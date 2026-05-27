French Open: Konec Siniakové, nebo česká pomsta? Těžká výzva čeká i bojovníka Kopřivu
Přehled toho nejzajímavějšího, čtvrtek 28. 5.
Češi v akci
Kopřiva (ČR) – Landaluce (Šp.) | Court 9 (12:30 SELČ)
Siniaková (ČR) – Mboková (9-Kan.) | Court Simonne-Mathieu (18:00 SELČ)
Siniaková může zařídit českou pomstu
Kateřina Siniaková už svou povinnost na letošním French Open, co se singlového turnaje týče, splnila a každé další vítězství by znamenalo velmi příjemný bonus. Obzvláště s přihlédnutím k tomu, že ji čeká ve druhém kole jedna z nejtěžších možných soupeřek. A sice světová devítka Victoria Mboková, která se po zdravotní pauze zase rozjela a dál navazuje na fantastický loňský rok. Siniaková proti ní zkusí vylepšit letošní bilanci 1:1 v dohraných soubojích s hráčkami TOP 10 v této sezoně.
Rodačka z Hradce Králové bude proti kanadské hvězdičce výraznou outsiderkou. Může však mít extra motivaci, protože by v případě vítězství pomstila krajanku Nikolu Bartůňkovou, kterou Mboková deklasovala v prvním kole. Mboková začala antukové jaro porážkou v úvodním zápase v Madridu, nicméně na poslední generálce ve Štrasburku došla až do finále. Siniaková neměla příliš povedenou přípravu, ale na úvod French Open zvládla roli favoritky proti Simoně Waltertové.
Kopřivu čeká španělský talent
Na papíře má větší šanci doplnit ve třetím kole French Open krajany Karolínu Muchovou, Marii Bouzkovou a Jakuba Menšíka bojovník Vít Kopřiva. Zároveň se porve o své nové maximum na grandslamových turnajích, a to díky vydřenému pětisetovému vítězství nad domácí nasazenou nadějí Corentinem Moutetem v prvním kole. Tímto skalpem v bouřlivé atmosféře jen potvrdil, že prožívá nejlepší období své kariéry a právě na milované antuce je největší hrozbou.
Životní fazónu má ale také jeho protivník Martín Landaluce, který dorazil po senzačním čtvrtfinále na Masters v Římě a rovněž v úvodním zápase v Paříži potřeboval všech pět setů. Na rozdíl od Kopřivy ale čelil outsiderovi Juanovi Carlosovi Pradovi Ángelovi. Šance na postup jsou v tomto duelu naprosto vyrovnané. Kopřiva už se s Landalucem utkal předloni na challengeru ve španělském Madridu a na domácí půdě soupeře dominoval. Teď je však talentovaný Španěl mnohem zkušenějším a lepším hráčem.
Čtvrteční program
COURT PHILIPPE-CHATRIER (od 12:00 SELČ)
1. Sinner (1-It.) – J. M. Cerúndolo (Arg.)
2. Liová (30-USA) – Parryová (Fr.)
3. Sabalenková (1-) – Jacquemotová (Fr.)
4. Rinderknech (22-Fr.) – M. Berrettini (It.) / nejdříve ve 20:15 SELČ
COURT SUZANNE-LENGLEN (od 11:00 SELČ)
1. Vallejo (Par.) – Kouamé (Fr.)
2. Grabherová (Rak.) – Anisimovová (6-USA)
3. Gauffová (4-USA) – Šarífová (Egypt)
4. Collignon (Belg.) – Shelton (5-USA)
COURT SIMONNE-MATHIEU (od 11:00 SELČ)
1. Vekičová (Chorv.) – Ósakaová (16-Jap.)
2. F. Cerúndolo (25-Arg.) – Gaston (Fr.)
3. Auger-Aliassime (4-Kan.) – Burruchaga (Arg.) / nejdříve v 16:00 SELČ
4. Siniaková (ČR) – Mboková (9-Kan.)
COURT 3 (od 11:00 SELČ)
1. Detiucová/Chromačevová (ČR/-) – Kozyrevová/Šymanovičová (-)
2. Arévalo/Pavič (7-Salv./Chorv.) – Hildebrand/Paris (USA/Brit.)
3. Rachimovová/Sisková (Uzb./ČR) – N. Kičenoková/Ninomijaová (Ukr./Jap.)
COURT 5 (od 11:00 SELČ)
1. Malečková/Škochová (ČR) – Danilinová/Kruničová (2-Kaz./Srb.)
COURT 9 (od 11:00 SELČ)
1. Bouzková/Sorribesová (ČR/Šp.) – Sutjiadiová/Tjenová (Indon.)
2. Kopřiva (ČR) – Landaluce (Šp.) / nejdříve ve 12:00 SELČ
3. Macháč/Vocel (ČR) – Doumbia/Reboul (11-Fr.)
COURT 11 (od 11:00 SELČ)
1. Nouza/Oberleitner (ČR/Rak.) – Arribagé/Olivetti (13-Fr.)
