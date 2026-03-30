Překvapivé rozhodnutí! Rikl s Nouzou končí úspěšnou spolupráci, nové parťáky už mají

VČERA, 21:15
Aktuality 10
Tohle se rozhodně nečekalo. Úspěšný český pár Petr Nouza (27) a Patrik Rikl (27) už spolu dál pokračovat nebudou. Oba tenisté, kteří spolu nedávno absolvovali i daviscupovou premiéru, již mají nové parťáky. Informaci přinesl jako první server Tenisovysvet.
Profily hráčů
Rikl Patrik
Nouza Petr
Patrik Rikl (vlevo) s Petrem Nouzou ukončili spolupráci (@ ČTK / Plíhal Libor)

Je to velmi překvapivé rozhodnutí. O to větší, že Rikl s Nouzou za sebou mimo jiné mají povedenou daviscupovou premiéru, když v únoru přispěli k úspěšně zvládnutému prvnímu kolu kvalifikace proti Švédsku.

Dál však oba tenisté spolu pokračovat nebudou. Alespoň nějakou dobu. "Momentálně se jedná o dlouhodobější záležitost, ale jak to bude v budoucnu, to nikdo neví. Třeba nás cesty zase svedou dohromady. Naše společná cesta byla skvělá," potvrdil pro Tenisovysvet Rikl, 52. hráč deblového žebříčku.

Novým parťákem rodáka z floridského Bradentonu bude ostřílený Adam Pavlásek. "Odehrajeme spolu určitě více než jeden turnaj, ale jak to bude dál, nedokážu říci," říkal sedmadvacetiletý tenista.

Nového kolegu má i Petr Nouza, který bude nově nastupovat po boku Belgičana Jorana Vliegena. "Jsme profíci, a takové věci k tenisovému životu patří. Jsem s Joranem zatím domluvený na antukovou sezonu. Uvidíme, jak nám to spolu půjde. Když to bude dobré, budeme pokračovat dál," uvedl na adresu nového parťáka 51. deblista světa.

Nouza s Riklem vyhráli za více než dva roky spolupráce na okruhu ATP turnaje v Marrákeši a Kitzbühelu, největším úspěchem ale bezesporu zůstane postup do čtvrtfinále letošního Australian Open, kde skončili na pozdějších šampionech Christianovi Harrisonovi a Nealovi Skupskému.

Posledním společným vystoupením Nouzy s Riklem tak bylo Masters v Miami, kde dohráli v prvním kole na britské dvojici Julian Cash, Lloyd Glasspool. Z posledních pěti duelů vyhrála česká dvojice jen jediný zápas.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

10
Přidat komentář
GaelM
30.03.2026 23:55
Z mého pohledu nesmyslné rozhodnutí. Dařilo se jim, konečně prorazili i na GS, stále se měli kam rozvíjet a navyšovat dlouhodobou sehranost. Místo toho se rozejdou a oba budou pokračovat s průměráky, kteří je těžko někam posunou.

Jestli si něco udělali nebo se objevila ponorka, tak se nedá nic dělat, ale je to imho pro oba krok zpátky a klidně můžou po AO2027 zmizet ze širší deblové špičky.
Reagovat
Kapitan_Teplak
31.03.2026 00:18
Ti dva z širší deblovou špičkou neměli nic společného.
Reagovat
Mantra
30.03.2026 22:55
Pavlasek... zázračný dítě číslo 2. Pak Jonáš jako 3. J2rka 4. Menšík 5.

No.1 je?
Reagovat
r176
31.03.2026 00:08
Bedáňová
Reagovat
hanz
30.03.2026 22:46
No, vybrat si Pavláska... kterej nic nevyhrál... no... promarněný čas
Reagovat
frenkie57
30.03.2026 22:07
Za tím bude ženská.
Reagovat
r176
30.03.2026 22:25
Nebo chlap dnes už se to neřeší
Reagovat
jackiec
30.03.2026 21:48
pavlásek je hřebík do rakve
Reagovat
r176
30.03.2026 22:25
Reagovat
com
30.03.2026 21:43
a fanoušci šílí
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Registrace nového uživatele
TOPlist