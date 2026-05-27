Obrovský šok na French Open! Světová dvojka Rybakinová vypadla už ve druhém kole

DNES, 17:55
FRENCH OPEN - Po Jessice Pegulaové opustila letošní ročník French Open další členka TOP 10 žebříčku a v tomto případě se jedná o ještě větší šok. Světová dvojka Jelena Rybakinová totiž patřila mezi největší favoritky na celkový triumf, ovšem i kvůli obrovskému množství nevynucených chyb skončila již ve druhém kole po porážce 6:3, 1:6, 6:7 s Julijí Starodubcevovou.
Jelena Rybakinová na French Open senzačně končí (© MUSTAFA YALCIN / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP)

Starodubcevová – Rybakinová 3:6, 6:1, 7:6

Rybakinová se řadila mezi největší adeptky na triumf na letošním French Open a mohla z postu světové jedničky svrhnout rivalku Arynu Sabalenkovou. V Paříži začala jasnou výhrou nad Veronikou Erjavecovou a další taková se čekala proti outsiderce Starodubcevové.

Zpočátku šlo vše podle plánu. Obě aktérky v úvodní sadě hodně chybovaly, nicméně favoritka Rybakinová byla o něco lepší a po 37 minutách se přiblížila k postupu. Následoval však festival minel z rakety světové dvojky, která prohrála devět z následujících deseti gamů.

Úřadující šampionka Australian Open a bývalá vítězka Wimbledonu se tak ocitla v hrozivém manku 0:3 v rozhodujícím setu, dokonce prohrávala o dva brejky. Ačkoli se dál trápila, začala postupně luxusní vedení ukrajinské soupeřky stahovat a srovnala na 4:4. Nakonec musel rozhodnout super tie-break, který Starodubcevová nečekaně urvala poměrem 10:4.

Pro Rybakinovou se tak jedná o velmi krutý krach, obzvláště po lednovém prvenství na Australian Open, kde získala svůj druhý grandslamový titul. Starodubcevová naopak zaznamenala na sedmý pokus svůj premiérový skalp TOP 10. V minulosti s takto vysoko postavenými soupeřkami pokaždé prohrála a dohromady uhrála jen jeden set.

Starodubcevová je ve třetím kole na grandslamové úrovni podruhé v kariéře. A znovu po roce právě na French Open, kde loni v této fázi nestačila na Jasmine Paoliniovou. Letos bude její soupeřkou Hailey Baptisteová, nebo kvalifikantka Xiyu Wang.

Statistiky zápasu.Statistiky zápasu. (@ Livesport / Enetpulse)

Rybakinová je druhou obětí z TOP 10 ženského žebříčku. Hned první kolo nezvládla světová pětka Pegulaová proti Kimberly Birrellové. Muži jsou na tom o trochu hůře a už se rozloučili Daniil Medveděv, Taylor Fritz a Alexander Bublik.

Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.

Ondřej Jirásek, TenisPortal.cz
Komentáře

Přidat komentář
27.05.2026 19:06
Ta to od Vukova schyta
HankMoody
27.05.2026 19:06
Dneska sem byl v areálu Roland Garros a měl sem opravdu štěstí. Potkal jsem totiž Boisson, moji tajnou lásku, která má přesně ten typ pižma, který mi vyhovuje. Bavili jsme se mou lámanou francouzštinou a musím říct, je to velmi charismatická žena. Bohužel samozřejmě zadaná, což je naprosto logické vzhledem k její obrovské přednosti. To, co mi zůstalo v nose, je ale stále velmi příjemné.
paddy
27.05.2026 19:00
dnes se prokázalo, že jahody jsou výnosnější business než brambory smile
zatímco sběračka jahod postupuje, tak sběračka brambor končí

Liverpoole, jaký byl na dnešek horoskop? smile
27.05.2026 19:07
tommr
27.05.2026 18:43
Nečekaný konec Rybakiny je dobrá zpráva pro Karolínu Muchovou. Z nehratelných soupeřek tak v její čtvrtince zbývá už jen Mirra Andreeva ...
HankMoody
27.05.2026 18:57
Muchove hrozi konec v dalsim kole.
asgard33
27.05.2026 18:27
Ryba byla na returnu stejně tragická jako včera Waltert s Katkou.Navíc Starodub byla lepší ve výměnách,jakmile se dostala do hry.Tohle dneska nemusí být poslední překvápko,ještě by mohla Bassols vyklepnout Mirrku. Výhra Sierry nad trpaslicí by zas tak velkou senzací nebyla.
NOLE_unvaccinated_GOAT
27.05.2026 18:32
A ve 3.kole by Limetka mohla vyklepnout Swiatek. Swiatek by ji taky mohla podcenit, protože ta by si řekla, že když vypadla její Nemesis Naducánek, tak Limetku přehraje v pohodě.
tommr
27.05.2026 18:47
Linette vyřadila i Ostapenko? I přes údajně těžké zranění kolene které utrpěla v zápase s Terezou Valentovou?
tenisman1233
27.05.2026 18:53
Zázračně se jí to koleno vyléčilo.
Saulnier
27.05.2026 18:23
Mony
27.05.2026 18:23
Stará Dubka!
tenisman1233
27.05.2026 18:17
Když uděla 71 UE tak se není čemu divit.
PTP
27.05.2026 18:16
To vedro dělá divy
Kapitan_Teplak
27.05.2026 18:12
Báro, Báro, měla si to umetené až do ČF
HankMoody
27.05.2026 18:24
Podle me by se o ni melo vic psat, protoze je top3.
chlebavevaju
27.05.2026 18:10
To je dobře. Plakat nebudeme.
aligo
27.05.2026 18:03
To je ta, jak má sesadit Arynu?
lolEk
27.05.2026 18:01
Elena byla totalne vsude, jen ne na kurtu
aape
27.05.2026 18:42
Hlavně v háji
Komentáře mohou přidávat pouze registrovaní uživatelé. Jste-li již zaregistrován, přihlašte se vyplněním svého loginu a hesla vpravo nahoře na stránce. Nahlásit nelegální obsah můžete zde.

