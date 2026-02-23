Nouza s Riklem zničili elitní singlisty. V Dubaji potřebovali na postup necelou hodinu
Nouza/Rikl – Griekspoor/Rinderknech 6:3, 6:2
Loni vypadli v Dubaji hned po prvním zápase, ale letos začali Nouza s Riklem drtivým vítězstvím a splnili roli favoritů. Vítězové dvou loňských turnajů za pouhých 58 minut deklasovali členy TOP 31 singlového žebříčku Griekspoora a Rinderknecha.
Proti Nizozemci, jenž má na kontě tři triumfy ve dvouhře na hlavním okruhu, a Francouzovi, který hrál loni finále na Masters v Šanghaji, od začátku dominovali. Utkání odstartovali rychlým náskokem 3:0 a čtyřikrát byli jediný míček od dalšího brejku.
Na vlastním servisu se dostali do problémů jen jednou za celý duel. A to při skóre 4:2 v úvodním setu, kdy likvidovali dva brejkboly. Nic dalšího už elitním singlistům nedovolili a ve druhém dějství jim dvakrát sebrali podání.
Nouza s Riklem se neustále zlepšují a i v letošní sezoně překonávají milníky. Na lednovém Australian Open se poprvé v kariéře probojovali do čtvrtfinále na grandslamové úrovni a není překvapením, že dostali důvěru kapitána Tomáše Berdycha a odbyli si premiéru v týmovém Davis Cupu.
Na Blízkém východě mají solidní formu a před týdnem v Dauhá jen těsně podlehli světovým šestkám Marcelovi Arévalovi a Matemu Pavičovi. V dubajském čtvrtfinále s největší pravděpodobností narazí na další členy TOP 20 deblového žebříčku. A sice nasazené čtyřky Simona Bolelliho a Andreu Vavassoriho.
Výsledky čtyřhry na turnaji ATP 500 v Dubaji
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře