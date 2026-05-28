Zápas mohl dopadnout na mou stranu, litoval Kopřiva. Po bolestivé porážce hledal pozitiva
"První dva sety jsem vyhrál relativně snadno. Věděl jsem ale, že soupeř není jednoduchý. Snažil jsem se ho zlomit na začátku třetího setu, ale on začal výborně servírovat. Byly tam těsné gamy, ale vždycky byl o krok napřed. Pak se mu povedl první brejk, dostal mě trochu dolů a celý třetí set získal pro sebe. Tím se zvedl a začal hrát ještě lépe, takže to pro mě bylo těžší," řekl Kopřiva.
Osmadvacetiletý rodák z Bílovce viděl zlomový moment ve čtvrtém setu, kdy získal brejk na 3:2. Následně vedl při podání 40:15, náskok ale nevyužil a o servis přišel. Dvacetiletý Landaluce ho už do konce zápasu k dalšímu brejku nepustil a duel zcela otočil.
"Musím dát kredit soupeři, protože se po druhém setu strašně zvedl. Začal hrát daleko lépe, agresivněji a výrazně lépe servíroval. Všechno jsem si musel vybojovat sám a stálo mě to strašně sil. V pátém setu už jich z mého pohledu moc nezbývalo. Byla to škoda, protože právě ve čtvrtém setu jsem ho mohl zlomit a zápas mohl dopadnout na mou stranu," uvedl Kopřiva.
Neprospělo mu, že před zápasem nebyl zcela fit. Nevyspal se nejlépe, ráno měl i průjem. "Síly samozřejmě ubývaly, ale myslím si, že se s tím potýká skoro každý. Já se třeba před zápasem nejsem schopný pořádně najíst, protože je tělo trochu stažené. Dostal jsem do sebe alespoň trochu rýže a banán, ale bohužel to šlo zase ven. Přesto jsem zápas začal dobře, takže jsem ho mohl odehrát," řekl Kopřiva.
Poté, co v 1. kole vyřadil po více než čtyřech hodinách domácího Corentina Mouteta, sehrál další zápas na pět setů. "Zvládl jsem pětiseťák a k tomu ještě čtyřhru, která mi také vzala síly. Za poslední tři dny jsem strávil na kurtu opravdu hodně času a budu se z toho snažit těžit. Teď už mi nezbývá nic jiného než si z toho vzít pozitivní věci, protože prohru zpátky nevezmu. Snažil jsem se tam nechat maximum a s tím pocitem chci vždycky odjíždět," řekl.
Ačkoliv stále čeká na premiérový postup do 3. kola grandslamu, těšilo ho, že se na turnajích "velké čtyřky" etabloval. V hlavní soutěži hrál popáté v řadě. "Je to hezké. Snažím se s tím pracovat celou kariéru a postupovat krok po kroku. Jít od Futures přes challengery, kvalifikace ATP a grandslamů až po hlavní soutěže. Teď je hezké si uvědomit, kam jsem se posunul," uvedl.
Nyní ho čeká start na challengeru v Prostějově, který v pondělí. Kopřiva bude plnit roli nasazené jedničky. "Je to domácí challenger, mám to pár minut na kurty a hraju tam každý rok rád. Teď jsem samozřejmě po prohře vyřízený, ale budu se snažit dát dohromady a odehrát co nejlepší tenis. Pořád je to turnaj a pořád se hraje o důležité body," prohlásil Kopřiva.
Krutý konec Kopřivy. Na French Open zahodil vedení o dva sety i obrovskou šanci
Nový komentář
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.Registrace nového uživatele
Komentáře