Bojovný výkon na hvězdu nestačil. Bouzková na French Open dohrála ve třetím kole

DNES, 14:00
FRENCH OPEN - Marie Bouzková svou cestu na French Open ukončila ve třetím kole. Nad síly české tenistky byla favorizovaná Mirra Andrejevová, která zvítězila po setech 6:4, 6:2 a postoupila do osmifinále. Další soupeřkou ruské tenistky bude lepší z dvojice Jil Teichmannová – Karolína Muchová.
Marie Bouzková hraje v Paříži o účast v osmifinále (@ ČTK / Lebeda Pavel)

Andrejevová - Bouzková 6:4, 6:2

Bouzková vstoupila do zápasu s Andrejevovou na svém podání bez respektu, svou soupeřku počastovala i povedeným stopbalem a šla do vedení. Ruska se od úvodních minut prezentovala svým typickým agresivním tenisem, i ona si bez problémů vyhrála servis a srovnala na 1:1.

Česká tenistka pokračovala v soustředěném výkonu, výborně se pohybovala, pomohla si i kvalitním podáním a čistou hrou šla znovu do vedení. Světová osmička, která do této doby neztratila ve čtyřech vzájemných zápasech ani set, marně hledala v úvodu na returnu tempo. Několika zbytečnými chybami umožnila Bouzkové získat pátý game, a ta tak šla do vedení 3:2.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

 

 

Bouzková se naopak na svůj return spolehnout mohla, což potvrdila hned v šestém gamu, kdy si jako první vypracovala brejkbol. Andrejevová si ale díky aktivní hře s nebezpečnou situací poradila a srovnala krok. Za stavu 3:3 a 40:40 přišla parádní výměna, kterou Bouzková zakončila vítězným forhendovým volejem, na což zareagovala rodačka z Krasnojarsku hozenou raketou. Češka game následně potvrdila tentokrát přesným bekhendovým volejem a znovu vedla.

Vítězka pěti turnajů na okruhu se ale postupem času dostávala do tempa. Za stavu 4:4 si vypracovala vedení na příjmu 40:15. První brejkbol Bouzková aktivní hrou odvrátila, o druhý se Ruska připravila hrubou chybou při smeči. Nakonec však Andrejevová game přece jen získala, vše následně potvrdila při svém podání a úvodní dějství získala 6:4.

Andrejevová vlétla do pokračování zápasu nabitá sebevědomím. Češku tlačila dlouhými údery do hluboké defenzivy a vyplatilo se jí to. Uspěla hned při úvodním podání, brejk potvrdila a šla do vedení 2:0. Rodačka z Prahy ale dle své nátury nic favoritce neulehčovala. I nadále se výborně bránila tlaku soupeřky, dokázala si dojít i pro vítězné míče a držela naději na případný obrat. Andrejevová ale byla při svém servisu naprosto jistá a po šesti hrách držela vedení 4:2.

Ruska si už dobře rozehraný zápas ujít nenechala. V sedmém gamu podruhé v setu uspěla na příjmu, následně vše završila na svém podání a po setech 6:4, 6:2 mohla slavit postup do osmifinále.

Pavel Novotný, TenisPortal.cz
Komentáře

Liverpool22
29.05.2026 16:06
Mařenka držela krok pouze do stavu 4:4 Zápas defacto rozhodla 6. a 9. hra 1. setu, kdy Marie nezvládla klíčové míče a pak se zápas proměnil v exhibici. Mirra potvrdila, že má vysokou herní inteligenci - nedává žádné rány jako např. Aryna, ale skvěle čte hru, dokáže měnit rytmus hry, umí si výborně připravit pozici, kdy fotbalovou terminologií napsáno si postupným útokem připravila pozici pro závěrečný útok. S tím souvisí, že Mirra má vyvážený útok a obranu. Toto vše Mařence chybí a dnes to bilo do očí, kdy si jí Mirra vodila jak školačku - postupně si připravovala útoky např. ze strany na stranu, pak zase úder do protipohybu, různě měnila rytmus hry a úplně nejlepší bylo jak si naivní Mařenku párkrát přitáhla k síti a snadno prohodila. Jediné co bych Mirce vytknul, že zbytečně ukazuje negativní emoce a občas se chová jako spratek - holt ještě musí dospět, furt je to ještě "malé děcko".
com
29.05.2026 16:04
misto aby vcera trenovala, tak fandila Finum a pak to tak dopadá
misa
29.05.2026 15:59
Kdyby novináři nevyhledávali jen bulvární blbosti jako je vztah s Barkovem, tak bychom se možná dozvěděli, proč Marie změnila kondičního trenéra, jestli už jí spolupráce s Davidem Vydrou (naposledy s ní byl loni v Praze) přišla vyhořelá, byl na ni příliš náročný a ona už takovou zátěž nezvládala, nebo on sám chtěl zkusit něco jiného...

Vydra byl nedávno v pořadu Kanár +, musím si to poslechnout, jestli tam řekl něco o své současnosti nebo o Marii...

Zpětně je vidět, jak důležitou osobou pro Marii byl. Nahradila ho nějaká paní z One Tennis Academy v Boca Raton a na Marii je vidět, jak v řadě zápasů odpadá už po prvním setu, chybí jí výdrž horní části těla, začne jen vracet kopečky a uvadnutí je vidět i na jejím servisu. Pro obranářku je to velký problém, což je vidět i na ztrátě konkurenceschopnosti proti top 30. Letos zdolala jen padající Badosu, jinak proti těmto soupeřkám vypadá neškodně.

Ale možná že na vině není kondiční příprava, ale celkové vyčerpání dlouhou kariérou spolu s přirozeně slabší stavbou těla, které už žádná změna nezlepší
misa
29.05.2026 16:13
Maruška ztratila proti tenistkám top 30 už 14 setů v řadě Pro hráčku top 50 a už nějakou dobu dokonce top 30 se jedná o katastrofální bilanci. Ještě připomínám, že loni si připsala osm výher proti tenistkám z třicítky.
tenisman1233
29.05.2026 16:18
Vydra odešel na mateřskou
jir6
29.05.2026 15:21
Maruška je většině výměn hrozně pasivní, ještě více než obvykle mi přijde.
misa
29.05.2026 15:43
Fyzicky je o dost hůře připravená než loni.
jir6
29.05.2026 16:07
Je to možné, ale nemohu se ubránit pocitu, že Maruška by mohla mít strop výše - viz zápas proti Bencic na BJK Cupu.
alcaraz.dva
29.05.2026 16:12
loni na tuto datu byla 47 v zebriku, zadny titul
letos je 28 a ma titul (prvni na antuce)...antuku ma celkem lepsi..
zfloyd
29.05.2026 15:15
Marie bude hodně kousat , znepříjemní jí to , ale nakonec prohraje ach jo
misa
29.05.2026 14:50
6-4 pro Andrejevu, která je ve všem lepší. Marie už prostě fyzicky nemá na to, aby špičkové tenistce vzala aspoň set.
Liverpool22
29.05.2026 14:56
Marie hlavně nezvládá klíčové míče. Nejdřív v 6. hře nevyužila brejk, kdy mohla jít do trháku 4:2 a pak v 9. hře sice odvrátila 2 brejky jenže pak tam šoupla dvojchybu. A vše korunovala při setbolu, kdy si jí Mirra pěkně nalákala na síť a prohozem set ukončila. Zkrátka Mařenka hezky pinká, drží krok, ale BIG míče nezvládá a občas působí její hra naivně.
misa
29.05.2026 15:09
Brejkbol nevyužila díky skvělému druhému servisu soupeřky. Pinká, protože se silami dnes vydržela asi 40 minut...
tenisman1233
29.05.2026 15:10
Síl má dost,ale andreeva ji celkem tlačí.
tenisman1233
29.05.2026 15:12
Teď ale skvělý obrat z 0:40.
Liverpool22
29.05.2026 15:13
Co se týče herní inteligence je Mirra úplně jinde - prostě jiný vesmír. Conchita se po 1. setu usmívala jelikož už předem ví jak zápas dopadne.
misa
29.05.2026 15:19
Výsledek dopředu ale věděl každý, kdo se dívá na tenis aspoň chvíli :)
misa
29.05.2026 15:25
Pár letošních zápasů ukázalo, kde je pravda. A před chvíli šla už Marie během pauzy do dřepu...
misa
29.05.2026 15:07
Na konci prvního setu Marie úplně odpadla. Letos vydrží často jen set a konec.
misa
29.05.2026 15:13
Hurá, Maruška získala svůj servis a nedostane tak kanára :)
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 15:18
koukám, že cíle pro dnešek visí proklatě nízko.
misa
29.05.2026 15:23
Druhý cíl je nezranit se a zápas dokončit ve zdraví :)
Tomas_Smid_fan
29.05.2026 15:44

Odpočinek a šup na trávu
misa
29.05.2026 14:36
Marie nevyužila brejkbol a vzápětí ten svůj i přes problémy uhájila. Mirra se vzteká. Během hry zajímavý údaj srovnávající pohyb obou tenistek. Marie je v jeho kvalitě o trochu lepší než průměr turnaje, zato Andrejeva má skvělé číslo. U Marušky mě to zarazilo, že by její problémy s lepšími tenistkami byly způsobeny tím, že s přibývajícím věkem začíná zpomalovat?
misa
29.05.2026 14:37
*uhájila servis na 4-3
tenisman1233
29.05.2026 14:39
Do toho pohybu se počítá i včasné trefování úderů,ty trefuje někdy celkem pozdě.
The_Punisher
29.05.2026 14:49
Problem uz ale prisel :(
misa
29.05.2026 14:07
Maruška třetí rok v řadě v Paříži ve 3. kole. V letech 2024 - 26 měla velmi dobrý los do prvních dvou kol, zvláště letos, kdy jako nasazená potkala dvě tenistky ze druhé stovky.

Bohužel ve třetím kole vždy narazila na těžko hratelnou soupeřku z top 10. Předloni i loni platilo, že kdo Marii zdolal ve 3. kole, bral titul. Bude to tak i letos?
misa
29.05.2026 14:10
Maruška když chce, tak se i do toho forhendu umí opřít :)
PTP
29.05.2026 14:13
Musí dostat velkou žízeň, aby se o ní mohla opřít.
Liverpool22
29.05.2026 14:13
Proti Mirce má určitě šanci jelikož je to spíše technická hráčka - žádná ranařka typu Rybky či Aryny. Na druhou stranu Mařenka neuhrála zatím na Mirku ani set, ale proč to nezlomit zrovna na RG smile
misa
29.05.2026 14:16
Letos v Miami měla setbol, tak je na dobré cestě :)
Liverpool22
29.05.2026 14:19
smile smile smile Zatím hraje dobře 3:2 smile
