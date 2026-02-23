Nouza s Riklem zničili elitní singlisty. V Dubaji potřebovali na postup necelou hodinu

DNES, 14:15
Aktuality 10
ATP DUBAJ - Petr Nouza s Patrikem Riklem perfektně vstoupili do turnaje kategorie ATP 500 v Dubaji. Čeští deblisté, kteří si nedávno odbyli úspěšnou premiéru v Davis Cupu, začali ve Spojených arabských emirátech suverénním vítězstvím 6:3, 6:2 nad výbornými singlisty Tallonem Griekspoorem a Arthurem Rinderknechem.
Petr Nouza a Patrik Rikl začali v Dubaji drtivou výhrou (© ČTK / imago sportfotodienst / Juergen Hasenkopf)

Nouza/Rikl – Griekspoor/Rinderknech 6:3, 6:2

Loni vypadli v Dubaji hned po prvním zápase, ale letos začali Nouza s Riklem drtivým vítězstvím a splnili roli favoritů. Vítězové dvou loňských turnajů za pouhých 58 minut deklasovali členy TOP 31 singlového žebříčku Griekspoora a Rinderknecha.

Proti Nizozemci, jenž má na kontě tři triumfy ve dvouhře na hlavním okruhu, a Francouzovi, který hrál loni finále na Masters v Šanghaji, od začátku dominovali. Utkání odstartovali rychlým náskokem 3:0 a čtyřikrát byli jediný míček od dalšího brejku.

Na vlastním servisu se dostali do problémů jen jednou za celý duel. A to při skóre 4:2 v úvodním setu, kdy likvidovali dva brejkboly. Nic dalšího už elitním singlistům nedovolili a ve druhém dějství jim dvakrát sebrali podání.

Nouza s Riklem se neustále zlepšují a i v letošní sezoně překonávají milníky. Na lednovém Australian Open se poprvé v kariéře probojovali do čtvrtfinále na grandslamové úrovni a není překvapením, že dostali důvěru kapitána Tomáše Berdycha a odbyli si premiéru v týmovém Davis Cupu.

Na Blízkém východě mají solidní formu a před týdnem v Dauhá jen těsně podlehli světovým šestkám Marcelovi Arévalovi a Matemu Pavičovi. V dubajském čtvrtfinále s největší pravděpodobností narazí na další členy TOP 20 deblového žebříčku. A sice nasazené čtyřky Simona Bolelliho a Andreu Vavassoriho.

Výsledky čtyřhry na turnaji ATP 500 v Dubaji

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

10
HankMoody
23.02.2026 14:52
Cleny TOP31
aligo
23.02.2026 15:01
To je fakt k smíchu tyto rádoby TOPky
Ondřej.Jirásek
23.02.2026 15:06
Já za to nemůžu, že zrovna musí bejt #31. Taky nemohl bejt o jedno místo výš
aligo
23.02.2026 15:30
Nutno podotknout, že naši hráči jsou oba členy TOP47
Reagovat
Ondřej.Jirásek
23.02.2026 15:39
PTP
23.02.2026 14:39
No ta Simona s Andreou - to bude problém
The_Punisher
23.02.2026 14:39
Super, kluci! (A Ondrovi díky za větší mediální pozornost!)
Ondřej.Jirásek
23.02.2026 14:40
Rádi sledujeme každý český úspěch. Ale upřímně dneska je totálně mrtvo, co se nějakých zajímavých zápasů týče, takže i proto je tu článek :) Kdyby byl klasický frmol, tak se na ně asi nedostane
PTP
23.02.2026 14:42
Pořád lepší než tady postopadesáté rozebírat výblitky nějakého Mouratoglua
aligo
23.02.2026 15:02
