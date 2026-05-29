Brutální forma loučící se veteránky. Argentinské hvězdičce nadělila v Paříži dva kanáry
Sierraová – Cirsteaová 0:6, 0:6
Je na 18. místě světa. Nikdy nebyla výš. V letošní sezoně zatím prožívá Cirsteaová jednoznačně nejlepší rok své kariéry. To vše poté, co prohlásila, že letos dá tenisovému světu sbohem. A šestatřicetiletá tenistka cvičí se svými soupeřkami i v Paříži. Posuďte sami: v prvním kole se na kurtu zdržela hodinu a 12 minut, než vyřídila po výsledku 6:3, 6:1 Francouzku Ksenii Jefremovovou, ve druhém řádění Rumunky odnesla o dvanáct let mladší Eva Lysová, která schytala debakl 3:6, 0:6.
Co by za takové výsledky možná dala její třetí soupeřka Sierraová. Rodačka z Mar del Plata si přitom na turnaji poradila s velkými jmény. V prvním kole vyprovodila Emu Raducanuovou s kanárem, ve druhém pak poslala ze hry těžký kalibr v podobě finalistky French Open z roku 2024 Jasminy Paoliniové.
A s nemalými ambicemi šla jistě i do duelu s Cirsteaovou. V prvním setu se však Argentinka dostala v některých gemech maximálně na shodu, o úvodní dějství nakonec přišla po jednoznačném průběhu 0:6. Ve druhém dějství to bylo z pohledu Sierraové ještě horší. Jedinou naději na zisk gamu měla až za stavu 0:5, ani v tento moment se ale nedostala k gamebolu a Rumunka nadělila nešťastné soupeřce potupné dva kanáry.
Semifinalistka posledního Masters v Římě nečelila jedinému brejkbolu, na vítězné míče vyhrála 11:7, na nevynucené chyby naprosto drtivě 9:30. Další soupeřkou rodačky z Bukurešti bude čínská vyzývatelka Xiyu Wang. Maximem Cirsteaové je na Roland Garros čtvrtfinále, kam se dostala v sezoně 2009.
Výsledky ženské dvouhry na French Open
Komentáře
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
toto srovnání pěkně ukazuje kvalitu současné WTA, hráči přitom chtějí více peněz
kecy o vyrovnanosti jsou jen iluze v hlavách naivních pseudo-odborníků, chce to více používat selský rozum