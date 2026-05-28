Šokující odchod trenéra na French Open: Zablokoval mě i manželku. Myslel jsem, že je dobrý člověk

DNES, 13:49
Aktuality 4
Španělský tenista Alejandro Davidovich se musel v průběhu Roland Garros vyrovnat s náhlým odchodem kouče. Jeho argentinský mentor Marino Puerta odletěl z Paříže bez varování do Miami a svěřence informoval jen textovou zprávou.
Profily hráčů
Davidovich Fokina Alejandro
Alejandro Davidovich už nebude pokračovat ve spolupráci s trenérem Puertou (© ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP)

Neobvyklý krok následoval po Davidovichově pětisetové výhře nad Bosňanem Damirem Džumhurem v prvním kole, po níž měli údajně hráč a kouč vypjatou debatu. "Po tom vítězství jsme šli na jídlo a já se pak šel trochu zchladit. On řekl, že se necítí dobře, a šel do hotelu," řekl novinářům 21. nasazený Davidovich.

"O tři hodiny později mi napsal textovou zprávu, že nebude pokračovat. Neřekl nic nikomu z týmu, prostě si jen koupil letenku a odletěl do Miami. Přitom jsme se nijak nepohádali. Během zápasu proti Džumhurovi bylo všechno normální, prostě jsme komunikovali," řekl španělský tenista na adresu finalisty Roland Garros z roku 2005, jehož kariéru prakticky ukončila dopingová pauza.

Davidovich dodal, že Puerta dokonce zablokoval telefonní číslo jeho i jeho manželky, aby se s ním nemohli spojit. "Myslel jsem, že je to dobrý člověk. Pak jsem ale zjistil, že stejnou věc udělal už dřív jiným hráčům, takže jsem si řekl: dobře, byla to moje chyba, že jsem ho angažoval," dodal šestadvacetiletý Španěl.

Po náhlém odjezdu kouče vypadl Davidovich ve středu v druhém kole po čtyřsetové porážce s nenasazeným Argentincem Thiagem Agustínem Tirantem.

Ondřej Jirásek, ČTK
Všechny články v sekci - Aktuality

Komentáře

4
Přidat komentář
PTP
28.05.2026 14:00
Kdo by se crcal s takovým dřevákem...
Reagovat
pantera1
28.05.2026 14:02
Seš nějak v ráži dneska, ty kosočtverce teda, trošku sofistikovaně, kulturně.
Reagovat
PTP
28.05.2026 14:09
Tak bacha, ať taky něco neslízneš
Reagovat
alcaraz.dva
28.05.2026 13:54
Vyhodil ho spis sám.. ponizujicim zacházením...
Ale chybí info druhe strany
Reagovat

Nový komentář

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

Registrace nového uživatele

Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce.

Registrace nového uživatele
TOPlist