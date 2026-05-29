Měla jsem své šance, ale nevyužila jsem je, smutnila Bouzková po konci v Paříži
"Myslím, že začátek utkání se mi povedl. Vstoupila jsem do toho dobře a aktivně. Na konci prvního setu a na začátku druhého to ale nevyšlo. Mirra samozřejmě ukázala své kvality. Není jednoduché proti ní hrát, je to hodně fyzický tenis. Skvěle se pohybuje, takže těch příležitostí je málo. A já jsem je dnes nevyužila," řekla Bouzková.
Sedmadvacetiletá rodačka z Prahy prohrála s Andrejevovou i třetí letošní duel a pátý celkově. Ani v pátek proti ní nezískala set. "Ani bych neřekla, že mi nesedí. Je to hráčka, která na každém grandslamu bojuje o titul a je jednou z nejlepších na světě. V Miami jsem proti ní měla setbol a i dnes byl vývoj prvního setu dobrý. Měla jsem své šance, ale nevyužila jsem je," uvedla Bouzková.
Čtvrtfinalistka Wimbledonu z roku 2022 zahrála jen 14 vítězných míčů, Andrejevová jich měla 30. "Jedna z jejích silných stránek je, že když získá vedení, tak je pak hodně nekompromisní. To dělá opravdu dobře. I když je paradoxně někdy negativní nebo naštvaná, tak pořád hraje dobře. Někdy pak hraje ještě agresivněji a vychází jí to," řekla Bouzková.
Devatenáctiletou Andrejevovou na dvorci Philippea Chatriera podporovala i trenérka Conchita Martínezová, která dříve vedla čtyři měsíce také Bouzkovou. "Conchita je zkušená trenérka a má přehled o všech hráčkách. Jsme pořád v kontaktu a zdravíme se," řekla Bouzková.
Osmadvacátá hráčka světa vypadla ve třetím kole Roland Garros potřetí za sebou. Vloni nestačila na pozdější vítězku Američanku Coco Gauffovou, před dvěma lety podlehla jiné následné šampionce Polce Ize Šwiatekové. Věřila, že časem do premiérového osmifinále v Paříži postoupí. "Myslím, že je potřeba pořád věřit dál. Ta hra tam je, cítím se dobře, takže musím prostě jen věřit své hře. Teď se musím 'vyresetovat' a připravit na další turnaje, ať už to bude tráva nebo příští rok antuka," uvedla Bouzková.
Antukovou část sezony hodnotila pozitivně. Na začátku dubna triumfovala v Bogotě, před Roland Garros se dostala také do čtvrtfinále ve Štrasburku. "Když se podívám na těch pět turnajů, které jsem odehrála, tak to byla v podstatě vydařená antuková sezona. Samozřejmě se dá vždycky všechno zlepšovat, ale ten směr byl dobrý. Jsem ráda za to, co jsem se na antuce naučila. Vezmu si to zase do příštího roku," doplnila Bouzková.
Bojovný výkon na hvězdu nestačil. Bouzková na French Open dohrála ve třetím kole
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Letošní antuka se výsledkově povedla - titul z 250, čtvrtfinále 500 a 3. kolo FO. Jména poražených soupeřek jsou už horší. Z devíti výher byly čtyři nad tenistkami mimo stovku a dvě po skreči. Nejcennější výhra byla Katka S. minulý týden ve Štrasburku. Před startem Bogoty měla Marie 1480 bodů a po skončení French Open bude mít 1631. Tedy za antukové období + 151 bodů Letos už získala 886 bodů, což by jí mělo zajistit setrvání ve stovce po celý zbytek sezony 2026.
Program na trávě - má hrát 500 v Queens, další týden 250 v Nottinghamu. Doufal jsem, že přidá turnaj i týden před Wimbledonem, protože bych se na ni díval klidně 52 týdnů v roce V Eastbourne (WTA 250) ale přihlášená není a nevím, jestli jako aktuální tenistka top 30 vůbec může hrát dvě 250 v řadě? A jet z Británie do Německa na pětistovku a potom zase zpět jí asi nedávalo smysl. Budu rád, když bude hrát tu 500 hned po skončení French Open, ale spíše tipuju, že si vezme delší volno s Barkovem a stejně jako loni odehraje před Wimbledonem jenom jeden travnatý turnaj.