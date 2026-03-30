Překvapivé rozhodnutí! Rikl s Nouzou končí úspěšnou spolupráci, nové parťáky už mají
Je to velmi překvapivé rozhodnutí. O to větší, že Rikl s Nouzou za sebou mimo jiné mají povedenou daviscupovou premiéru, když v únoru přispěli k úspěšně zvládnutému prvnímu kolu kvalifikace proti Švédsku.
Dál však oba tenisté spolu pokračovat nebudou. Alespoň nějakou dobu. "Momentálně se jedná o dlouhodobější záležitost, ale jak to bude v budoucnu, to nikdo neví. Třeba nás cesty zase svedou dohromady. Naše společná cesta byla skvělá," potvrdil pro Tenisovysvet Rikl, 52. hráč deblového žebříčku.
Novým parťákem rodáka z floridského Bradentonu bude ostřílený Adam Pavlásek. "Odehrajeme spolu určitě více než jeden turnaj, ale jak to bude dál, nedokážu říci," říkal sedmadvacetiletý tenista.
Nového kolegu má i Petr Nouza, který bude nově nastupovat po boku Belgičana Jorana Vliegena. "Jsme profíci, a takové věci k tenisovému životu patří. Jsem s Joranem zatím domluvený na antukovou sezonu. Uvidíme, jak nám to spolu půjde. Když to bude dobré, budeme pokračovat dál," uvedl na adresu nového parťáka 51. deblista světa.
Nouza s Riklem vyhráli za více než dva roky spolupráce na okruhu ATP turnaje v Marrákeši a Kitzbühelu, největším úspěchem ale bezesporu zůstane postup do čtvrtfinále letošního Australian Open, kde skončili na pozdějších šampionech Christianovi Harrisonovi a Nealovi Skupskému.
Posledním společným vystoupením Nouzy s Riklem tak bylo Masters v Miami, kde dohráli v prvním kole na britské dvojici Julian Cash, Lloyd Glasspool. Z posledních pěti duelů vyhrála česká dvojice jen jediný zápas.
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Jestli si něco udělali nebo se objevila ponorka, tak se nedá nic dělat, ale je to imho pro oba krok zpátky a klidně můžou po AO2027 zmizet ze širší deblové špičky.
No.1 je?