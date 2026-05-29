To je skalp! Pavlásek s Riklem si v Paříži poradili s wimbledonskými šampiony
Cash/Glasspool – Pavlásek/Rikl 4:6, 4:6
Poprvé spojili síly na začátku dubna, už teď lze ale říct, že tahle spolupráce funguje výborně. Pavlásek s Riklem si sedli. Z devatenácti zápasů zapsali třináct výher, tu poslední právě na probíhajícím Roland Garros. A ta stála za to.
Cashovi s Glasspoolem patří v rankingu dělená šestá příčka, což měli potvrdit i v duelu proti českému páru. Česká dvojice však pro papírové předpoklady neměla naprosto žádné pochopení a od prvních míčů byla favorizovaným Britům naprosto rovnocenným soupeřem.
Naopak to byli Rikl s Pavláskem, kteří v páté hře jako první uspěli na returnu a šli do vedení 3:2. Brejk se jim ale potvrdit nepodařilo a rychle bylo vyrovnáno. Divoký prostředek úvodní sady ale pokračoval dalším ztraceným podáním favoritů a tentokrát si už čeští tenisté šanci ujít nenechali. Na svých servisech už byli bezchybní a sadu získali za 34 minut 6:4.
Ve druhé sadě oba páry nedávaly soupeřům na servisu žádnou šanci pomýšlet na brejkovou možnost. Wimbledonští šampioni z minulého roku však na Čechy nadále marně hledali zbraň. Klíčový moment tak přinesla devátá hra, kdy Pavlásek s Riklem díky agresivním returnům hladce vzali soupeřům servis a velikou šanci na cenný skalp si už ujít nenechali. Za hodinu a devět minut tak mohli slavit překvapivou výhru dvakrát 6:4.
V boji o čtvrtfinále by tak teoreticky mohlo dojít k zajímavému souboji. Pokud by postup slavila i dvojice Nouza, Oberleitner, došlo by k vzájemnému střetu mezi ještě donedávna úspěšnými parťáky Riklem a Nouzou. Pavlásek je nejvýše postaveným českým tenistou ve čtyřhře, když mu patří 47. příčka, Rikl je o dvě pozice za ním.
