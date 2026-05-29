Premiérový triumf, či zápis do historie? Po vyřazení Sinnera je cesta k titulu v Paříži otevřená
Šokující porážka Sinnera otřásla tenisovým světem. Téměř nikdo nepočítal s tím, že by na antuce letos neporažený Ital, který ovládl posledních šest turnajů kategorie Masters, nedokázal kralovat i na French Open. V Paříži měl navíc při absenci největšího rivala Carlose Alcaraze velkou šanci na zkompletování kariérního grandslamu.
Poprvé od US Open 2023, kdy slavil svůj poslední grandslamový vavřín rekordman Djokovič, tak bude vítězem jednoho z turnajů velké čtyřky někdo jiný než Sinner nebo Alcarazem. Tím se otevírá šance pro řadu jmen, kteří se mohou zapsat do tenisové historie.
Obrovská šance pro Zvereva
Absence Alcaraze a nečekaně brzký konec Sinnera hraje do karet především Zverevovi. Rodák z Hamburku na vysněný titul z majorů stále čeká a nyní má obrovskou šanci. Poté, co musel konkurovat v éře BIG THREE Federerovi, Nadalovi a Djokovičovi si na grandslamech často vylámal zuby i na Španělovi s Italem. Teď je v Paříži nejvýše nasazeným hráčem v pavouku a musí se vypořádat s rolí nového největšího favorita.
Němec má za sebou vynikající antukovou sezonu, ale opakovaně nedokázal porazit dominantní dvojici, která vládla mužskému tenisu. Výhra bez ztráty setu nad Tomášem Macháčem, během které trefil 19 es, ukázala, že se letos v Paříži cítí skvěle. Pokud si udrží současnou formu, mohl by konečně prolomit své grandslamové prokletí.
Největším rivalem Zvereva, který zůstal v pavouku, by měl být Djokovič. Nejlepší hráč všech dob touží po rekordním 25. triumfu z majorů, který by byl o to sladší, kdyby se uskutečnil na jeho nejméně úspěšném povrchu. Stále čtvrtý hráč světa však v Paříži zatím nepředvádí ideální výkony. V obou úvodních duelech ztratil set a ve třetím kole ho čeká nebezpečný teenager Joao Fonseca. Pokud by Srb zvládl šlágr s brazilským teenagerem a probil by se do dalších kol, může na Zvereva narazit už v semifinále.
Dalším z favoritů je velký antukový specialista Casper Ruud. Nor už ví, jaké to je hrát na French Open o titul. V obou případech však jasně prohrál. Set neuhrál ani s Djokovičem, ani se zdejším králem a 14násobným šampionem Nadalem. Letos však přijel skvěle připravený. Na poslední velké generálce v Římě hrál finále. V paříži už navíc přežil kolaps v prvním kole, který mu rozhodně dodal psychickou sílu.
Překvapí outsider?
Už mnoho let nebyla tak velká šance zapsat se do historie v Paříži jako nyní. Gustavo Kuerten zde triumfoval v roce 1997 jako dvacátý nasazený, Mats Wilander byl v roce 1982 sedmnáctkou pavouka. Někteří níže postavení hráči mají letos na to, aby stanovila nový rekord.
Překvapit by mohl Francisco Cerúndolo (25. nasazený), který je považován za antukového specialistu. Nesmí se zapomínat ani na novou generaci úspěšných teenagerů Rafaela Jódara (27.) a Fonsecu (28.), kteří mají dost sebevědomí a rozhodně pomýšlejí na životní úspěch.
Ještě více otevřená je horní část pavouka, ve které je z aktuálních hráčů TOP 10 už jen Félix Auger-Aliassime. Kanaďan se však vzhledem k jeho kariérní bilanci v Paříži, kde čtyři z předchozích šesti startů zakončil v prvním kole, za jednoho z nových favoritů nepokládá. Už teď je ale jasné, že letos v Paříži uvidíme nového grandslamového finalistu.
Pavouk dvouhry mužů na French Open
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře