburku v prvním kole (@ AL BELLO / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP / Profimedia)

Bejlek - Navarrová 1:6, 4:6

S mizernou formou se v posledních týdnech potýkaly jak Bejlek, tak její soupeřka Navarrová. Česká tenistka z posledních šesti zápasů uspěla jen jednou, její soupeřka slavila výhru také jen v jediném případě z posledních sedmi duelů.

Do prvního vzájemného utkání vstoupila lépe bývalá světová osmička, která uspěla na returnu hned při první příležitosti a ujala se vedení 2:0. Servis však nebyl ani pro jednu z tenistek v úvodu utkání žádnou výhodou. V následujících třech hrách si ho ani jedna neudržela, z toho podruhé za sebou Bejlek, což stačilo Američance k vedení 3:1. Rodačka z New Yorku byla v prvním setu jistější hráčkou.

Chybující Češku často dostávala pod tlak, bez problémů si vyhrála své podání a vedla už o tři gamy. Utrápený výkon Bejlek ale pokračoval. Nevyhrála si ani svůj další servis v setu, Navarrová následně vše bez problémů zakončila a úvodní dějství získala hladce za 32 minut 1:6. Znojemská rodačka se prvním setem protrápila. Po svém podání získala jen 30 % výměn, úspěšnější byla paradoxně na příjmu, kde brala 38 % bodů.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Senzační vítězka letošního turnaje v Abú Zabí marně hledala recept na soupeřku i nadále. Neuspěla ani při svých následujících dvou gamech na servisu, Navarrová si ten svůj naopak získala čistou hrou a bez problémů šla do vedení 3:0. Bejlek sice v následující hře dokázala prolomit podání zkušenější soupeřky, vzápětí si ale nedokázala ani na šestý pokus udržet servis a opět ztrácela tři hry.

Znojemská rodačka se prvního vyhraného podání v zápase dočkala až za stavu 1:5, vzápětí vzala i soupeřčin servis a vykřesala ještě naději na případné zdramatizování zápasu. Za stavu 3:5 dokázala Bejlek odvrátit dva mečboly a snížila na rozdíl jediného gamu. Více jí ale Navarrová nedovolila, na svém servisu zápas bez problémů dopodávala a po výsledku 6:1, 6:4 mohla slavit postup do druhého kola.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

5
Přidat komentář
Kapitan_Teplak
17.05.2026 16:44
Ach jo, co to s tou holkou je. Takhle mizerně po návratu snad ještě nehrála.
Reagovat
PTP
17.05.2026 17:01
Neblázni, ta Emča byla v desítce, to se nezapomíná.
Reagovat
tommr
17.05.2026 15:56
Sára prochází těžkou výsledkovou i herní krizí. S tou nahazovanou co teď hraje nemá žádnou šanci na dobré výsledky ...
Reagovat
PTP
17.05.2026 16:16
Když Pán Bůh dopustí, i motyka spustí.
Reagovat
aligo
17.05.2026 15:46
Zrovna s obtloustlou Navarro
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist