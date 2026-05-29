Siniaková po bitvě s Mbokovou: Snažila jsem se měnit hru, myslím, že to platilo
"Určitě to byl dobrý zápas. Předvedla jsem, co jsem mohla a měla. Jen mě mrzí, že to bylo ve třetím setu 2:6. Myslím, že to tomu neodpovídalo," uvedla Siniaková. "Vypadá to, že jsem odpadla, ale měla jsem skoro v každém gamu na víc. Nechala jsem tam všechno a byl to dobrý zápas. Soupeřka si to musela uhrát," řekla.
S devatenáctiletou Mbokovou, která vyřadila v prvním kole jinou Češku Nikolu Bartůňkovou, bojovala Siniaková přes dvě a půl hodiny. Její taktikou byl hodně měnit rytmus hry. "Myslím, že to na ni platí. Ten kurt je hodně betonový a rychlý. To ji sedělo. Já nehraju bohužel tak rychle jako ona, takže jsem se snažila tu hru měnit a myslím, že se mi to dařilo. Jak zapadlo sluníčko, bylo znát, že už to tak neodlítává. Ta změna nedělala, co bych chtěla, ale podle mě jsem využila vše, co jsem mohla. Hrála jsem správně, jen to nedopadlo," řekla Siniaková.
Během prvního setu byly hned dvě výměny přerušeny kvůli tomu, že nad kurtem přeletěl v blízkosti hráček holub. Situace Siniakovou pobavila. "Podle mě jsem to ještě nezažila. V Austrálii se sice také děje něco podobného, ale nejsou to holubi. Navíc mi teď přišlo vtipné, jak byli vyloženě blízko míče. Takto dvakrát za sebou se mi to ještě nestalo," uvedla Siniaková.
Po vyřazení z dvouhry se nyní plně koncentruje na čtyřhru. Po boku Townsendové chce potvrdit roli deblové světové jedničky a uspět. Česko-americká dvojice vstoupila do turnaje ve středu triumfem nad chorvatskou dvojicí Petra Marčinková, Antonia Ružičová (6:1, 6:0). Dnes se utkají s americko-kolumbijským párem Iva Jovicová, Emiliana Arangová.
"Ten cíl tam je. Doufám, že budeme hrát dobře. Doufám, že budu připravená a Taylor bude také v pohodě, protože ani ona se necítila dobře. Necháme tam všechno, půjdeme postupně a snad to bude lepší než vloni," uvedla Siniaková, která minulý rok skončila ve čtyřhře na Roland Garros ve čtvrtfinále. S Townsendovou plní roli nasazených jedniček a mají dobrou formu. Před Roland Garros vyhrály turnaje v Indian Wells, Miami a Madridu. Jejich vítězná série skončila až v semifinále turnaje v Římě.
"Ten terč ze zad nám trochu spadl, ale zároveň tam pořád je. Samozřejmě jsme opět na pozici jedniček, což není nikdy příjemné, ale jsem na to zvyklá. Proto tady jsme. Nechceme udělat dvě tři kola, jdeme na vítězství. Soustředíme se zápas po zápase, v pavouku jsou těžké soupeřky," doplnila Siniaková.
Je dobře že Katka myslí na titul a na nic se nevymlouvá. Kromě titulu bojuje i o post jedničky. Z trůnu jí můžou sesadit jen Mertens nebo Dabrowski ...