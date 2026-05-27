Obrovský šok na French Open! Světová dvojka Rybakinová vypadla už ve druhém kole
Starodubcevová – Rybakinová 3:6, 6:1, 7:6
Rybakinová se řadila mezi největší adeptky na triumf na letošním French Open a mohla z postu světové jedničky svrhnout rivalku Arynu Sabalenkovou. V Paříži začala jasnou výhrou nad Veronikou Erjavecovou a další taková se čekala proti outsiderce Starodubcevové.
Zpočátku šlo vše podle plánu. Obě aktérky v úvodní sadě hodně chybovaly, nicméně favoritka Rybakinová byla o něco lepší a po 37 minutách se přiblížila k postupu. Následoval však festival minel z rakety světové dvojky, která prohrála devět z následujících deseti gamů.
Úřadující šampionka Australian Open a bývalá vítězka Wimbledonu se tak ocitla v hrozivém manku 0:3 v rozhodujícím setu, dokonce prohrávala o dva brejky. Ačkoli se dál trápila, začala postupně luxusní vedení ukrajinské soupeřky stahovat a srovnala na 4:4. Nakonec musel rozhodnout super tie-break, který Starodubcevová nečekaně urvala poměrem 10:4.
Pro Rybakinovou se tak jedná o velmi krutý krach, obzvláště po lednovém prvenství na Australian Open, kde získala svůj druhý grandslamový titul. Starodubcevová naopak zaznamenala na sedmý pokus svůj premiérový skalp TOP 10. V minulosti s takto vysoko postavenými soupeřkami pokaždé prohrála a dohromady uhrála jen jeden set.
Starodubcevová je ve třetím kole na grandslamové úrovni podruhé v kariéře. A znovu po roce právě na French Open, kde loni v této fázi nestačila na Jasmine Paoliniovou. Letos bude její soupeřkou Hailey Baptisteová, nebo kvalifikantka Xiyu Wang.
Rybakinová je druhou obětí z TOP 10 ženského žebříčku. Hned první kolo nezvládla světová pětka Pegulaová proti Kimberly Birrellové. Muži jsou na tom o trochu hůře a už se rozloučili Daniil Medveděv, Taylor Fritz a Alexander Bublik.
Článek byl původně publikován pro Livesport Zprávy.
zatímco sběračka jahod postupuje, tak sběračka brambor končí
