Bojovný výkon na hvězdu nestačil. Bouzková na French Open dohrála ve třetím kole
Andrejevová - Bouzková 6:4, 6:2
Bouzková vstoupila do zápasu s Andrejevovou na svém podání bez respektu, svou soupeřku počastovala i povedeným stopbalem a šla do vedení. Ruska se od úvodních minut prezentovala svým typickým agresivním tenisem, i ona si bez problémů vyhrála servis a srovnala na 1:1.
Česká tenistka pokračovala v soustředěném výkonu, výborně se pohybovala, pomohla si i kvalitním podáním a čistou hrou šla znovu do vedení. Světová osmička, která do této doby neztratila ve čtyřech vzájemných zápasech ani set, marně hledala v úvodu na returnu tempo. Několika zbytečnými chybami umožnila Bouzkové získat pátý game, a ta tak šla do vedení 3:2.
Bouzková se naopak na svůj return spolehnout mohla, což potvrdila hned v šestém gamu, kdy si jako první vypracovala brejkbol. Andrejevová si ale díky aktivní hře s nebezpečnou situací poradila a srovnala krok. Za stavu 3:3 a 40:40 přišla parádní výměna, kterou Bouzková zakončila vítězným forhendovým volejem, na což zareagovala rodačka z Krasnojarsku hozenou raketou. Češka game následně potvrdila tentokrát přesným bekhendovým volejem a znovu vedla.
Vítězka pěti turnajů na okruhu se ale postupem času dostávala do tempa. Za stavu 4:4 si vypracovala vedení na příjmu 40:15. První brejkbol Bouzková aktivní hrou odvrátila, o druhý se Ruska připravila hrubou chybou při smeči. Nakonec však Andrejevová game přece jen získala, vše následně potvrdila při svém podání a úvodní dějství získala 6:4.
Andrejevová vlétla do pokračování zápasu nabitá sebevědomím. Češku tlačila dlouhými údery do hluboké defenzivy a vyplatilo se jí to. Uspěla hned při úvodním podání, brejk potvrdila a šla do vedení 2:0. Rodačka z Prahy ale dle své nátury nic favoritce neulehčovala. I nadále se výborně bránila tlaku soupeřky, dokázala si dojít i pro vítězné míče a držela naději na případný obrat. Andrejevová ale byla při svém servisu naprosto jistá a po šesti hrách držela vedení 4:2.
Ruska si už dobře rozehraný zápas ujít nenechala. V sedmém gamu podruhé v setu uspěla na příjmu, následně vše završila na svém podání a po setech 6:4, 6:2 mohla slavit postup do osmifinále.
Vydra byl nedávno v pořadu Kanár +, musím si to poslechnout, jestli tam řekl něco o své současnosti nebo o Marii...
Zpětně je vidět, jak důležitou osobou pro Marii byl. Nahradila ho nějaká paní z One Tennis Academy v Boca Raton a na Marii je vidět, jak v řadě zápasů odpadá už po prvním setu, chybí jí výdrž horní části těla, začne jen vracet kopečky a uvadnutí je vidět i na jejím servisu. Pro obranářku je to velký problém, což je vidět i na ztrátě konkurenceschopnosti proti top 30. Letos zdolala jen padající Badosu, jinak proti těmto soupeřkám vypadá neškodně.
Ale možná že na vině není kondiční příprava, ale celkové vyčerpání dlouhou kariérou spolu s přirozeně slabší stavbou těla, které už žádná změna nezlepší
letos je 28 a ma titul (prvni na antuce)...antuku ma celkem lepsi..
Odpočinek a šup na trávu
Bohužel ve třetím kole vždy narazila na těžko hratelnou soupeřku z top 10. Předloni i loni platilo, že kdo Marii zdolal ve 3. kole, bral titul. Bude to tak i letos?