Hvězdy na RG v horku kolabují, zápasy se ale hrají dál. Pravidla přitom přerušení umožňují
"Hrát v takovém počasí, navíc na přímém slunci, je šílené," řekl Menšík po středečním zápase 2. kola s Argentincem Marianem Navonem, v jehož závěru dostal křeče do nohou.
"Být tam víc než čtyři a půl hodiny je opravdu extrém. A i během přestávek není moc času. Podavač vám během pauzy nemůže přinést ručník. Máte jen jednu minutu, ale než si sednete, zbývá vlastně jen třicet sekund. Není moc času se ochladit," řekl Menšík.
Dvacetiletý český tenista po konci utkání padl vyčerpáním na kurt a nemohl se několik minut zvednout. Potřeboval pomoc lékařů, vezli ho i na kolečkovém křesle. "Kvůli těm podmínkám jsem nebyl od čtvrtého setu do sebe schopný dostat žádnou tekutinu, protože mi bylo těžko a ani bych to v sobě neudržel. Po dvou hodinách, co jsem v tomhle vedru nepil, přišla dehydratace a s ní i křeče. Dáme s týmem hlavy dohromady, aby se mi tenhle problém, že do sebe nemůžu dostat elektrolyty a ionťák, už nestal," řekl Menšík.
Menšíkovo trápení samozřejmě sledoval i daviscupový kapitán Tomáš Berdych. Nemyslí si ale, že by tento zápas měl ohrozil výkon českého mladíka v dalším kole. "Je to mladý kluk, takže by regenerace by měla být daleko rychlejší než u těch starších. Měl by to zvládnout a na další zápas by měl být připravený," řekl čtyřicetiletý bývalý tenista.
Také ale dodal, že podobné zážitky nemusí jen ničit tenistu, ale spíš jej formovat: "I těžké situace, kdy přijdou zdravotní problémy a komplikace, že tělo odmítá příjem tekutin, se stávají. Všichni jsme si tím prošli, ale jenom opravdu ti nejlepší, pokud zvládnou takové situace, tak to můžou dotáhnout daleko," podotkl Berdych.
Právě doplňování tekutin je nezbytné, aby se hráči podobným potížím vyhnuli. K ochlazení pomáhají tenistům na kurtech také ručníky s ledem, deštníky, pytlíky s ledem nebo přenosné ventilátory. Po utkání se mohou tenisté ponořit do ledové lázně.
"Hydratace je samozřejmě důležitá. Je potřeba mít v tašce gely, sůl… Ale z mé strany to velká změna není. Mají to hlavně chlapi, protože hrají na tři vítězné sety. Já mám vedro ráda," uvedla Kateřina Siniaková.
Na teplotní podmínky pamatují i pravidla. Na French Open je stanoveno, že při teplotách nad 30,1 stupňů Celsia musí hráči dostávat přestávky na ochlazení. Při teplotách vyšších než 32 stupňů Celsia mohou rozhodčí zápasy přerušit. To se ale zatím nestalo, ač už zkolabovalo více hráčů.
Trápil se také Ruud
Vedle Menšíka měl také na letošním Roland Garros velké potíže v 1. kole finalista turnaje z let 2022 a 2023 Ruud. Norský tenista byl na hraně kolapsu v utkání s Rusem Romanem Safiullinem, nad kterým nakonec vyhrál téměř po čtyřech hodinách v pěti setech.
"Byl to takový pocit jako úpal. Něco podobného jsem zažil před několika lety, když jsem hrál ve Washingtonu a musel jsem ve třetím setu odstoupit. To bylo poprvé, kdy jsem měl stejný pocit, jako teď ve čtvrtém setu, kdy se mi občas točila hlava a chodil jsem skoro jako zombie," řekl Ruud.
Pořadatelé Roland Garros monitorují v areálu teplotu pomocí dvou teploměrů – jednoho na kurtu Philippea Chatriera a jednoho na kurtu číslo 14. Francouzská tenisová federace (FFT) uvedla, že pokud jeden z nich vystoupá na hodnotu 32,2 stupně Celsia, program přeruší. To se zatím kvůli horku na Roland Garros nikdy nestalo.
K přerušení programu naopak letos sáhli pořadatelé Australian Open. Kvůli vysokým teplotám se v jeden den s výjimkou tří hlavních kurtů se zatahovací střechou nehrálo až pět hodin. "Řekla bych, že v Austrálii je to větší teplo. Beton dává víc zpětnou vazbu než antuka. Ale měla jsem zatím štěstí, že jsem přes den jen trénovala a zápas hrála k večeru," uvedla Siniaková.
Měli by zasáhnout i rozhodčí
Podle Menšíka by pomohlo, kdyby podobné situace více zohledňovali i rozhodčí. "Pravidla jsou tady jiná než na turnajích ATP. Tam máte trochu více času a určité výjimky. Tady je to velmi přísné, což respektuji. Ale v takovém vedru a podmínkách je to šílené," řekl Menšík. "Pravidla jsou ale pravidla. Divák si možná řekne: Dejte mu ještě pět nebo deset sekund navíc. Já je ale nedostal a kvůli tomu jsem přišel o první servis. Ale respektuji to. Taková byla situace," řekl Menšík.
Srbský tenista a vítěz 24 grandslamů Novak Djokovič také navrhl, aby pořadatelé zvážili posunutí některých zápasů na pozdější hodiny. "U grandslamů by to neměl být problém, protože máme spoustu kurtů. Pokud máte takové dny v extrémním horku a podmínkách, pak by to možná bylo něco, co by se mohlo zvážit," řekl Djokovič.
Teplé podmínky navíc mění chování míčků na kurtu. Díky tomu, že je antuka sušší a tvrdší, vytvoří rychlejší povrch, který poskytne výhodu hráčům se silným servisem, agresivními returny a topspiny. Za chladných a potenciálně vlhkých podmínek jsou míčky naopak těžší a pomalejší.
"Když jsem sem poprvé přijela, bylo 14 stupňů a skoro mráz. Teď je tu úplné horko, míčky létají a všechno je mnohem rychlejší," doplnila ženská světová jednička Aryna Sabalenková.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
