První titul s novým parťákem. Nouza s Rakušanem nenašli ve Francii přemožitele
Reymond/Sanchez – Nouza/Oberleitner 6:7, 7:6, 6:10
První titul si od rozchodu s Patrikem Riklem připsal Nouza. Se svým novým parťákem Oberleitnerem přitom odehráli teprve druhý turnaj. Česko-rakouský pár na své cestě do finále neztratil ani set, situaci jim ve čtvrtfinále ulehčili domácí tenisté Benjamin Bonzi a Grégoire Jacq, kteří do zápasu nenastoupili.
Finálová bitva proti dalšímu francouzskému páru Reymond, Sanchez nabídla dramatickou podívanou od prvního setu. Do utkání lépe vstoupili domácí tenisté, kteří jako první uspěli na příjmu a šli do vedení 3:1. Z něho se ale příliš dlouho neradovali, brejk potvrdit nedokázali a bylo vyrovnáno. V dalším pokračování setu ani jeden z párů nezaváhal, o vítězi úvodního dějství tak musel rozhodnout tie-break. V něm od stavu 2:2 dominovali Nouza s Oberleitnerem, získali ho s přehledem 7:3 a šli do vedení 1:0 na sety.
Ve druhé sadě se situace do velké míry opakovala. Opět to byl za stavu 2:2 česko-rakouský pár, kdo zaváhal, Francouzi ale znovu šanci nevyužili a bylo srovnáno. A stejně jako v prvním setu musela o vítězi rozhodnout zkrácená hra. V ní měli tentokrát navrch Reymond se Sanchezem, získali ji také 7:3, a o vítězi tak musel rozhodnout super tie-break. Ten byl vyrovnaný až do stavu 4:4, poté převzali iniciativu Nouza s Oberleitnerem, získali ho poměrem 10:6 a mohli se tak radovat ze zisku prvního společného titulu.
Pro Nouzu jde o třináctý deblový titul na challengrovém okruhu. Dva vavříny slavil i na nejvyšší úrovni, když spolu s Patrikem Riklem ovládli v minulém roce turnaj v Marrákeši a Kitzbühelu. Nouzovi patří v deblovém žebříčku 50. příčka, jeho spoluhráči pak 59., která je také jeho dosavadním životním maximem.
Výsledky čtyřhry na challengeru v Bordeaux
