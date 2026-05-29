Nešťastný moment na French Open: Reagujete, tohle není bezpečné, zlobí se Šwiateková
Sönmezová se snažila doběhnout vysoký míč. Když couvala a sledovala míček, připletl se jí pod nohy panel s reklamním nápisem, který pořadatelé umístili před stěnu na zadním konci kurtu. Spadla a zřejmě měla problémy s pravým kolenem. Utkání tak pro ni skončilo hned v úvodu prvního setu, když s Mariaovou prohrávaly 0:2.
Polská hvězda Šwiateková vyzvala pořadatele, aby jednali. "Když se něco takového stane, přirozeně musíte reagovat, protože určitě jsou jiné možnosti. Tohle by se nemělo stávat. Doufám, že tu reklamu dají někam jinam nebo prostě odstraní, protože to rozhodně není bezpečné," řekla.
Ve čtvrtek o reklamní panel zakopla také Britka Katie Boulterová, které se na rozdíl od Sönmezové nic nestalo. Přesto už ona volala po změně.
